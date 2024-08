Debate F1: Lando Norris vs Max Verstappen, ¿quién será campeón?

A McLaren sí le da para ser campeón en 2024; a Norris, no

Jose Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

Vaya por delante que, en cualquier caso, simplemente poder celebrar este debate ya es un motivo para celebrar, en medio de una temporada que en sus inicios amenazaba con colarse entre las más aburridas de la historia con dos dobletes de Red Bull en las dos primeras carreras. Es digno de estudio cómo ha cambiado todo, pero ahora Norris empieza a sonar con más fuerzas en las apuestas de F1 y hay quien ve posible su título. Quien esto escribe, no lo ve. Norris ha demostrado durante todo el año ser incapaz de mantener la regularidad que le exigiría hacerse con la corona, y no espero que en cada gran premio hasta el final, incluso con el mejor coche, vaya a sonar doblemente el himno británico en el podio por triunfos suyos. No será campeón porque ha reaccionado tarde, porque tiró muchos puntos por errores propios y por decisiones del equipo en los dos meses anteriores a las vacaciones. Tampoco lo será porque su compañero Piastri no le escoltará en todas sus victorias, por lo que aspira a meter como mucho siete u ocho puntos a Verstappen en cada carrera. Y ese es el último punto, que por mucho que se tambaleen las cosas en Red Bull, el holandés va a estar ahí cumpliendo, y de segundo puesto en segundo puesto, se puede aferrar su cuarto campeonato.

Otro panorama se ve en el mundial de constructores, precisamente porque ahí cuentan los dos pilotos, y si Norris va a puntuar más que Verstappen por un lado, Piastri también lo está haciendo con mayor frecuencia que Checo Pérez por el otro, así que McLaren sigue avanzando a pasos agigantados en su persecución a los de las bebidas energéticas. Red Bull sigue teniendo más o menos buen margen y si Pérez se entona, la sangría será más pequeña, pero también es cierto que quedan todavía nueve carreras. Demasiadas.

Verstappen puede salvar el título 2024, Red Bull no

Ronald Vording, periodista de F1 Motorsport.com Holanda

El resultado en Zandvoort no ha sorprendido a nadie, pero la diferencia entre Lando Norris y Max Verstappen sí lo hizo. McLaren ya tenía el coche más rápido antes del parón veraniego, y tras añadir otro paquete de mejoras que han funcionado, no es de extrañar que sigan siendo la referencia. Aun así, el margen en Zandvoort es notable en más de un sentido. La ventaja de Norris, de 22.8 segundos, no sólo ha demostrado ser el mayor margen de victoria de la temporada de Fórmula 1 hasta la fecha, sino que supone especialmente un enorme cambio con respecto a Bahrein, primera carrera del curso. En el arranque de la temporada, Max Verstappen aventajaba en 25 segundos al primer piloto no Red Bull y en 48 a Lando Norris. En Holanda, la diferencia era de casi 23 segundos en sentido contrario, un extraordinario "cambio de rendimiento" de más de un minuto en 15 carreras. Es cierto que las curvas de velocidad media de Zandvoort y las temperaturas relativamente bajas jugaron a favor de McLaren, y que una configuración errónea de Verstappen empeoró las cosas, pero las cifras siguen siendo dignas de mención.

Dice mucho de McLaren y de lo bien que están funcionando sus mejoras, pero quizá aún más de Red Bull. Después de la carrera de Zandvoort, Verstappen admitió abiertamente por primera vez que "algo" salió mal en el desarrollo posterior del RB20. Cuando hablé con Helmut Marko detrás del box de Red Bull, calificó el resultado en Zandvoort de 'alarmante'. Y cuando le pregunté para cual de los dos campeonatos, aclaró: "Ambos". Ya veo por qué. Empezando por el de constructores, McLaren es ahora el (claro) favorito para llevarse el gato al agua. La formación con sede en Woking ha puntuado invariablemente más que Red Bull en las últimas carreras, y hasta que Red Bull no arregle sus problemas de equilibrio o introduzca mejoras significativas que se ajusten a lo que esperan, no hay razón para creer que el panorama vaya a cambiar de repente. Sergio Pérez terminó sexto en Zandvoort, pero eso fue posible en parte porque Mercedes rindió por debajo de lo esperado. De lo contrario, probablemente habría terminado séptimo u octavo y la diferencia con Oscar Piastri habría sido mayor. El ritmo de Pérez no lo dice todo sobre él, por cierto, sino quizás más sobre el coche de Red Bull y sobre cómo Verstappen tiene que pilotar al límite absoluto con lo que ahora es un coche inferior comparado con el MCL38.

