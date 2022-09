La curiosa relación entre Ricciardo y Harry Styles sin conocerse

Cargar el reproductor de audio

La máxima categoría del automovilismo es conocida en todo el mundo, y millones de espectadores disfrutan en cada fin de semana de competición con las carreras entre los monoplazas más rápidos. Algunos seguidores de la Fórmula 1 son más reconocidos que otros, como sucede con el famoso cantante, compositor y actor, Harry Styles, quien tiene una curiosa relación que lo une a Daniel Ricciardo, uno de los pilotos más aclamados del paddock.

En un programa australiano de radio, el piloto de McLaren explicó la divertida anécdota que lo liga al británico, y es que una imagen en la que se veía al artista luciendo una camiseta del merchandising del miembro del equipo de Woking se volvió viral en las redes sociales.

A pesar de no tener un asiento garantizado para la próxima temporada, Daniel Ricciardo contó con su habitual sonrisa y buen humor la historia de Harry Styles con una de las prendas que vende en su tienda oficial: "Es muy divertido, estaba emocionado".

"Tenemos a un amigo en común que es, digamos, muy cercano a mí y también es alguien próximo a él, así que es divertido", dijo el australiano de McLaren en Fitzy and Wippa. "Cuando la fotografía salió a las redes sociales, el amigo en común estaba como 'no puedo creer que esto no haya sido captado antes porque él lleva la camiseta todo el tiempo. Él [Harry Styles] está siempre en público llevando la camiseta."

Cuando se le preguntó sobre si ya había pasado un rato con el cantante en algún momento, Ricciardo respondió: "Quiero mentirte y decir que sí, que nos hemos visto muchas veces y nos hemos tomado unas cuentas cervezas juntos".

"No lo he conocido todavía. Lo hace aún mejor porque es un aficionado incluso antes de conocerme, ¿verdad?", explicó el de Perth sobre uno de los protagonistas de la recién estrenada Don't Worry Darling.

Harry Styles no es el único al que le gusta la ropa del piloto de McLaren, ya que hace pocos grandes premios se vio a George Russell con una de las sudaderas de la colección llamada Enchanté, en la que un limón, flores, los colores amarillos y el tradicional #3 de Ricciardo eran los protagonistas.

A pesar de que la camiseta que el famoso cantante ya no está disponible en la tienda oficial, se puede encontrar en algunas páginas web, y quién sabe si así es posible hacerse amigo del australiano después de lucirla en la calle.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!