Alonso: "Podría ser 6º, entré una vuelta tarde a poner secos"

Saliendo desde la séptima posición, Fernando Alonso tenía como principal objetivo volver a sumar puntos después de la gran remontada de Barcelona que le vio regresar al top 10, algo que no conseguía desde el inaugural Gran Premio de Bahrein.

Pese a las varias banderas rojas, una provocada por la meteorología y otra por un fuerte accidente de Mick Schumacher, y todo lo que sucedió durante la carrera, el piloto asturiano pilotó de forma hábil para mantener la séptima plaza, posición en la que finalmente cruzó la bandera a cuadros.

Tras el último reinicio del Gran Premio de Mónaco, Alonso asustó por momentos, ya que de golpe y repente su ritmo cayó en más de uno y dos segundos por vuelta respecto a Lando Norris, que se encontraba en la sexta posición, justo por delante de él.

Entrados ya en los últimos minutos de la sesión, el piloto español de Alpine apretó el ritmo y marcó momentáneamente la vuelta rápida, aunque le duró relativamente poco ya que, entre otras cosas, Norris, que había abierto una ventana de más de 30 segundos, pudo entrar a boxes y montar neumáticos medios nuevos.

Nada más bajarse del coche, Alonso explicó lo sucedido en esas últimas vueltas del GP de Mónaco:

"En la última parte de la carrera sabíamos que era un poco optimista hacer 33 vueltas con los medios, así que ahorré mucho neumático y cuando me dijeron que Esteban Ocon tenía cinco segundos de sanción, empecé a abrir un poco el hueco, pero Hamilton ya no tenía gomas o no tenía la motivación, estaba un poco enfadado".

Analizando más a fondo la carrera, el piloto de Alpine reconoció que podrían haber aprovechado un poco mejor todo lo sucedido durante la carrera, pero que igualmente se conformaba con la séptima posición, que hasta la fecha es su mejor resultado de la temporada.

"Al principio no era posible ni salir por el nivel de agarre y visibilidad, y después hemos pasado por los extremos, intermedios y neumáticos de seco. Era una carrera en la que era muy fácil cometer un error, hemos estado concentrados constantemente y hemos conseguido buenos puntos".

"Igual podríamos haber sido sextos, porque yo creo que entré una vuelta demasiado tarde a poner los neumáticos de seco", concluyó el ovetense.