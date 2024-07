Alonso, optimista pero con objetivos limitados en Hungría F1

Después de un GP de Gran Bretaña que devolvió a Aston Martin "a la normalidad" según las palabras del propio piloto asturiano, después de una semana de descanso y de vuelta a la acción en Hungría, Alonso se mostró optimista con las posibilidades del equipo por seguir su progreso, aunque con objetivos bastante limitados.

Durante la rueda de prensa de los pilotos previa al GP de Hungría 2024, el piloto español reconoció que era "difícil de decir" un objetivo para el fin de semana en Hungaroring pese a contar con un nuevo paquete de mejoras y explicó que acabar de nuevo en los puntos sería una buena noticia.

"La zona media está muy apretada, aunque me gustaría acabar ambas carreras en los puntos y eso sería una buena señal de que el nuevo paquete funciona como esperamos. Los cuatro equipos de arriba están demasiado lejos de nuestro alcance, así que tendremos que dar pequeños pasos adelante e intentar acabar en los puntos, creo que ese probablemente será el objetivo".

Cuando se le preguntó qué aspectos estaban lastrando el rendimiento del AMR24 a estas alturas de la temporada 2024 de Fórmula 1, Fernando Alonso explicó que "no hay una sola cosa, hay bastantes".

"Creo que el coche no es fácil de pilotar y a veces impredecible, eso obviamente resta confianza al piloto porque no puedes empujar y no puedes fiarte de que el coche vaya a hacer lo mismo en cada curva de cada vuelta, así que diría que la consistencia no es genial cuando estás al volante".

"También es muy difícil encontrar la ventana de funcionamiento correcta para este coche, nos cuesta extraer su máximo potencial".

Más sobre Alonso: Coches Cómo Fernando Alonso ayudó a crear el Aston Martin perfecto

"Y aparte de eso, cuando los márgenes son tan pequeños y estás luchando por un punto o dos, a veces tomas decisiones más arriesgadas. En lugar de cambiar algo pequeño antes de la clasificación, cambiamos todo porque sabemos que con el coche que tenemos no conseguiríamos más de uno o dos puntos. Cuando estás acostumbrado a luchar más arriba y te encuentras peleando por un punto o dos, a veces lo arriesgas todo para entrar en el top 5, porque quedarte fuera de los puntos no cambia prácticamente nada", añadió.

Pensando ya en clave futuro, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 cree que lo que Aston Martin debe hacer es trabajar durante el resto de 2024 para dar pasos adelante y ser más competitivo la próxima campaña, en 2025.

"Mi objetivo y mi deseo es encontrar la dirección correcta y encontrar el camino adecuado de desarrollo, con mayor confianza en lo que hacemos para ese período invernal y tener un 2025 más normal. En 2024 los cuatro equipos de arriba están lejos de nuestro alcance, así que nos tendremos que centrar en nuestro propio desarrollo, confiar en nuestro coche y mejorar para el año que viene", finalizó.