Alonso, a por los puntos: "Creo en ello, si no, no me pondría el casco"

Fernando Alonso llegó a Monza sabiendo que iba a ser complicado conseguir un buen resultado y eso quedó de manifiesto al final de la Q2, cuando 0.010s le dejaron fuera de la última ronda clasificatoria. A pesar de ellos, el asturiano todavía confía en sumar "uno o dos puntos" este domingo en el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1.

Nada más bajar de su Aston Martin, el asturiano no se mostró sorprendido por haber caído en la Q2, ya que sigue pensando que el rendimiento de su AMR24 no está para más que luchar en la zona media.

"Creo que siempre estamos en la zona media. Ya hace unas cuantas carreras que repetimos el mismo mensaje, ya sabes, nos clasificamos bastante bien, un poco por encima de las expectativas, pero en carrera retrocedemos un poco y nos enfrentamos a la realidad".

"Y la realidad es que estamos una décima arriba y abajo con Haas, Williams y Alpine", añadió.

Analizando ya la carrera, Alonso, que saldrá undécimo en la parrilla de salida, cree que sigue teniendo posibilidades de sumar puntos este domingo en Monza y promete atacar en todo momento, aunque también sabe que el objetivo no puede ser muy ambicioso.

"Como dijimos el jueves, creo que sumar puntos son la mayor esperanza para nosotros aquí. Uno o dos puntos, eso es lo máximo. Y voy a la carrera pensando que es posible. Si no, no me pondría el casco".

"Así que atacaré en la salida. Intentaré recuperar algunas posiciones y con la estrategia, con los neumáticos o con el graining, ojalá hagamos algo mejor que los demás".

En cuanto a si será sencillo adelantar en Monza, el piloto español de Aston Martin se mostró algo positivo en comparación con las últimas carreras.

"Creo que [adelantar] va a ser difícil, pero debido a que los neumáticos son bastante frágiles y están funcionando bien en estas temperaturas altas y tal vez al graining, llevar un neumático distinto puede hacer que adelantes muy fácilmente. Así que yo creo que sí, que veremos adelantamientos mañana", concluyó el bicampeón del mundo español de Fórmula 1.

