Alonso: "No he estado diez años en una cueva; fui campeón hace cuatro"

Fernando Alonso está viviendo una segunda juventud en la Fórmula 1. Después de toda una década de sinsabores en el Gran Circo, llegando incluso a apearse por varias temporadas, el piloto asturiano ha recalado en un proyecto aparentemente competitivo, y subido al Aston Martin logró empezar la temporada 2023 con un podio.

Su actuación en el Gran Premio de Bahrein fue una de las grandes protagonistas del fin de semana, y desde entonces ha estado dando de qué hablar. El monoplaza británico ha dado un gran paso adelante en el invierno, siendo la escudería que más ha mejorado respecto a sus resultados de 2022, y el optimismo rebosa en el garaje.

Muchas voces llegaron a afirmar que es el coche más competitivo que cae en sus manos desde su época en Ferrari, es decir, hace más de diez años (obviamos el 14 T de 2014). Es por ello que en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Arabia Saudí se le preguntó por sus sensaciones al sentirse de nuevo con posibilidades reales de ganar.

"No ha pasado tanto tiempo [desde su última victoria]", respondió el español. "Sé que la gente piensa que he estado en una cueva durante décadas, pero he sido campeón del mundo hace cuatro años. No fue en F1, pero nuestro mundo no es solo F1. Hay muchas cosas bonitas en el automovilismo".

"Hace cuatro años ganaba y dominaba en el WEC. He estado luchando por podios durante los dos últimos años con Alpine. He estado luchando incluso por la pole el año pasado en Australia, e hice primera fila en Canadá hace como ocho meses", recordó Alonso.

"Es cierto que en aquella ocasión [Canadá] hubo circunstancias especiales [lluvia], y en Bahréin, con una carrera normal en seco, fuimos competitivos. Pero en los últimos diez años nunca me he sentido fuera de la Q1, y ahora de repente me he animado. Siempre he sido competitivo y espero que ahora lo sea un poco más".

De todas formas, el germen competitivo no ha desaparecido en la mente del ovetense, que sigue con la primera plaza entre ceja y ceja. "Hasta que no ganas, no cambia mucho, acabar séptimo o acabar tercero, o acabar segundo, o acabar 11º. No cambia nada: ganas o pierdes", resumió.

