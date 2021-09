'La locura de Alonso', por Manu Franco

Solo los amantes del calor, ya saben, esos que siempre dicen que fuera de su empresa hace muuuucho frio y aguantan lo que haya que aguantar por seguir en su puesto años y años, no se equivocan.

Y no tienen en la mochila una colección de condicionales. Y si… No es fácil desligar la realidad de lo que uno piensa o lo que cree que hubiera podido ser si… Leí hace unos días una locura en las redes (¡ese lugar que no existe y está en todas partes!) en la que un tuitero, lo he buscado y ahora no lo encuentro (reconozco que soy un desastre), hacía un juego en el que Fernando Alonso llegaba a este año creo recordar que con once títulos mundiales, 300 victorias y como el mejor de la historia sin duda alguna, como un fenómeno imposible de repetir jamás.

Hablaba el colega de que el astur habría ganado sus dos títulos en Renault, después llegaría McLaren, Brawn, Red Bull, Mercedes etc… quimeras que un día pudieron ser verdad, pero que con la perspectiva de los años parecen una auténtica locura. Me refiero al hecho de no haber podido aprovechar alguna de esas oportunidades.

Pero en la vida hay quienes son amigos de lo difícil, de lo complejo, tanto como era romper la racha de Michael Schumacher y sus Ferrari invencibles o a aquel McLaren Mercedes con un coche que no era el más veloz, aunque era muy, muy rápido y fiable.

O intentar reflotar un Ferrari que solo tenía leyenda y llegar a la orilla del título mundial en tres ocasiones, dos de ellas rozando la arena con las manos. O embarcarse en la aventura de McLaren Honda que ahora disfrutan en Red Bull. O atreverse con Le Mans, Daytona, Indianápolis… el Dakar. En fin.

La cosa es que viendo lo que está haciendo este año Alonso en su retorno a la F1, con detalles como aguantar diez vueltas a Hamilton, multicampeón del mundo, con un coche dos segundos más lento, o esas salidas de loco en las que gana puestos sin parar o… pues uno se reafirma en lo que sabe, que si todos los coches fueran iguales, o hubiera tenido el coche más rápido o un coche dominante alguna vez, esa locura del tuitero (por favor, si lees esto dímelo, para poner tu nombre), es decir esa locura de Alonso, sería verdad.

¿Acaso lo dudan?