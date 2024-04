Alonso, tras renovar con Aston Martin F1: "La retirada no era una opción"

El equipo Aston Martin anunció la renovación de Fernando Alonso con un acuerdo multianual que lo ata a la estructura de Silverstone por varios años, aunque sin especificar hasta qué temporada de Fórmula 1. El español ya aseguró que se trataba del contrato más largo que firmó en su trayectoria y que se trataba de un "proyecto de por vida", aunque en la rueda de prensa posterior en la que estuvo presente Motorsport.com se le preguntó sobre si en algún momento dudó con la retirada.

"No, creo que nunca se me ocurrió la retirada", afirmó de forma categórica. "Además de todo ellos, pienso que cuando termine en la Fórmula 1, me iré llevaré a otro lugar, tal vez a, Rally Dakar o algo así. Para mí es muy difícil pensar en una vida sin volante en mis manos, eso nunca sucederá, ni en un largo plazo, creo que tengo el 99% de confianza de que seguiré compitiendo el próximo año, así que la retirada no era una opción".

A Fernando Alonso también se le puso sobre la mesa cuál era su previsión de hasta qué año está participando en la máxima categoría del automovilismo, puesto que este acuerdo al que llegó con Aston Martin se trataba del contrato más largo que firmó en su carrera, con lo que le asegura, al menos, seguir hasta finales de 2026.

"No lo sé [si seguiré más allá de 2027]", dijo. "Por supuesto que competiré, aunque creo que es difícil comentarlo porque no puedo predecir cuándo dejaré de correr o cuándo me retiraré de la carrera. Por supuesto que no sucederá en 2025 o 2026, porque, como dije, confirmé que una de las motivaciones era probar con las nuevas reglas y trabajar con Honda, pero no lo sé".

"Al menos, estaré dos años más, pero entonces, como dije, no voy a ir a lo específico de cuántos años, pero son muchos para estar con Aston Martin y progresar en todas las áreas", continuó. "Y cuando compita, daré lo mejor de mí para ganar con este equipo y ser competitivo, pero me sentiré igual si podemos lograr algunas cosas geniales y con éxito incluso cuando no esté corriendo, puedo estar en la escudería y ayudarlos para lograr buenas cosas, y puede ser en un papel diferente".

Al recién renovado piloto de Aston Martin se le insistió sobre el tema y qué pasará cuando deje de estar sobre el asfalto: "No sé cuándo dejaré de competir. Si lo sigo haciendo durante muchos, muchos años, firmaré el contrato y estaré en el coche, pero si lo dejo de un poco antes [de que acabe el contrato], estaré en un papel diferente".

