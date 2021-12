Alonso: "Espero correr dos o tres años más en Fórmula 1"

Fernando Alonso acudió al programa UNO más UNO son TRES by FINETWORK, donde protagonizó una curiosa cena con Joaquín, jugador del Real Betis Balompié, y con Fernando Romay, exjugador de baloncesto español.

El piloto asturiano llegó animado, con energía y de manera simpática, como era de esperar con los otros dos deportistas. Joaquín y Romay le preguntaron por sus años fuera de la Fórmula 1 y su vuelta, y Alonso explicó cómo se sentía.

"Contento por volver y con ganas de que empiece la siguiente temporada. Estuve dos años sin la F1, pero en otras competiciones, con el WEC, hice el Rally Dakar, siempre he tenido un volante en las manos, así que no he estado parado".

"No había cambiado nada, seguía todo igual, la F1 es un mundo tan pequeño en el que están siempre los mismos, no cambia mucho", dijo el bicampeón.

El jugador de fútbol afronta su última campaña como profesional, después de 21 años como profesional. Por esta razón, puso sobre la mesa el tema de la edad a Fernando Alonso, que cumplirá 41 el próximo mes de julio.

"Cuando tienes ya una edad, cuesta. Las primeras carreras me costó. La velocidad a la que pasan las cosas, el lado técnico de la F1, porque en otras categorías, los coches son mucho más básicos. En la F1 tienes muchísima electrónica, aerodinámica, otro lenguaje con el equipo, y eso me costó un poco".

"Mil personas en el equipo para dos coches. La experiencia en la F1 viene bien, te conoces los circuitos, pero si te ponen 10 CV más en el motor, no importa la edad que tengas, da igual si tienes 23 o 40, tienes el ejemplo de Carlos Sainz padre, que tiene más de 50 y ganó el Dakar", comentó.

"En las primeras carreras no estaba al 100%", dijo Alonso. "Luego te habitúas al entrenamiento y al simulador, tenemos muchos elementos para estar al máximo".

"No llevo una dieta estricta, pero tienes que tener cuidado. Tu cuerpo no responde igual con 20 que con 40, tenemos un mínimo entre piloto y coche de 740 kilos, y nosotros podemos estar en torno a los 80, aunque en cada carrera pierdo dos porque en el cockpit estamos a unos 55 grados".

Joaquín y Romay afirmaron que querían acompañar en alguna carrera al de Alpine en 2022, pero también le preguntaron sobre cuánto tiempo más le quedaba en la categoría.

"Espero correr dos o tres años más en Fórmula 1, y luego dedicarme a otras categorías porque me encanta conducir. Me va a costar mucho estar fuera de un coche", declaró.

La próxima temporada dará una oportunidad a todos los equipos con el cambio de reglamento. Los aficionados de Alonso empezaron a bromear en redes sociales sobre la posibilidad de que Alpine cree un monoplaza ganador para el español en 2022, y el propio asturiano se percató.

"Yo empecé a verlo en redes sociales, comenzó con 'El Plan', y yo tampoco sé muy bien qué es, queda mal decirlo, pero no sé qué es 'El Plan'. Creo que es parte de 'El Plan' no saber lo que es, hay que apostar", dijo entre risas.

El jugador del Betis y el medallista olímpico conocen de primera mano los riesgos del deporte y las lesiones, aunque querían saber cómo era la sensación de estar dentro de un monoplaza de F1 y el peligro que eso supone.

"Cuando voy dentro del coche, pienso que voy despacio, pero cuando abandonas o te quedas al lado del coche, y ves lo que queda de sesión, piensas: 'se van a matar'", afirmó Alonso. "Nunca sentí miedo por la velocidad, respeto, sí".

"Hay situaciones desagradables de conducir, que es cuando llueve, no ves nada, es muy difícil. No tienes miedo, pero no estás disfrutando. La velocidad de 330 o 340 km/h es la misma, pero no ves, y si levantas el pie, el de atrás no te verá y te va a dar, es confiar el uno en el otro".