Russell lidera una FP3 que devuelve a Mercedes el papel de favorito; Aston sigue hundido

Barcelona.- La gran igualdad vista el viernes entre Mercedes y McLaren desapareció este sábado en los Libres 3 del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 2026. El equipo de las Flechas Plateadas dominó y George Russell le volvió a ganar la batalla a su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli para liderar la FP3. El italiano siguió muy incómodo respecto a su compañero, aunque su 7º puesto no refleja la realidad, pues por culpa del tráfico no tuvo una vuelta limpia.

Los McLaren dieron un paso atrás respecto ayer, donde lideraron la sesión con Lando Norris. El mejor tiempo papaya lo hizo Oscar Piastri, en la misma milésima que Charles Leclerc, que se intercaló con los MCL40, y Lando. El monegasco tuvo una gran vuelta, pero el equipo papaya parecía postularse como el segundo mejor coche, aunque muy igualado con Ferrari.

Porque la Scuderia tampoco mejoró mucho lo visto el viernes. El gran paquete de mejoras introducido en Barcelona no se está viendo muy reflejado en los tiempos hasta el momento y aunque Leclerc pudo ser 3º, Lewis Hamilton volvió a sufrir con el grip de la pista, fue 5º, pero a 7 décimas y toda apunta a que su gran 'momentum' se puede cortar este fin de semana.

Aston Martin ni está, ni se le espera y siguió con su hundimiento. El viernes ya confirmaron que el de Barcelona sería uno de los GP más duros de la temporada para ellos, y por si alguien aún tenía dudas, este sábado acabaron de confirmar que tienen el peor coche y no solo esto, si no que están muy lejos del resto. Fernando Alonso terminó 20º, de nuevo a casi 4 segundos del mejor tiempo y a casi 1 segundo del Cadillac de Sergio Pérez (Bottas quedó por detrás de Fernando tras un fallo en los frenos). El aviso para la qualy ya está dado, y los dos coches verdes cerrarán la tabla si no pasa nada raro.

Tampoco fue una gran sesión para Carlos Sainz y Williams. El madrileño tampoco está teniendo un gran monoplaza este fin de semana y el Circuit de Barcelona-Catalunya también está sacando a la luz todas las debilidades del FW48. La Q3 parece cada vez más difícil y es que después de un viernes en donde su mejor resultado fue un 13º, en la FP3 siguió lejos del top 10, con una 15ª posición (Alex Albon 18º), por detrás de los dos Alpine, que tenían una bonita batalla interna con Pierre Gasly por delante de Franco Colapinto.

La zona media estaba apretadísima, pero dos equipos parecen destacar más que el resto aquí: Audi y Racing Bulls. Lo que volvió a dejar claro esta FP3 fue que la Q3 iba a estar muy cara y aparte de la lucha en la parte delantera habrá una gran batalla para ser los mejores del resto, con 5 coches con posibilidades, aunque Williams y Haas F1 parecían algo más lentos que Alpine y Audi y RB.

Resultados de los Libres 3 (FP3) de F1 2026 en Barcelona

Resumen de los Libres 3 (FP3) de F1 2026 en Barcelona

Con casi 50 grados de temperatura en asfalto, se puso en marcha la última sesión de entrenamientos libres del fin de semana. Como es habitual en esta sesión, la gran parte de los pilotos se lo tomaron con mucha calma y en los primeros minutos solo los dos Cadillac, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, salieron a pista.

No fue hasta pasados los 10 minutos que salió otro coche que no fuera del equipo estadounidense y Nico Hulkenberg salió a pista. Rápidamente superó a los dos Cadillac, pero los tiempos aún eran muy lentos respecto lo visto ayer y rodaba con un 1:18.477.

Tras 20 minutos de sesión empezaba la acción en el pit lane y los equipos decidieron salir por fin. Los dos Williams, los dos Haas F1, los dos Aston Martin, los McLaren y Gabriel Bortoleto se unieron a Hulkenberg, que era el único piloto en pista. Todos salieron con blandos.

Las primeras referencias de tiempo de los equipos grandes nos las dieron Lando Norris y Charles Leclerc. El vigente campeón del mundo se colocó en 1ª posición con un 1:16.609, tiempos más de un segundo más lentos que los mejores de la FP2. Por su parte, el monegasco no se quedó muy atrás y se puso 2º a menos de una décima.

La tónica era parecida a lo visto el viernes. Carlos Sainz se puso 6º en su primer intento, con muchos coches aún por marcar vuelta, pero lo interesante fue que los Audi y los Racing Bulls estaban por delante del Williams. Parecía confirmarse que la marca de los aros y el equipo B de Red Bull se postulaban como favoritos de la zona media y la lucha de Sainz sería más con Haas y Alpine, pues Franco Colapinto quedó por detrás del madrileño y Pierre Gasly por delante en sus primeras vueltas.

En clave Fernando Alonso y Aston Martin nadie esperaba un gran salto y ya desde las primeras vueltas nada cambió. Fernando Alonso marcó un 1:20.052, 3,5 segundos más lento que el mejor tiempo y por encima de su compañero Lance Stroll.

Volviendo a la parte delantera, llegaron los Mercedes y empezaron a poner tierra de por medio. George Russell se colocó primero y otra vez este fin de semana, por delante de Andrea Kimi Antonelli, que quedó 2º a 2 décimas de su compañero. La batalla entre los dos pilotos de las Flechas Plateadas parecía que se estaba decantando más por el lado del británico en los entrenamientos.

Por su parte, Max Verstappen se puso 5º, por detrás de Leclerc e intercalado con los Ferrari, pues Lewis Hamilton siguió con su sufrimiento y sin encontrar el grip de la pista, quedando a casi 1 segundo de la cabeza, mientras Piastri quedaba aún más por detrás a algo más de 1 segundo y quejándose de la parte delantera del McLaren.

A falta de 25 minutos salió la primera bandera roja del fin de semana. Valtteri Bottas perdió el control de su Cadillac en la curva de La Caixa y quedó atrapado en la grava. Lo peor fue el mensaje de Bottas, que aseguró que el pedal del freno dejó de funcionar.

Tras algo más de 5 minutos con la sesión parada, los coches volvieron a salir en pista con blandos usados con varias vueltas, que ya no daban para más, pues con el calor la degradación seguía siendo muy elevada.

Llegó el momento de poner los últimos blandos nuevos antes de la qualy y Russell acabó de postularse como favorito, marcando el mejor tiempo. No tuvo la misma suerte su compañero, quien tuvo que abortar dos vueltas por culpa del tráfico. Los McLaren mejoraron, pero quedaron a 2 décimas de los Mercedes y Leclerc fue el mejor Ferrari, intercalándose con los McLaren.

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