20 años del debut de Irvine en Stewart antes de Jaguar

Unas semanas después de disputarse el título contra Mika Häkkinen, Eddie Irvine había dejado rápidamente el mono de Ferrari para prepararse para su llegada a Jaguar. El fabricante llegaría a la Fórmula 1 en 2000, después de haber comprado el equipo Stewart Grand Prix.

El 14 de diciembre de 1999, Irvine se puso al volante del SF-3 de Stewart por primera vez, durante dos días de pruebas. "Es genial estar de vuelta en un equipo británico y me siento completamente motivado", dijo después de su primera jornada.

"Hablar inglés ciertamente me hace la vida más fácil que en Ferrari. El único problema que he tenido es que este coche no tiene dirección asistida y estoy acostumbrado a ello por los últimos cuatro años. Por eso mis brazos sufrieron".

"En algunas áreas, el monoplaza es mejor que el Ferrari. En general, me impresionó la organización del equipo y las sensaciones en el coche. Al llegar al equipo inmediatamente después de conducir un Ferrari en Suzuka, hace cinco semanas en el Gran Premio de Japón, me resulta más fácil hacer comparaciones".

En 1999, el SF-3 ganó el GP de Europa en Nürburgring con Johnny Herbert. Irvine estaba a punto de firmar un contrato de tres años con Jaguar Racing, con quienes logró dos podios (uno en 2001 y otro en 2002).