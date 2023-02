Alonso, motivado con Aston Martin: "Me siento en forma y preparado"

Cargar el reproductor de audio

La segunda jornada de los test de pretemporada 2023 de Fórmula 1 en Bahrein fue muy positiva para un Fernando Alonso que confirma las buenas sensaciones del equipo Aston Martin. El asturiano fue el encargado de pilotar el AMR23 a lo largo de toda el viernes en el circuito de Sakhir y aunque deberá ceder el control del monoplaza a Felipe Drugovich en la última sesión matinal, ya ha podido conocer mejor el comportamiento del coche británico.

El ovetense finalizó en la tercera posición después de muchas horas de rodaje que le permitieron completar 130 giros, el que más exceptuando a Logan Sargeant [154] y Guanyu Zhou [133], y al bajarse del vehículo verde pudo dar sus impresiones. El español es consciente de que el peso del desarrollo de los de Silverstone recae sobre él debido a la desafortunada lesión de Lance Stroll, que intenta recuperarse para llegar al gran premio inaugural de Bahrein.

El dos veces campeón del mundo aseguró estar "contento" con su trabajo, aunque resaltó la falta de tiempo sobre la pista para probar más: "Fue muy bien, obviamente, [hice] muchas vueltas hoy, que era algo muy necesario con el nuevo coche, y también para mí después de un largo invierno. Solo hice un día en Jerez con el antiguo monoplaza, y ahora es realmente el primer día con muchos giros".

"He aprendido muchas cosas, y se siente genial, así que hoy estoy contento", comentó Fernando Alonso antes de insistir en todo lo que esperó en el periodo invernal. "Se siente bien [estar de nuevo en el AMR23], se siente bien, porque estás entrenando durante mucho tiempo durante todo el invierno y ahora te subes al coche y los músculos todavía necesitan adaptarse".

"No hay un mejor entrenamiento que estar pilotando el monoplaza, así que ahora me siento más en forma y preparado para la carrera", dijo. "Ha sido un buen día, y eso lo agradezco. Solo [queda] medio día para ir [a la carrera], y no me siento del todo listo, obviamente, porque me gustaría tener diez o veinte días de pruebas, sin límites para las cosas que puedas hacer en el coche, pero es lo mismo para todos, y va a ser muy emocional para mí ser parte de Aston Martin por primera vez".

"Me siento muy orgulloso de este equipo hasta el momento. Gracias", concluyó el español, que se prepara para la que será su vigésima campaña en la máxima categoría del automovilismo, su primera con los de Silverstone, aunque con la misma ilusión que cuando empezó con Minardi.

