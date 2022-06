Alonso, a por más épica en Canadá: "Atacaré a Verstappen en la curva 1"

Cargar el reproductor de audio

El inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1 no fue como esperaba Fernando Alonso, quien veía cómo su Alpine le dejaba tirado cada vez que intentaba sumar puntos en carrera. Varios problemas de fiabilidad consecutivos provocaron que el español no pudiera cosechar apenas en las primeras citas, aunque el de Oviedo se mostraba tan en forma como siempre, y es que en Australia llegó a pelear por la pole position.

Sin embargo, no consiguió volver a esta batalla en un sábado hasta el Gran Premio de Canadá, donde la lluvia ayudó en gran medida al bicampeón del mundo a estar en la zona delantera de la parrilla.

Unos entrenamientos libres bastante competitivos crearon muchas expectativas en el garaje de Enstone, y es que acabó en todas las sesiones entre los mejores. No obstante, esto es algo habitual para Alonso y su equipo, ya que, como él mismo reconoció, suelen estar arriba los viernes y se desinflan en los sábados.

En Montreal, cuando los semáforos se apagaron para dar comienzo a la novena clasificación de la temporada 2022, Alonso fue, como siempre, a por todas, y brilló tanto en la Q1 como en la Q2, pero debía rematar la faena en la ronda final. Con un giro que se quedó a 6 décimas de Max Verstappen, el piloto que logró la pole position, obtuvo una primera fila que le da opciones de estar en el podio en la carrera.

"Ha sido genial, ha sido un fin de semana increíble para nosotros", expresó con una sonrisa en la cara el asturiano tras quedar 2º en el circuito Gilles-Villeneuve. "Hemos sido competitivos desde los Libres 1, donde solemos serlo, pero también el sábado acostumbramos a perder algo".

"Ha sido 'mega' hoy, he estado muy a gusto con el coche, y los aficionados me han dado ese empujón extra", dijo el piloto de Alpine, antes de revelar lo que hará cuando se apaguen los semáforos el domingo. "Veremos, creo que atacaré a Max [Verstappen] en la primera curva".

De esta forma, Fernando Alonso regresa a una primera fila de la parrilla en Fórmula 1 desde su pole position en el Gran Premio de Alemania de 2012, cuando aún estaba con Ferrari en la máxima categoría del automovilismo.

Luego, en palabras a DAZN F1, se mostró feliz, pero a su vez cauto: "La verdad es que estoy contento. En FP3 fuimos primeros en condiciones de lluvia y pensábamos que los otros no habían apretado mucho y que era una posición irreal. Pero desde Q1 vi que estábamos más o menos por ahí, primero, segundo o tercero. La verdad es que esa última vuelta fue emocionante, tratar de sacar el máximo del coche".

"Ha sido en condiciones especiales, lo sabemos, pero hay que disfrutarlo, e intentar acabar el trabajo mañana. No hay puntos los sábados. El domingo puedes cometer un error en las primeras vueltas y se acaba todo el buen trabajo, así que hay que estar muy concentrados".

Alonso es consciente de que el Alpine no le permitirá luchar realmente contra Max Verstappen, pero en la salida no esconde que lo intentará: "Llevo diciéndoselo desde hace 20 minutos, a ver si le pongo un poco nervioso. Pero no creo, aunque le pase en la salida sabes que tarde o temprano te van a pasar".

"En alguna carrera hemos visto que sufren un pinchazo en la primera vuelta o algo y siempre acaban delante, así que la posición real creo que es del quinto o sexto al séptimo, creo que tarde o temprano caeremos ahí durante la carrera, y vamos a intentar acabar en la mejor posición posible".

Por último, sobre los problemas que señaló su compañero Esteban Ocon en su coche, contestó: "Bueno, él tuvo problemas ya desde la FP3. Mi coche la verdad es que se comportó bien y me ha dado esa confianza para empujar".