En general, sigo pensando que Verstappen puede conseguir el campeonato de pilotos, pero estará mucho más reñido de lo que nadie habría pensado a principios de año. Sobre todo porque también he hablado con Marko y con el director técnico Pierre Waché de algunos inconvenientes con esa correlación, lo que hace que sea aún más difícil de resolver. No creo que Norris gane todas las carreras que quedan y, por lo tanto, Verstappen aún pueda llevarse el título, pero incluso para Verstappen no será fácil acabar en el podio cada fin de semana; no olvidemos que aún tenemos que ir a Singapur. Al final, espero que Verstappen aún pueda hacerse con su cuarto mundial consecutivo, pero Red Bull no podrá hacerse con el título de constructores. Para 2025, hay dudas aún mayores. El reglamento se mantendrá estable y entonces Verstappen ya no tendrá el colchón que tiene ahora. Es crucial que Red Bull analice la situación con la misma urgencia que Verstappen y encuentre una solución antes del final de esta temporada.

Norris: "Es difícil imaginar a Norris haciendo un Vettel"

Christian Nimmervol, redactor jefe de Motorsport-Total.com (Alemania)

Como dijo Christian Horner el domingo por la noche, es "notable" que Lando Norris sólo haya ganado dos carreras en el que probablemente sea, de media, el coche más competitivo de la temporada 2024 de Fórmula 1. Por lo tanto, Zandvoort no fue una gran sorpresa, sino más bien una victoria esperada, en una temporada llena de oportunidades perdidas para Norris.

Por muy dominante que fuera su actuación, poco cambió para el campeonato de pilotos. Norris sigue a 70 puntos de Verstappen, que parece haber aceptado que ya no tiene el mejor coche de la parrilla. Acuérdate de la que montó por radio en Hungría y escucha lo tranquilo que estaba ahora en Zandvoort pese a perder ante su afición. Eso marca una gran diferencia en el campeonato, porque ahora Max puede concentrarse en conseguir el título como lo hizo el 'Profesor' Prost, en lugar del estilo 'mágico' de Senna. Y hasta ahora, lo está haciendo de forma muy consistente.

Dada su regularidad y la fiabilidad del paquete Red Bull, será muy difícil batir a Max en el campeonato, incluso sabiendo que ya tiene una unidad de potencia extra en su reserva y que ya penalizó. No estará en desventaja frente a Norris en ese aspecto en lo que queda de temporada.

Singapur será un hueso duro de roer para él y para Red Bull. Pero más allá de eso, parece que hay pocos fines de semana más en los que Norris/McLaren se lleven todo y Verstappen/Red Bull puedan quedarse fuera del podio. Y visto el rendimiento de Norris hasta la fecha, cuesta imaginarlo 'haciendo un Vettel' como hizo el alemán en 2012. Llegó a estar 44 puntos por detrás, pero finalmente ganó el título. Ahora la diferencia es de 70 puntos, no de 44.

Y en cuanto al campeonato de constructores, apuesto por Max y Pérez, a pesar de que muchos expertos creen que McLaren está en muy buena posición para vencer a Red Bull. Sí, será una batalla emocionante y McLaren es un serio aspirante, pero Zandvoort fue una primera muestra de que Pérez puede sumar puntos importantes si consigue desarrollar su potencial. Estoy bastante seguro de que ya ha pasado su peor momento de la temporada 2024. Con Norris en plena forma, hasta qué punto McLaren tiene posibilidades de ganar el campeonato de constructores dependa probablemente de Piastri. El joven australiano, alabado por muchos en el paddock, no siempre es tan rápido como Norris. Pero eso es exactamente lo que se necesita si McLaren quiere tener alguna oportunidad.

Una etapa crucial en la carrera de Lando Norris

Oleg Karpov, reportero de F1 GP Racing

Empecemos con una broma interna. Red Bull no ganará el título de constructores. Simplemente no veo cómo podrían parar a McLaren con este coche y esta alineación. Todo se reduce a la aritmética, y es bastante simple: sólo en una de las últimas nueve carreras Red Bull ha sumado más puntos que McLaren. Además, ha habido una clara tendencia desde que el equipo de Andrea Stella introdujo la mejora en Miami. Sólo en las últimas cinco carreras, la diferencia se ha reducido en 63 puntos. Ahora quedan 30. Eso se debe principalmente a Sergio Pérez. Y aunque tuvo un fin de semana sólido en Zandvoort, simplemente no es suficiente. En primer lugar, porque terminar sexto sigue siendo demasiado flojo. En segundo lugar, porque esa actuación sólo puede considerarse una excepción por ahora. Como a Helmut Marko le gusta subrayar, una golondrina no hace verano. Y el verano de Checo ha sido dramático, también Zandvoort. Incluso si sigue así, Red Bull es simplemente más lento. Y 30 puntos no son nada a falta de nueve carreras. Ahora depende de McLaren asegurarse el título de constructores.

