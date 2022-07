Alonso, un 7º en la clasificación de Silverstone con sabor agridulce

Cargar el reproductor de audio

La clasificación del GP de Gran Bretaña fue bajo (o sobre) la lluvia y en la memoria estaba muy reciente el recital que había dado Alonso en condiciones similares en el último sábado de F1, el de Canadá.

El asturiano no tuvo problemas para llegar a la Q3. Primero, en una Q1 en la que él y Esteban Ocon fueron los últimos en salir a pista, acabó siendo décimo, y luego pasó la Q2 con el séptimo mejor puesto, mientras su compañero caía eliminado.

En la Q3, disputada sin pasar por boxes y con numerosas vueltas de cada piloto, Fernando Alonso llegó a aparecer por las primeras posiciones en los primeros compases, pero finalmente no pudo pasar del séptimo puesto, y compartirá cuarta fila de parrilla con George Russell.

El de Alpine tuvo la mala suerte de ser el último en pasar la línea de meta y hacer una vuelta extra, lo que en otras condiciones es una ventaja pero este sábado no lo supuso. Y es que mientras la mayoría hacía una vuelta lenta y otra de ataque para mantener en óptimas condiciones los neumáticos, Alonso atacó en ese penúltimo giro tras el que le quedó uno más.

En los micrófonos de DAZN F1, admitió que esa táctica no le dejó la mejor sensación.

"Fue bien, la verdad es que cómodo en la lluvia de la Q1. Pasamos con un juego y luego en la Q2 también cómodo", comenzó. "Y en la Q3 yo creo que teníamos más, al final me he quedado con un sabor de boca un poco agridulce porque pasamos la meta el primero, creo que lo calculamos un pelín mal. A lo mejor habría que ha haber hecho otra vuelta lenta y tirar al final, pero no tenía esa información y me quedé un poco sorprendido de pasar el primero".

Sin embargo, Alonso recordó precisamente su exhibición en Montreal, donde se clasificó en primera fila de parrilla (segundo) pero luego en carrera no pudo aguantar a los coches con mucho más ritmo.

"Pero bueno, es lo que hay y al final, como vimos en Canadá, a veces clasificas demasiado bien y luego acabas en carrera en tu posición natural, así que haber hecho en la clasificación cuarto o quinto no habría cambiado mucho para mañana, porque creo que Russell o Hamilton van a ir más rápido, así que séptimo está bien".

Atento a cómo queda la parrilla: La parrilla de F1 en Silverstone: filas y posiciones en Gran Bretaña

También le preguntaron por el porpoising que acusó el A522 en la jornada del viernes y en parte de la FP3 del sábado. Sin embargo, el bicampeón dice que está controlado: "El viernes la verdad es que nos pilló un poco por sorpresa tener ese rebote. Hicimos varios cambios por la noche y hoy por la mañana estaban solucionados, así que en carrera no deberíamos tener problemas".

Y tras dos jornadas afectadas en Silverstone por la lluvia, el #14 no tiene claro si quiere que se repita el domingo cuando, al menos según los pronósticos, las probabilidades de precipitaciones son muy bajas.

"Por una parte diría que sí, porque parece que somos un poco más competitivos, podríamos estar en el top 5, pero bueno, al final los que hemos entrado en Q3 hemos utilizado varios juegos de neumáticos durante la crono y, si lloviera, creo que los que salen detrás tenían algo de ventaja con más neumáticos nuevos".

"Así que para igualar un poco las cosas, en seco estaría bien. Y así no se moja la gente", concluyó, riéndose.

Apunta y no te pierdas nada: A qué hora es la carrera de F1 en Gran Bretaña (Silverstone) y cómo verla

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, salida de los boxes 1 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 2 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 3 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 4 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 5 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 6 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 7 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 8 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, salida de los boxes 9 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 10 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 11 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, salida de los boxes 12 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 13 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 14 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 15 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 16 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 17 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 18 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 19 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 20 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 21 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 22 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 23 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 24 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 25 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 26 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 27 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio PÉrez, Red Bull Racing RB18 28 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio PÉrez, Red Bull Racing RB18 29 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio PÉrez, Red Bull Racing RB18 30 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio PÉrez, Red Bull Racing RB18 31 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 32 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 33 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 34 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 35 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 36 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 37 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 38 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 39 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 40 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 41 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images