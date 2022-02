Test F1: McLaren acaba la mañana en cabeza; Pérez, bandera roja

Cargar el reproductor de audio

Después de una tranquila jornada de pruebas el miércoles, el Circuit de Barcelona-Catalunya albergó hoy la segunda sesión de test de la pretemporada 2022 en la que, como al final de las cuatro primeras horas del día anterior, Ferrari parecía que acabaría al frente. Sin embargo, el primer contratiempo serio cambió todo en los últimos minutos.

En general están siendo unas pruebas sin sobresaltos, pero Sergio Pérez y Red Bull sufrieron el primero cuando quedaba menos de una hora para el descanso. El mexicano tuvo que detener el RB18 en la curva 13 tras un problema de cambio, provocando la primera bandera roja de 2022, y se detuvo la sesión. Los comisarios y mecánicos de Red Bull tuvieron que acudir al rescate de un coche que los de las bebidas energéticas se encargaron de ocultar bien bajo las lonas.

La actividad se reanudaría con bandera verde a falta de 15 minutos, pero ahí acabó la sesión para Pérez, que volverá pista esta tarde tras haber arreglado Red Bull sus problemas de caja de cambios. El de Guadalajara, México, no dio su primera vuelta cronometrada hasta que había pasado casi una hora y media del inicio, aunque se estaba acercando a los 40 giros (dio 38) cuando sufrió la avería. Su tiempo, un 1:22.412 con neumáticos C2 (duros), le dejó octavo.

En ese momento, con el neumático C3 (el medio), Carlos Sainz era el más rápido con un tiempo, 1:20.546, que dejaba a casi medio segundo a su rival más cercano. Sin embargo, en los últimos minutos, Daniel Ricciardo logró dar un paso al frente y detener el crono en 1:20.355, también con neumáticos C3. El australiano de McLaren, que ya fue el más rápido del miércoles, había emulado a su compañero Lando Norris siendo el primero en salir a pista cuando se encendieron los semáforos a las nueve de la mañana en el circuito catalán.

Pero más allá de la velocidad a una vuelta, todos los equipos buscan el mayor kilometraje posible, y en Ferrari pueden celebrar la fiabilidad de su monoplaza, que ha sido el que más kilómetros ha acumulado en la sesión matinal, donde Sainz dio 71 vueltas (por las 65 de Ricciardo). El madrileño y su equipo fueron los segundos en salir a pista y tardaron poco en dejar a un lado las parrillas aerodinámicas que todos los coches llevan en los primeros instantes para empezar ya a centrarse en el rendimiento del F1-75.

Como Sainz y Leclerc, los otros cinco pilotos del top 7 usaron el neumático blando, C3, para lograr su mejor registro. Ahí se coló al final un Valtteri Bottas que sufrió otra complicada mañana para Alfa Romeo, que tras los problemas del miércoles (solo dieron 32 vueltas) fueron de nuevo los más inactivos, con 22.

La tercera posición fue para Pierre Gasly, que después de ver cómo su compañero Yuki Tsunoda completaba el primer día, es el único piloto hoy en pista con AlphaTauri. El francés también aprovechó una tanda con la bandera verde del final para lograr su mejor marca personal, 1:20.764.

Cuarto fue Albon con el Williams, dejando la curiosa situación de que los cuatro más rápidos fueran ex pilotos junior de Red Bull... pero ninguno esté ahora subido en un Red Bull. Albon pasó la primera hora realizando una serie de vueltas de instalación y pruebas aerodinámicas muy por debajo del ritmo, antes de montar C3 al comienzo de la segunda hora y subir posiciones.

Quinto fue Stroll con el Aston Martin y sexto un Mick Schumacher que demostró que Haas ha encontrado la fiabilidad (66 vueltas por la mañana, frente a las 42 de todo el miércoles) después de un problema en el suelo del coche el miércoles. El germano se marcó un trompo justo antes de la lenta última chicane al comienzo de la última hora.

En cuanto a las pantallas, esta vez no hubo errores de poner a otro piloto que no estaba rodando, pero sí un momento de confusión cuando a Bottas le atribuyeron un 1:04, probablemente por haberse saltado una buena parte de la pista.

Y si de momento Red Bull no muestra sus cartas y no aparece por las primeras posiciones, en Mercedes tampoco parecen muy preocupados por brillar. Hamilton también pasó la primera hora en el box, y aunque superó las 40 vueltas terminó, con neumáticos duros C2 y un 1:22.562, penúltimo. Además, fue de los pocos que no salió tras la bandera roja.

Superó únicamente a Esteban Ocon que disfrutó de más 66 vueltas (solo Sainz dio más) y cuyo Alpine llevaba los neumáticos C2 en su mejor vuelta rápida. El equipo galo continuó experimentando con las branquias de su monoplaza, como ya vimos el miércoles.

La sesión se reanuda a las 14:00h, con otras cuatro horas para completar la segunda jornada. Checo Pérez seguirá en el Red Bull, pero Carlos Sainz dejará su Ferrari a Charles Leclerc, como hará Hamilton con George Russell en el Mercedes, Ricciardo con Lando Norris en el McLaren F1, Albon con Nicholas Latifi en el Williams, Mick Schumacher con Nikita Mazepin en el Haas o Lance Stroll con Sebastian Vettel en el Aston Martin. Ocon se mantendrá en el Alpine.

Tiempos de los test de la F1 2022 en Barcelona - Mañana de la jornada 2

Piloto Equipo Vueltas Tiempos (Neumáticos) 1 Daniel Ricciardo McLaren 65 1'20"355 2 Carlos Sainz Ferrari 71 1'20"546 3 Pierre Gasly AlphaTauri 62 1'20"764 4 Alex Albon Williams 47 1'21"531 5 Lance Stroll Aston Martin 55 1'21"920 6 Mick Schumacher Haas 67 1'21"949 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 22 1'22"288 8 Sergio Pérez Red Bull 38 1'22"412 9 Lewis Hamilton Mercedes 40 1'22"562 10 Esteban Ocon Alpine 66 1'23"280

