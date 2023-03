De la Rosa destaca un "desconocido" punto fuerte de Alonso

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso, el piloto más veterano de la máxima categoría del automovilismo, sorprendió a todo el mundo a mediados de la pasada temporada anunciando que dejaría Alpine para fichar por Aston Martin de cara a este 2023, una decisión que en su momento pareció extraña, ya que dejaba a la escudería que ocupaba el cuarto puesto por un equipo que luchaba por ser séptimo.

Sin embargo, la estructura de Silverstone ha dado un salto de rendimiento que nadie esperaba, ni tan siquiera ellos mismos según reconocieron al principio del curso, y se han posicionado como la segunda fuerza, solo por detrás de Red Bull, superando a equipos mucho más poderosos como lo son por ejemplo Mercedes o Ferrari.

Junto al bicampeón asturiano, Pedro de la Rosa desembarcó en Aston Martin como embajador de la marca y, en una reciente entrevista para la página web del equipo, el expiloto de Fórmula 1 habló sobre Alonso y destacó uno de sus puntos fuertes más desconocidos.

"La gente no sabe quién es el verdadero Fernando [Alonso]. Lo ven extremadamente comprometido y concentrado, pero lo que no ven, lo que no se dan cuenta, es lo fácil que es trabajar con él", dijo. "Tiene un gran sentido del humor y no se toma demasiado en serio a sí mismo, eses es uno de sus puntos fuertes, no siente la presión".

"Cuando otros pilotos están nerviosos, Fernando no lo está. Puedes estar con él momentos antes de salir a la pista y estará sonriendo, riendo y bromeando. Es como un niño a punto de ir al parque con sus compañeros para jugar al fútbol, ​​no pensarías que está a punto de conducir un coche de Fórmula 1. Se mantiene relajado y en parte es porque después de tantos años todavía rinde a un alto nivel", comentó para finalizar el catalán.

Esas palabras, también desmienten uno de los rumores que ha acompañado a Fernando Alonso en los últimos años. Desde varios sectores del paddock, han intentado catalogar al español como un mal compañero de equipo e incluso han afirmado que es tóxico para una escudería cuando los resultados no acompañan.

El propio Felipe Massa, excompañero suyo en Ferrari, o algún exmiembro de McLaren, donde Alonso vivió posiblemente sus dos peores épocas en la Fórmula 1, primero en 2007 y luego de 2015 a 2018, en gran parte por culpa de Honda, con quienes tuvo grandes encontronazos, fomentaron esa fama que cada vez tiene más detractores.

