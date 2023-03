Red Bull domina y Aston Martin se postula en los libres de Yeda

Cargar el reproductor de audio

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí constituían la primera oportunidad para conocer si el orden jerárquico de la carrera inaugural era fiable o si, por el contrario, la parrilla cambiaría de nuevo. En un todavía circuito soleado alrededor de las calles de Yeda, los pilotos salieron a rodar con la esperanza de encontrar la configuración ideal de su monoplaza.

A pesar de que no era una sesión demasiado representativa, los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez continuaban siendo la fuerza dominante en la Fórmula 1, con el neerlandés en lo más alto de la clasificación y el mexicano en la tercera posición. Sin embargo, Fernando Alonso se colaba entre los coches austriacos con un AMR23 que se confirma como uno de los candidatos para el fin de semana.

Por detrás, los Mercedes, quienes aseguran tener problemas de concepto en su W14, fueron quintos y sextos, con George Russell superando a Lewis Hamilton, después de que Lance Stroll mejorara cerca del final, y ya los Ferrari, que cambiaron varios componentes de las unidades de potencia de sus pilotos, acabaron en la sexta y undécima plaza, siendo Carlos Sainz el mejor de la dupla de Maranello.

Alexander Albon sorprendió con su Williams al colocarse noveno, justo a la estela de Pierre Gasly y su Alpine, mientras que su antiguo compañero en AlphaTauri, Yuki Tsunoda fue el que cerró las diez la clasificación de los diez primeros.

Resultados de los entrenamientos libres 1 (FP1) del GP de Arabia Saudí 2023 de F1

Resumen de la FP1 del GP de Arabia Saudí 2023 de la Fórmula 1

La actividad sobre la pista saudí comenzó tan pronto como el semáforo se puso en verde en el final del pitlane, con varios monoplazas saliendo a rodar, aunque algunos esperaban a su momento porque como los primeros entrenamientos libres se disputaban en un horario todavía con sol, no servirían para tener demasiadas referencias. Sin embargo, esa salida al circuito se le complicó al Red Bull de Sergio Pérez, quien no dio el ángulo de volante necesario para salir bien del garaje de los austriacos.

Tras cinco minutos, ya se empezaban a ver las primeras vueltas lanzadas, pero como la trazada estaba muy sucia, los pilotos debían tener cuidado si no querían complicar el fin de semana con un accidente nada más comenzar. El mexicano, además de ese problema, protagonizó un susto al sobrepasar los límites de la pista antes de marcar un 1:32.969 que lo colocaba como el más rápido de manera momentánea.

El otro nombre que dio que hablar en el pasado Gran Premio de Bahrein no tardó en salir, y Fernando Alonso comenzó su vuelta con el AMR23 con tranquilidad. Mientras, los Ferrari se colocaban por detrás del primero de los Red Bull, aunque estaban con el neumático más duro en un asfalto del que se podía sacar poco provecho, incluso Carlos Sainz tuvo que evitar a un AlphaTauri para no chocar cuando iba a máxima velocidad.

Poco a poco, y tras diez minutos de la primera sesión en Yeda, la clasificación se empezaba a ordenar de una manera más lógica, con el Aston Martin del asturiano en el liderato, pero tan solo duró unos segundos hasta que el Mercedes de Lewis Hamilton completó un giro de 1:32.665. Lo mismo ocurrió una vez que Checo pasó de nuevo por la meta, devolviendo a Red Bull a lo más alto de la clasificación, a la espera de que los Ferrari hicieran otro intento.

Los del Cavallino Rampante parecían muy rápidos en el primer sector, aunque no lo suficiente como para cerrar su vuelta por delante de Sergio Pérez, y la sorpresa llegaba por parte de un Alexander Albon, que estaba tercero con su Williams, a un segundo del RB19 del de Guadalajara. El primer cuarto de hora de la FP1 daba alguna pista de cuáles serían los monoplazas más competitivos en el fin de semana en Arabia Saudí, y todo indicaba que serían los Red Bull, Aston Martin y Ferrari, tal y como sucedió hace dos semanas en la carrera inaugural.

Eso se podía comprobar con el dos veces campeón del mundo español, que le arrebataba el liderato al mexicano gracias a su 1:31.262, justo en el momento en el que se preparaba Max Verstappen para salir a la pista. No obstante, todavía quedaba mucha sesión, y tampoco era muy representativa porque era a una hora muy distinta a la de la clasificación del sábado y la prueba principal del domingo.

Los tiempos se iban rebajando a medida que pasaban los minutos, aunque no que no variaba era el dominio de la escudería de Milton Keynes, que ya contaba con el neerlandés en la tercera plaza. El ovetense quería romper ese liderazgo de los austriacos regresando otra vez a la cabeza de la sesión, con un crono todavía sin superar la barrera del 1:30, pero no se tardaría mucho si continuaban limpiando el asfalto a esa velocidad.

Las noticias negativas llegaban desde Maranello, que montaban algunos nuevos componentes de la unidad de potencia como resultado de su pobre fiabilidad, y aunque solo contaban de momento con la sanción de diez posiciones en la parrilla de Charles Leclerc, se acercaban a otro castigo para el monegasco y a uno para Carlos Sainz. Poco antes de cumplir con el ecuador de los primeros entrenamientos libres, Max Verstappen ya se dejaba ver en el liderato, aunque con algún problema de subviraje en su monoplaza en ciertas curvas.

En ese momento, la escudería de las bebidas energéticas anunció el cambio en la caja de cambios de su compañero, con lo que era la segunda para Checo Pérez, pero no recibía ninguna sanción porque no superaba el límite máximo de la FIA. El mexicano también puso otra centralita y una batería, posiblemente, por las exigencias a las que sometió las piezas.

Además de Albon y su Williams muy arriba, eran los Haas los que más sorprendían ahí, con un quinto y sexto puesto con Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, incluso por delante de los Ferrari. A medida que el sol caía en Yeda, esos aspirantes a los puntos imitaban al astro, puesto que los coches rojos mejoraban sus cronos, lo mismo que los Mercedes, que pese a sus problemas, estaban cuartos y quintos con George Russell y Lewis Hamilton respectivamente.

Los comentarios de Fernando Alonso indicaban que el circuito mejoraba muy rápido, y en busca de esa vuelta, Lance Stroll tuvo otro susto con un monoplaza que rodaba más lento en la trazada. En McLaren seguían sufriendo, muy abajo en la clasificación, pero esos no eran todos sus contratiempos, sino que eso llegaba incluso a las comunicaciones de lo que debían hacer, puesto que Lando Norris dudó si entrar en el pitlane cuando iba a toda velocidad en la recta de meta.

A un cuarto de hora de ver la bandera a cuadros, Max Verstappen seguía en lo más alto de la clasificación, con Fernando Alonso a medio segundo y un Sergio Pérez que era tercero. Por su parte, los Mercedes estaban por detrás, aunque continuaban mejor que los Ferrari, que veían como Albon se les colaba en medio.

En el último momento, Lance Stroll mejoró para ponerse en la cuarta posición para ordenar por equipos la tabla, siendo los Red Bull los mejores, por delante de Aston Martin y Mercedes. Por detrás, Carlos Sainz fue séptimo, un poco mejor que Pierre Gasly, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y su compañero, Charles Leclerc.

