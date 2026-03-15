¡Cuatro abandonos antes de empezar China! Desastre para McLaren

El Gran Premio de China 2026 de Fórmula 1 comenzó con una escena insólita: cuatro pilotos no pudieron ni siquiera tomar la salida, entre ellos los dos coches de McLaren, en un golpe durísimo para el equipo británico. Lando Norris y Oscar Piastri, que se habían clasificado sexto y quinto respectivamente, tuvieron que abandonar antes de empezar la carrera tras sufrir problemas técnicos que el equipo no logró solucionar a tiempo.

Norris ya no pudo ocupar su posición en la parrilla durante los minutos previos a la salida. Los mecánicos de McLaren trabajaron intensamente en su monoplaza y llegaron incluso a retirar el fondo plano del coche para investigar el origen del problema mientras el tiempo avanzaba hacia la vuelta de formación.

El equipo confirmó posteriormente que el problema estaba relacionado con la electrónica del monoplaza. "Identificamos un problema en el lado electrónico, por lo que retiramos el fondo plano y revisamos varios componentes", explicó McLaren en un comunicado sobre el coche de Norris. La situación se complicó aún más para el equipo de Woking cuando, a menos de diez minutos de la salida, también apareció un problema en el coche de Piastri. El australiano tuvo que regresar al garaje y el equipo trató de encontrar una solución contrarreloj.

Sin embargo, tampoco pudieron hacerlo. "También identificamos un problema en el coche de Oscar que significó que no pudimos arrancarlo desde la parrilla", añadió el equipo.

Durante varios minutos existió la posibilidad de que ambos coches pudieran salir desde el pit lane si los mecánicos lograban resolver los problemas, pero finalmente McLaren no consiguió ponerlos en marcha y ninguno de los dos pilotos pudo iniciar la carrera.

El doble abandono antes de empezar supone un golpe durísimo para McLaren, que aspiraba a sumar puntos importantes tras clasificar en el top seis con ambos monoplazas, y más teniendo en cuenta que Piastri ya no pudo participar en la carrera del GP de Australia por un error suyo.

Bortoleto y Albon también se quedan fuera

McLaren no fue el único equipo afectado por problemas antes de la salida. Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, también sufrió un fallo mecánico después de haber llegado a la parrilla y su coche tuvo que ser empujado de vuelta al garaje por los mecánicos unos 15 minutos antes de la carrera.

Por su parte, Alex Albon tampoco pudo tomar la salida. El Williams del tailandés fue retirado del parque cerrado tras la clasificación para realizar cambios en la configuración con el objetivo de solucionar los problemas de equilibrio que arrastraba el FW47. El plan del equipo era que saliera desde el pit lane, pero finalmente el monoplaza no pudo estar listo para la salida por un problema hidráulico, por lo que el piloto de Williams también quedó fuera antes de comenzar la carrera.

Así, el Gran Premio de China arrancó con solo 16 coches en pista, tras una caótica previa que dejó fuera a cuatro pilotos antes incluso de apagarse los semáforos.