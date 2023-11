Russell se beneficia de una bandera roja y lidera la FP3 en Las Vegas F1

El caótico inicio del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 obligaba a los equipos y pilotos a poner mucho interés en la tercera sesión de entrenamientos libres. Sin embargo, no se pudieron sacar muchas conclusiones en cuanto a la velocidad a una vuelta, puesto que una bandera roja provocada por Alexander Albon cuando se estaban realizando los intentos lanzados, dejó a George Russell en el liderato.

El británico comandó la sesión a pesar de que los monoplazas de Brackley estuvieron la mayor parte de la práctica en las posiciones de abajo, con Oscar Piastri a su estela después de cambiar la configuración de su monoplaza. El teórico podio en la ciudad de Nevada lo completó un sorprendente Logan Sargeant, que se benefició de la interrupción generada por su compañero.

Por detrás estaba Max Verstappen, quien se fue largo en su vuelta más rápida, con lo que no fue más allá del cuarto puesto, pero pudo superar al otro de los coches de Milton Keynes, el de Sergio Pérez, que por instantes llegó a liderar. Y aunque el anglotailandés protagonizó la detención de la FP3, logró ser sexto, incluso por delante de un Fernando Alonso que fue séptimo y se mostraba competitivo.

El orden de la clasificación, a pesar de no ser muy representativo, dejó a Lewis Hamilton en el octavo lugar después de subir el ritmo en el final de los entrenamientos, con Valtteri Bottas noveno y Kevin Magnussen décimo. Lo peor se lo llevaron los Ferrari, que no pudieron completar una simulación de clasificación con el blando, aunque tenían bastante velocidad con el medio.

Resultados de los Libres 3 (FP3) del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1

Resumen de los Libres 3 (FP3) del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1

Después de todos los problemas y retrasos, además de la controversia por desalojar a los aficionados de las gradas, la Fórmula 1 regresó a la acción para la última jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas 2023. Y a pesar de que los equipos perdieron mucho tiempo en la noche del jueves al viernes, no había demasiada prisa por salir a rodar en la sesión de una hora antes de la clasificación.

Cuando la luz del semáforo se puso en verde después de cumplir con el horario previsto, los McLaren estrenaron la actividad, aunque nadie iba a fondo, incluso había pocos monoplazas con la goma más blanda, tan solo los Alfa Romeo, que se pusieron en cabeza gracias al registro de Valtteri Bottas. El finlandés superaba en los primeros compases a los dos Ferrari, que parecían tener una buena velocidad en el inicio del fin de semana, y pronto recuperaron las posiciones de cabeza, con Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz, aunque más tarde, el español le dio la vuelta

Con un cuarto de hora cumplido, no todos los pilotos habían salido a pista, quizá porque estaban ultimando las configuraciones de sus coches, pero también pensando en investigar el comportamiento de las gomas en unas condiciones similares a las de la clasificación de más tarde. En ese instante, los Red Bull, Williams y Yuki Tsunoda todavía no habían saltado al asfalto, y se configuró el mismo orden entre los primeros, con los monoplazas del Cavallino Rampante liderando y Fernando Alonso tercero.

No obstante, al tener Esteban Ocon unas gomas más blandas que su antiguo compañero, le arrebató la tercera plaza provisional, mientras que Kevin Magnussen y el monegasco hacían de las suyas en un punto del trazado, llegando casi a tocarse. Además, el danés protagonizó la primera bandera amarilla de la sesión, cuando se fue largo en una escapatoria, aunque sin consecuencias.

Los tiempos iban bajando y, con ello, variaban las posiciones, con Charles Leclerc regresando a lo más alto y cambiando de francés en el tercer puesto. Pierre Gasly sustituyó a su compañero en ese lugar de teórico honor, mientras que el asturiano continuaba cuarto, aunque todo ello fue hasta que Max Verstappen hizo su primer crono con una goma blanda.

Sin embargo, y aunque marcó el mejor registro en alguno de los sectores, el neerlandés se quedó a dos décimas y media del líder, quien iba con un neumático medio, lo que avisaba de la velocidad de Ferrari. El compañero del campeón del mundo, Sergio Pérez, tampoco pudo hacer demasiado, con un séptimo puesto, también con el blando, a siete décimas de la cabeza, y sorprendía un Nico Hulkenberg que se colaba cuarto.

Aunque todo ello era provisional debido a la evolución del asfalto, y rozando el ecuador de la sesión, el mexicano asaltó el liderato con un 1:35.146, que era la mejor vuelta de todo el fin de semana hasta el momento. No obstante, todo regresó al orden natural de la temporada 2023 de Fórmula 1, puesto que Max Verstappen reclamó el primer puesto con medio segundo de ventaja con respecto al otro de los coches de Milton Keynes, dejando a los Ferrari en el tercer y cuarto lugar.

Los que no eran capaces de encontrar velocidad eran los Mercedes, últimos en la tabla clasificatoria de no ser por Guanyu Zhou, a varios segundos del holandés, aunque podrían escalar algunos puestos con el paso de los minutos. Otra de las sorpresas era Alexander Albon, ya acostumbrado a estar bastante arriba en las prácticas, porque se colocó tercero, para ser el único de los no Red Bull por debajo de la barrera del segundo de distancia.

A falta de veinte minutos para el final de la sesión, los de Brackley incrementaron el ritmo, pero todavía muy lejos del liderato, con George Russell tercero, a medio segundo de los Red Bull, y con Lewis Hamilton en el séptimo puesto. No obstante, no era tan representativo como el resto debido a que marcaron sus cronos los últimos en este primer intento con la goma blanda.

Tras eso, algunos optaban por realizar otra simulación de clasificación, en la que Fernando Alonso se quedó a menos de tres décimas de Max Verstappen en el tercer puesto, pero la escudería alemana pareció despertar cuando el más joven de la dupla británica registró un 1:34.585 para colocarse en cabeza.

La evolución del trazado era evidente, y con baja carga de combustible y neumáticos blandos nuevos, la clasificación proporcionaba cambios casi cada minuto que pasaba. Oscar Piastri, después de que los McLaren no ocuparan las posiciones delanteras, se puso líder tras un cambio en la configuración para obtener mayor velocidad punta, en el instante en el que Max Verstappen casi se va contra el muro en su intento de vuelta rápida.

Los pilotos cada vez apuraban más en el final de la tercera práctica libre, y aunque había algunos problemas de tráfico con coches más lentos combinados con aquellos que iban marcando sus cronos más rápidos, no había que lamentar incidentes mayores que salidas de pista. George Russell volvió a mejorar para recuperar la cabeza por casi cuatro décimas sobre el australiano, pero el inglés todavía estaba pendiente a lo que hiciera el resto.

No obstante, todos se sorprendieron cuando se encontraron con el neumático trasero izquierdo del Williams de Alexander Albon apoyado en uno de los muros. El anglotailandés tocó el muro y se quedó detenido en medio de la pista debido a los daños provocados en su monoplaza, y eso dejó a la gran mayoría sin opciones de hacer su intento lanzado, por lo que el de Mercedes se quedó con el mejor tiempo del día.

Por detrás del inglés consiguió quedarse Oscar Piastri, y la sorpresa del día, Logan Sargeant, muy beneficiado por la detención de la sesión, mientras que Max Verstappen, Sergio Pérez, el propio compañero del estadounidense, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Kevin Magnussen cerraron los diez mejores.

