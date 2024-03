Sainz y Alonso lideran para un doblete español en la FP3 de Bahrein

Tras completar el primer día del Gran Premio de Bahrein 2024 de Fórmula 1, los equipos prepararon sus monoplazas para disputar la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación que decidirá las posiciones de salida de cara a la carrera del sábado. En esa práctica, al no tener las mismas condiciones que en la competición real, los tiempos no eran demasiado representativos, pero no impidió que un "conectado" Fernando Alonso sorprendiera a todos con el mejor registro, por delante de Max Verstappen por 97 milésimas, pero en los minutos finales, Carlos Sainz marcó un 1:30.824 para liderar.

El madrileño hizo la mejor vuelta de la jornada, lo que le valió para terminar los ensayos en lo más alto, mientras que su compañero, Charles Leclerc se quedó con la cuarta plaza, a casi tres décimas del otro de los del Cavallino Rampante. Por lo tanto, el neerlandés cerró ese podio provisional, con un Lando Norris que fue quinto, por delante de George Russell, que con su giro se coló entre los monoplazas de Woking, puesto que Oscar Piastri se posicionaba en el séptimo lugar, con un Sergio Pérez en el octavo.

Nico Hulkenberg consiguió escalar bastante en comparación con el jueves, y pudo meter a su Haas en la novena plaza, mientras que Lance Stroll pudo acabar entre los diez más rápidos en la última práctica en el circuito de Sakhir.

Después de la primera jornada oficial de la temporada 2024 de Fórmula 1, los equipos y pilotos saltaron de nuevo a la pista para la última sesión de prácticas antes de disputar la clasificación del Gran Premio de Bahrein, la cual tiene la novedad de que se celebra el viernes debido al ajuste del calendario por el Ramadán. Sin embargo, las escuderías tardaron en empezar a trabajar, y tan solo Lewis Hamilton rodaba en los diez minutos iniciales, dejando un 1:32.733 como referencia con el neumático blando, y regresó al pitlane tras eso para dejar paso a Carlos Sainz.

Las imágenes de televisión tan solo mostraban a los participantes equipándose con sus cascos y monos, pero sin salir al asfalto, y no fue hasta cuando se rozaba el primer cuarto de hora de la sesión cuando se empezaban a ver los primeros monoplazas, con los Ferrari y los Sauber. Precisamente el del madrileño marcaba récord del segundo y tercer sector, pero no pudo con el crono del heptacampeón, quien le sustituirá en Maranello a partir de 2025.

Quien sí pudo fue el que será su futuro compañero, Charles Leclerc, que bajó en unas milésimas para colocarse en lo más alto, aunque a la espera del resto y siendo consciente de que esta práctica no serviría de mucho al disputarse en unas condiciones muy diferentes a las de la clasificación y la carrera del sábado.

Los defensores del título salieron primero con Sergio Pérez, que se atrevió con la goma dura para no dejar ningún cabo suelto, mientras que se podía apreciar la poca importancia en la tabla de tiempos al ver que Kevin Magnussen se colocó en la primera plaza con unas dos décimas de ventaja con respecto al monegasco de los del Cavallino Rampante. El danés duró muy poco ahí, puesto que Lance Stroll le batió por una décima, y poco a poco empezaban a salir más pilotos al circuito de Sakhir.

George Russell confirmó las buenas sensaciones de Mercedes en este comienzo de campaña al marcar un 1:31.821, medio segundo más veloz que el canadiense, aunque Max Verstappen se limitaba a rodar con la goma más dura de Pirelli, por lo que se quedaba a más de un segundo del británico. No obstante, las marcas debían bajar bastante más, y con el paso de los minutos, la pantalla de los sectores solo marcaba colores verdes, o morados, como en el caso de Fernando Alonso, que rebajó la referencia del líder en dos décimas para ser el nuevo piloto de cabeza en la tercera sesión de entrenamientos libres.

Rozando el ecuador de la práctica, las posiciones se estabilizaron, con algunos de los equipos que optaron por mandar a sus coches al garaje para realizar los últimos cambios en las configuraciones antes de entrar en parc fermé a partir de la clasificación. Tras eso, se empezó con el trabajo de tandas algo más largas, y ahí se vio a un errático Lewis Hamilton, que no encontraba el balance ideal en la horquilla de la décima curva, donde perdió el control y se pasó de frenada, aunque sin mayores consecuencias del piloto que cayó hasta el décimo puesto.

De nuevo, los monoplazas regresaron al pitlane a medida que iban cayendo los grados del asfalto, pero sin llegar a las temperaturas que se encontrarán en la primera clasificación de la temporada 2024, y era la hora de probar con algo más de carga de combustible, como se podía comprobar en los tiempos, varias décimas por encima del 1:31.582 de Fernando Alonso.

No obstante, en el último cuarto de hora, algunos sorprendieron al montar el neumático blando, con el que los dos Red Bull, primero con Sergio Pérez y después con Max Verstappen, desbancaron al asturiano de la primera plaza. El orden natural regresó con el 1:31.062 del neerlandés, que le sacó poco más de una décima al mexicano, mientras que Lance Stroll reclamaba la tercera plaza, hasta que su compañero español volvió a rebajar su crono y se puso en cabeza con un 1:30.965.

Los McLaren también comenzaron a acelerar, con Lando Norris y Oscar Piastri en la tercera y cuarta posición respectivamente, aunque faltaban los Mercedes y Ferrari por marcar sus tiempos, lo que le permitió a George Russell colarse entre los de papaya. Una vez que los de Maranello hicieron sus intentos, Carlos Sainz se puso al frente, con Charles Leclerc en el cuarto lugar, dejando a Fernando Alonso segundo y Max Verstappen cerrando el podio provisional.

Por detrás, y con muy pocas diferentes entre los pilotos, Sergio Pérez fue octavo, mientras que Nico Hulkenberg fue el noveno clasificado y Lance Stroll terminó como el décimo mejor de la sesión.