Pero, ¿puede Norris recortar distancias con Verstappen y robarle el título? La respuesta corta es 'no'. Aun así, sería fascinante ver cómo ambos gestionan el desafío si McLaren demuestra ser tan competitivo y potente en otras pistas como lo fue en Zandvoort. Lando comentó el jueves que no estaba pilotando como campeón del mundo este año -al menos no antes del parón veraniego- y personalmente no creo que estuviera diciendo nada muy descabellado con eso. Para mí es más un hecho que una opinión. Pero también es una buena noticia para McLaren que Norris sea tan autocrítico, porque sabe que tiene que mejorar y Zandvoort demostró que lo hace. ¿Estás diciendo que el equipo le dio un gran coche? Estoy diciendo que lo ha utilizado mucho mejor que Oscar Piastri.

Y eso es lo intrigante. ¿Puede Norris mantener este nivel en otros lugares? ¿Puede rendir igual de bien en otros circuitos? ¿Puede hacer una serie de fines de semana perfectos? Quizás esta sea una fase crucial de toda su carrera, ahora que tiene el coche que ha estado esperando durante tanto tiempo. Tiene la oportunidad de demostrarnos a todos, y a sí mismo, que puede pilotar como un campeón del mundo y aprovechar al máximo esta oportunidad.

Pero aunque lo haga, puede que no sea suficiente, y no creo que lo vaya a ser. Por culpa de Verstappen.

Hubo mucha atención en el tono que utilizó por radio en Hungría (recuérdalo aquí). Mientras que algunos pensaron que era una señal de lo que vendría, creo que en realidad fue deliberado. Decidió en algún momento que necesitaba agitar las cosas para llamar la atención de todos. Gritar no siempre es una herramienta muy eficaz, pero llega un momento en que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Ya lo ha hecho, y no creo que quede nadie dentro de Red Bull que no entienda que hay trabajo por hacer. La fase final del campeonato consiste en maximizar todas las oportunidades. Max también lo sabe. No creo que deje escapar el título mientras tenga 70 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, aunque Norris se convierta en una versión impecable de sí mismo en forma de IA. Pero ver cómo Max se enfrenta a ello será sin duda interesante.

Norris se da cuenta ahora de cuántos valiosos puntos ha perdido

Roberto Chinchero, periodista de F1 Motorsport.com Italia

Los campeonatos de constructores y pilotos son actualmente dos casos completamente diferentes. Zandvoort demostró de forma abrumadora el potencial técnico de McLaren. Fue una fuerte confirmación de que, como equipo, han experimentado el mayor desarrollo en los últimos años, y ese proceso aún continúa. La diferencia entre los dos equipos es ahora de sólo 30 puntos y creo que McLaren es ahora el favorito.

En otros circuitos, McLaren no será tan fuerte como lo fue en Zandvoort, ya que el circuito holandés puso de relieve las mejores características del coche. Pero ya hemos visto que también son actualmente el más consistente de los cuatro equipos punteros de la F1, y eso es una gran ventaja. Casi no hay circuitos que no se adapten al McLaren y eso va a ser clave.

El campeonato de pilotos es una historia completamente diferente. Y tengo que decir que me intrigó bastante la reacción de Norris tras esta victoria. Ha sido una actuación impresionante y la diferencia al final de la carrera era enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que habría sido aún mayor si Lando no hubiera perdido el liderato en la salida. Pero no le vimos enormemente emocionado ni exultante por la victoria. No era el Lando que vimos en Miami, por ejemplo. Y la razón es que probablemente ahora se da cuenta de lo valiosos que son los puntos que perdió a mitad del campeonato.

Se desperdiciaron muchos puntos en junio y julio, al menos 30. Si Norris los hubiera conseguido, la situación del campeonato podría haber sido muy diferente. Y esa es la razón, creo, por la que Lando no estaba del todo satisfecho con su victoria en Zandvoort. Sabe que ahora tiene el mejor coche, pero también es consciente de lo valiosos que son los puntos que no consiguió. Lo único que puede esperar son abandonos de Verstappen. Sin uno o quizá dos ceros de Max, no podrá hacerse con el título.