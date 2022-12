De la Rosa recuerda cómo McLaren le rechazó por su edad en 2008

Cargar el reproductor de audio

Nyck de Vries se unirá con AlphaTauri a la parrilla de la Fórmula 1 en la temporada 2023, a los 28 años, después de impresionar en su actuación con Williams en Monza. Y aunque el neerlandés tendrá una edad mayor a la media, tiene la experiencia de haber competido en la Fórmula 2, Fórmula E y estar en el papel de reserva de Mercedes. Alguien que sabe lo que es estrenarse a esa edad en F1 es Pedro de la Rosa, quien lo hizo con Arrows en 1999, y después competiría en Jaguar, McLaren y Sauber antes de dejar el Gran Circo a los 41 años con HRT en 2012.

El español reveló que había hablado con un piloto de la Fórmula 3 que estaba descartando sus posibilidades de alcanzar el sueño de la máxima categoría porque pensaba que era demasiado viejo a los 20 años, algo que el barcelonés considera un error.

"Ser más joven no significa que seas mejor o más rápido", dijo el nuevo embajador de Aston Martin . "Siempre estoy en contra de la etiqueta de la edad, porque yo mismo lo he sufrido, a veces he estado en equipos en los que han fichado a otro piloto, diciendo que quizá no sea más veloz, pero era más joven, y eso es un asesinato".

"Cuando he estado en reuniones y dicen eso, no hay nada peor, te pueden decir que creen que el otro es más rápido, pero la etiqueta de la edad es terrible", aseguró de la Rosa. "Así que soy de la opinión de que más joven no se traduce necesariamente en ser más veloz".

Pedro de la Rosa, McLaren MP4/21-Mercedes-Benz

El español explicó que sentía que tenía posibilidades de conseguir un asiento en McLaren en la temporada 2008, cuando tenía 36 años, tras la salida de Fernando Alonso, ya que había trabajado con los de Woking como piloto de pruebas y reserva desde 2003, e incluso participó en la segunda mitad del 2006 tras la marcha de Juan Pablo Montoya.

Sin embargo, acabaron fichando a Heikki Kovalainen, una década más joven, quien logró un triunfo en Hungría y dos podios mientras trataba de igualar a Lewis Hamilton hasta que lo sustituyeron por Jenson Button en 2010.

"Quizá no estaba tan claro entonces, pero lo que me decían, era una posibilidad, sí", comentó. "Pero es tu opinión contra la de los demás, y es justo, en realidad eran diez años de diferencia. Al final, un piloto más joven se desarrollará y mejorará con el tiempo, mientras que otros no lo hacen".

"Ciertos pilotos ya son muy buenos y se estabilizan, otros empeoran, otros progresan, cada deportista es diferente".

Fernando Alonso, Aston Martin, Pedro de la Rosa Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De la Rosa admitió que la opción de haber estado en McLaren en el 2008 siempre rondará su cabeza: "A veces pienso que habría sufrido lo mismo que Heikki [Kovalainen]. Quizás yo habría sido mejor para el equipo. ¿Habría batido a Lewis? Por supuesto que no, pero posiblemente ese era mi punto fuerte, que sabía que no era mi objetivo batirle".

"Creo que incluso antes del 2007, yo era una de las pocas personas en la tierra, además de Anthony [Hamilton], su padre, y de la gente que corrió contra Lewis, que se había dado cuenta de que Hamilton era especial".

"Había hecho pruebas con él, habíamos estado juntos en el simulador, le conocía desde hace muchos años antes, y siempre le dije a McLaren que era muy especial", concluyó el español, que trabaja ahora con Aston Martin en el papel de embajador.