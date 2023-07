Verstappen brilla en la sprint shootout, con Sainz 5º y Alonso 7º

El fin de semana del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1 era uno de los seis que serían al sprint en la temporada, con lo que en la mañana del sábado se disputaría la clasificación shootout, que definiría la parrilla de salida de la carrera de la tarde. Sin embargo, antes de que comience, se vio una sesión muy movida en la que Max Verstappen se llevó la pole position después de su gran crono en el Red Bull Ring, la casa de su escudería.

Para ello, el neerlandés tuvo que hacer un primer intento con los neumáticos blandos que lo dejó por delante de Lando Norris y Sergio Pérez, mientras que Carlos Sainz se colocaba cuarto, el primer piloto con las gomas medias, incluso mejor que su compañero, Charles Leclerc, que completó su vuelta con los rojos nuevos. Fernando Alonso estuvo algo desaparecido en su primer intento al quedarse séptimo, y aunque le quedaba una última bala, se quedó en el mismo lugar.

El asturiano no mejoró, pero sí lo hizo el vigente campeón, que rebajó su propio registro para aventajar en medio segundo a Sergio Pérez, segundo en la clasificación al sprint, por delante de unos sorprendentes Lando Norris y Nico Hulkenberg, mientras que los del Cavallino Rampante coparon la tercera fila de la parrilla. Más atrás, los Aston Martin Racing cerraron la cuarta, con Esteban Ocon y Kevin Magnussen en novena y décima posición.

Resultados de la clasificación shootout del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1

Resumen de la SQ1 de la clasificación shootout del Gran Premio de Austria 2023 de F1

La jornada comenzó con una gran lluvia que cayó sobre el circuito del Red Bull Ring, por lo que todos estaban pendientes del cielo por si el sol salía en las montañas y secaba el asfalto cuando ondease la bandera verde en el inicio de la clasificación. Así fue, aunque algunos fueron cautelosos y saltaron a la SQ1 con gomas intermedias en una parrilla muy variada porque unos montaron los medios y otros los blandos.

A los pocos minutos, todos se alejaron de los neumáticos intermedios y pusieron los de seco, lo que permitió a Fernando Alonso colocarse en cabeza hasta que Max Verstappen hizo un 1:10.201 que lo puso en el liderato. Sin embargo, continuó el baile de vueltas eliminadas por exceder los límites de la pista, y le borraron su registro al neerlandés, aunque el mejor tiempo iba a llegar al final de la ronda debido a que el trazado mejoraba con el paso de los segundos.

Los doce minutos de la SQ1 de la clasificación shootout marcarían el orden de la parrilla de salida de los últimos para la carrera al sprint de la tarde, y a falta de poco para la bandera a cuadros, se podía ver que no había nada decidido porque Alexander Albon estaba liderando con un Williams. No obstante, los Red Bull se quisieron asegurar su pase con dos vueltas lo suficientemente buenas como para no estar en peligro, aunque no debían despistarse.

Ferrari aumentaba las pulsaciones de los aficionados de Maranello cuando hicieron regresar a Carlos Sainz al garaje por problemas técnicos en la parte trasera del coche, pero lo sacaron a falta de dos minutos para intentar pasar a la desesperada. Mientras, Lewis Hamilton y Fernando Alonso escalaban hasta ponerse primero y segundo respectivamente, aunque lo interesante estaba en la parte trasera, con los dos Alfa Romeo, los dos monoplazas del Cavallino Rampante y Pierre Gasly en zona de peligro.

Sin probar prácticamente nada, el madrileño trataba de salvar los muebles, y lo hizo tan bien que se aupó hasta el liderato, aunque el susto vino por parte de su compañero, que además de ser investigado por bloquear a otro piloto, pasó el corte por una milésima. El que no lo hizo fue Lewis Hamilton, que se verá obligado a salir 18º, por delante de Logan Sargeant y Valtteri Bottas, pero por detrás de Oscar Piastri y Guanyu Zhou, quienes también quedaron eliminados a las primeras de cambio.

Resumen de la SQ2 de la clasificación shootout del Gran Premio de Austria 2023 de F1

Tras una alocada primera ronda de la clasificación shootout en Austria, los quince pilotos que consiguieron el pase salieron a dar su vuelta en los pocos minutos disponibles que tenían, aunque la vida seguía igual para Max Verstappen, colocándose en lo más alto en el primer intento, aunque la pista continuaba mejorando. Esas primeras vueltas serían algo más parecido a una toma de contacto que a una referencia a seguir, pero tampoco sobraría tener un giro en la reserva por si los comisarios se ponían exigentes.

Los problemas aumentaban en Mercedes, con un siete veces campeón del mundo ya eliminado y un George Russell que a falta de tres minutos estaba en el garaje con contratiempos técnicos, todo lo contrario a los Red Bull, que estaban al frente hasta que Esteban Ocon batió la marca del holandés. Eso volvió a demostrar que el último giro sería el decisivo, el que le dio el pase a los Red Bull, los Ferrari, los Aston Martin, los Haas, el McLaren de Lando Norris y el Alpine del francés.

Las quejas de Pierre Gasly se hicieron evidentes con sus gestos desde dentro del monoplaza, levantando la mano y exclamando algunas palabras que no se pueden reproducir después de ser 12º. El que se quedó al borde de superar el corte fue Alexander Albon, a pocas milésimas de alcanzar la SQ3, pero se deberá conformar con el 11º puesto, mientras que los dos AlphaTauri y George Russell cerraron la zona de eliminación.

Aunque todo eso ocurrió sobre la pista, Nico Hulkenberg tuvo un buen susto cuando un neumático entró en contacto con su rueda posterior y eso hizo que saltara por los aires, aunque el alemán pasó en décimo lugar. No obstante, todas las posiciones podrían estar en peligro por los atascos que se produjeron en la última curva, algo a lo que los comisarios están muy atentos.

