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Se acerca la hora de la verdad para Colton Herta tras el rechazo de Cadillac en la F1 2027

Después de que su camino hacia la Fórmula 1 se haya encontrado con un importante obstáculo, Colton Herta afronta ahora una decisión crucial para su carrera deportiva.

Filip Cleeren

Publicado: 25 nov 2026, 8:56

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La decisión de Cadillac de mantener al veterano Valtteri Bottas como compañero de equipo de Sergio Pérez es una apuesta por la continuidad y la estabilidad después de una temporada de debut plagada de problemas para la undécima escudería de la Fórmula 1 en 2026. Sin embargo, también plantea importantes interrogantes sobre el futuro de Colton Herta.

Con TWG, propietario mayoritario de Cadillac, entusiasmado con la perspectiva de contar con un piloto estadounidense en uno de sus monoplazas en un futuro no muy lejano, el equipo no escatimó en gastos para traer a Herta, que abandonó la comodidad de su asiento en la IndyCar con Andretti Global, estructura del mismo grupo, para afrontar una oportunidad de llegar a la F1 que era ahora o nunca.

Herta, ganador de nueve carreras en la IndyCar y el piloto más joven de la historia en conseguir una victoria en la categoría, se enfrentó al complicado reto de adaptarse a las competiciones europeas en la Fórmula 2, incluido el dominio de los peculiares neumáticos Pirelli que también se encontraría en la F1.

Eso se combinó con test privados —Cadillac no dispone de monoplazas de temporadas anteriores, por lo que contrató un test con Alpine— y varias sesiones de entrenamientos libres 1 durante los grandes premios para elevar su número de puntos de la superlicencia hasta los 40 necesarios.

Tras su sexta participación de este tipo del año en Brasil, Herta alcanzó finalmente la cifra mágica. Sin embargo, por esas mismas fechas, el CEO de Cadillac, Dan Towriss, y el director del equipo, Marcin Budkowski, empezaron a coincidir en la idea de mantener a Bottas y situar a Herta como piloto reserva oficial en 2027, preparado para sustituir al finlandés si este no conseguía elevar su nivel de rendimiento durante la primera parte de la temporada.

Lo que quizás Cadillac no había tenido en cuenta era cómo encajaría Herta la noticia de quedarse sin asiento. Según ha podido saber Motorsport.com, el estadounidense de 26 años ha rechazado por el momento el puesto de piloto reserva y también ha decidido no terminar su complicada temporada de F2 con Hitech, renunciando a las dos últimas citas en Qatar y Abu Dhabi.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aunque esa decisión podría estar condicionada por la decepción inicial de haberse quedado sin asiento y por el enorme deseo de Herta de seguir compitiendo en lugar de quedarse al margen, se trata de una postura un tanto sorprendente**. Ser el tercer piloto de Cadillac por detrás de un Bottas de 37 años sigue pareciendo la posición con mayores probabilidades de dar el salto a la F1 de todo el paddock, ya sea a lo largo de 2027 o en 2028.**

"Le hemos ofrecido un puesto de piloto reserva", explicó Towriss en Las Vegas. "El asiento está libre para 2028, así que Colton tiene opciones sobre la mesa. También hay opciones en otras categorías. Creo que ha decidido qué dirección tomar, pero seguimos hablando al respecto y estamos deseando ver qué quiere hacer Colton".

"Sin duda, fue una decisión difícil y una conversación complicada con Colton. Creo que estaba decepcionado. Ha habido mucho trabajo y mucha preparación detrás de todo esto. Sé que Colton fue muy valiente al asumir este riesgo, al ir a la F2 e intentar asimilar tantos conocimientos en tan poco tiempo".

El puesto, que según se entiende está bastante bien remunerado para tratarse de un piloto reserva, también podría compaginarse con una participación puntual en las 500 Millas de Indianápolis, cuando la parrilla se amplía hasta los 33 participantes.

Por qué 2028 será un año decisivo para Colton Herta

Herta se enfrenta ahora a una decisión que marcará su carrera deportiva por todo lo que está en juego en 2028. Esa es ahora la fecha más temprana en la que podría incorporarse a tiempo completo a la parrilla de la F1 si consigue causar una impresión lo suficientemente buena como para sustituir a Bottas.

Probablemente también sea su última oportunidad de hacerlo, teniendo en cuenta la rapidez con la que los pilotos reserva tienden a perder impulso en sus carreras deportivas.

Al mismo tiempo, la que fuera su casa también está a las puertas de una profunda renovación. Por primera vez en más de 16 años, la IndyCar introducirá un monoplaza completamente nuevo en 2028, el Dallara IR-28, que recibió críticas muy positivas en sus primeros test y que estará equipado con un motor V6 biturbo de 2,4 litros más potente.

Dallara IR-28

Photo by: Joey Barnes

Sin oportunidades de conseguir un asiento a tiempo completo en la IndyCar para 2027 a estas alturas del mercado de fichajes, si Herta decide poner fin a su sueño de llegar a la F1, deberá empezar a posicionarse lo antes posible para conseguir un asiento competitivo de cara a la temporada 2028 de la IndyCar, ya sea dentro de TWG o en otra estructura. Regresar en 2028, cuando el nuevo chasis permitirá empezar de cero, sería el momento más idóneo desde el punto de vista competitivo.

En cualquier caso, Herta tiene una decisión que tomar, porque 2028 será su año del todo o nada. O se traga su orgullo y concede una última oportunidad a su sueño de llegar a la F1 de la mano de Cadillac, o renuncia prematuramente a ese sueño y empieza a trabajar para regresar a la IndyCar con un asiento competitivo.

Y ese proceso empieza con su próximo movimiento, aquí y ahora.

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