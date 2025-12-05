¿Cuáles son las reglas papaya de McLaren de cara a la carrera de Abu Dhabi?

Mientras McLaren F1 llega al desenlace del título de Fórmula 1 2025 con sus dos pilotos en la lucha por el campeonato del mundo frente a Max Verstappen, hay dos palabras que se repiten una y otra vez: papaya rules (reglas papaya).

La expresión fue acuñada por el jefe de equipo Andrea Stella —"Andrea suele inventarse nombres distintos para cada cosa", explicó Lando Norris— y se mencionó por primera vez el 1 de septiembre de 2024, antes del Gran Premio de Italia.

Norris y Oscar Piastri monopolizaron la primera fila de parrilla en Monza, donde los incidentes en la primera curva son habituales.

"En cuanto a cómo afrontar la primera curva, nuestra recomendación es siempre ‘correr con las reglas papaya’", señaló Stella. "Siempre tienes cuidado con cualquier otro rival, pero si el coche es papaya tienes aún más cuidado, porque necesitamos asegurarnos, sobre todo teniendo un coche tan competitivo, de ver la bandera a cuadros".

"Intentamos alejarnos de esa mentalidad de que mi principal rival es mi compañero, porque no es productivo".

En la primera vuelta de la carrera, Piastri adelantó por el exterior a Norris en la Variante della Roggia, arrebatándole el liderato con una maniobra espectacular que desestabilizó a su compañero y le hizo perder el segundo puesto ante Charles Leclerc, algo poco óptimo dado que Norris aún tenía una leve opción al título.

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Al ser preguntado tras la carrera por las reglas papaya, el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, explicó a Sky: "Las reglas papaya son: es tu compañero, compite duro, compite limpio, no os toquéis. Y eso pasó. Fue un adelantamiento agresivo, así que es una conversación que tendremos; en el muro fue un momento tenso. Pero básicamente es, ya sabes, respeta a tu compañero".

Preguntado después si la maniobra de Piastri se ajustaba a las reglas papaya, Stella dijo: “Tendremos que revisarlo con los pilotos, mirar los vídeos, entender su punto de vista, y entonces evaluaremos si cumplieron totalmente o no.

"Tomaremos nota de lo que haya que aprender y ajustaremos las reglas papaya para que nos permitan perseguir del mejor modo posible tanto el campeonato de constructores como el de pilotos".

Dicho de forma simple, las reglas papaya inicialmente se centraban en que los pilotos de McLaren no chocaran entre sí.

"Las reglas papaya son simplemente una forma rápida de que un ingeniero recuerde a nuestros pilotos que no queremos ver ningún contacto entre los dos coches papaya, que compitan con respeto y sin riesgos", tuvo que aclarar Stella el fin de semana siguiente en Sky. "Todo lo relativo a cómo perseguimos el campeonato no está cubierto por las reglas papaya".

En otras palabras, no estaban pensadas como órdenes de equipo. Sin embargo, pronto empezaron a interpretarse así en los medios y en el paddock, mientras se debatía si Piastri debía apoyar la lucha de Norris por el título 2024.

De cara al primer GP de 2025, Norris anunció: "No hay reglas papaya, de momento no hay nada. Somos libres de competir".

Era una frase algo ambigua respecto a a qué se refería exactamente.

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Las cosas empezaron a caldearse cuando Norris chocó contra Piastri en el GP de Canadá.

"En los próximos días tendremos que analizar qué hace falta para asegurarnos de que, cuando corramos, preservemos los márgenes necesarios", dijo Stella. "Hablaremos, y las conversaciones pueden ser incluso duras".

Dos semanas después, Piastri estuvo a punto de colisionar con su compañero en Austria. Su ingeniero, Tom Stallard, le advirtió por radio: "El muro ha decidido que la maniobra de la curva 4 fue demasiado al límite. No podemos repetir eso". Esto implicaba que la acción fue demasiado arriesgada para los estándares de las reglas papaya, aunque Brown la calificó de "batalla épica".

El fin de semana siguiente surgió el primer problema de equidad. El líder Piastri recibió una penalización de 10 segundos por frenar de forma errática bajo coche de seguridad en Silverstone. "No creo que la sanción anterior fuera muy justa. Creo que deberíamos intercambiar posiciones y correr", sugirió. McLaren rechazó dar una orden de equipo.

Piastri admitió tras la carrera que intercambiar posiciones con Norris "no habría sido del todo justo", ya que "Lando no hizo nada malo", pero reflejaba la creciente tensión en McLaren al gestionar a dos aspirantes al título separados por solo ocho puntos.

En una entrevista con Motorsport durante el parón veraniego, Piastri insistió: "Siempre se ha hecho mucho más ruido sobre las reglas papaya de lo que realmente son. Es literalmente una regla: no chocarse".

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella reiteró ese punto al volver F1 en Zandvoort, con un matiz: "Son libres de competir en el sentido de que queremos darles la oportunidad de mostrar su talento, sus habilidades, sus aspiraciones, pero, por ejemplo, esto siempre debe hacerse dentro de los límites del interés del equipo como prioridad, y el interés del equipo puede significar diferentes cosas según la situación".

Y hubo una situación así el fin de semana siguiente en Monza, cuando McLaren hizo todo lo posible por mantener las posiciones de sus pilotos —Norris segundo y Piastri tercero— durante sus últimas paradas, pero un cambio de neumáticos fallido hizo que Norris cayese detrás. El australiano recibió entonces la orden de dejarle pasar.

Piastri se mostró desafiante por radio: "Dijimos que una parada lenta forma parte de las carreras, así que no sé qué ha cambiado". Tras la carrera, su discurso había cambiado: calificó la orden como "una petición justa".

Norris tocó a Piastri en la salida de Singapur mientras lo adelantaba, lo que llevó a McLaren a darle a Piastri la prioridad para elegir el orden de salida de boxes en la clasificación de Austin. Pero el equipo rectificó después de que Piastri fuese el principal culpable de un incidente en la curva 1 en la carrera al sprint del día siguiente, en el que Norris también estuvo involucrado, aunque fue sobre todo un lance de carrera.

Finalmente, en la penúltima cita del año en Catar, McLaren cometió un gran error estratégico cuando la carrera se neutralizó con el coche de seguridad, sin atreverse a parar en boxes por temor a favorecer a uno u otro piloto. Piastri y Norris rodaban primero y tercero, pero acabaron segundo y cuarto; Verstappen ganó y se acercó aún más en el campeonato.

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Norris llega así al desenlace del título con 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. Aunque este último es teóricamente libre de competir, Brown ha dicho que se le pediría apartarse si fuera decisivo para ganar el título.

"Vamos a empezar el fin de semana como en las otras 23 carreras: dándoles a ambos la misma oportunidad", dijo el estadounidense. "Usaremos el sentido común. No vamos a tirar un campeonato de pilotos por un sexto y séptimo puesto, un tercero y cuarto, o un quinto y sexto".

"Si uno de nuestros pilotos no tiene la oportunidad, creo que todo lo que hacemos, lo hacemos con los pilotos. Así que saben cuál es el plan para este fin de semana, y fuera del equipo hagas lo que hagas te van a criticar. Así que seguiremos fieles a nuestros principios de competición. Queremos ganar el de constructores, que ya lo hemos conseguido. Queremos ganar el de pilotos, y veremos cómo se desarrolla la carrera".

Así que, a medida que avance el GP de Abu Dabi, las reglas papaya —que "tienen distintos significados según la situación", en palabras de Stella— serán sin duda útiles.