La decisión de la FIA que provocó el desastre de Aston Martin F1

La decisión que tomó la FIA en la clasificación shootout obligó a Lance Stroll a cambiar los neumáticos intermedios por los medios, en lugar de pasar directamente a los blandos, en una pista que se estaba secando, lo que provocó el accidente del canadiense en su último intento de la SQ2.

De acuerdo con las reglas de esas sesiones, los pilotos están obligados a usar neumáticos medios en las dos primeras rondas, y montar el compuesto más blando en la SQ3. Sin embargo, el reglamento también establece que, si el circuito es declarado en mojado, no se aplicarán esas restricciones, y se podrá usar cualquier juego de seco.

Así lo explica la normativa: "Si alguna de las rondas de SQ1, SQ2 o SQ3 es declarada en mojado, la especificación, el kilometraje o el número de neumáticos de seco que se pueden utilizar en el resto de la clasificación sprint serán libres".

Eso es exactamente lo que sucedió en el último fin de semana con el formato al sprint en Austria, donde la pista fue declarada en mojado, pero en realidad estaba seca desde antes de salir a rodar, y la elección de las gomas fue libre. Aunque la FIA no está obligada a declarar el asfalto mojado, los equipos asumieron que con la lluvia que cayó en Bélgica, se seguiría el mismo procedimiento, y por lo tanto, si en algún momento de la SQ1 o SQ2 se secaba, tendrían la posibilidad de pasar al blando.

Algunas escuderías basaron su elección de neumáticos tras la jornada del viernes por si necesitaban más blandos y menos medios, y también pensaron en ir de los intermedios a los blandos si la pista se secaba en cualquiera de las tres rondas de la clasificación shootout.

Sin embargo, unos quince minutos antes del inicio, el director deportivo de la FIA, Steve Nielsen, comunicó a los conjuntos que, a pesar de la lluvia, la pista no se declararía en mojado, de hecho, eso les obligaba a usar los medios en la SQ1 y SQ2. La decisión pudo haber reflejado lo que sucedió en Austria, donde algunos equipos cuestionaron la necesidad de liberar la elección de gomas de seco cuando el trazado no estaba declarado como tal.

Al final, la SQ1 fue con lluvia, pero la aparición de una trazada seca provocó que Aston Martin se la jugara con Lance Stroll en los minutos finales. No obstante, la habitual transición no fue hacia el blando, sino al medio, que como no pudo calentarlos como hubiera querido por su condición de ser más duro, tuvo muchos problemas.

"Es demasiado pronto", dijo el canadiense por la radio a su ingeniero sobre la elección que acabó con el AMR23 contra el muro en la SQ2. Tras un retraso para recuperar el monoplaza, la última ronda se disputó en seco, con todos montando las gomas más blandas.

Lo extraño de todo es que, aunque la FIA siguió sus propios procedimientos, era la primera vez que el reglamento obligaba a un piloto a pasar de intermedios a medios con una pista todavía húmeda, cuando los blandos habrían sido la mejor opción. Al parecer, la FIA cree que el calentamiento de los intermedios es tan bueno como el de los blandos y, por lo tanto, atenerse a la asignación prevista era algo viable.

