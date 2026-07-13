Coulthard pide una revolución en la F1 con el Safety Car: "Que aburrido"

Tras el controvertido final del GP de Gran Bretaña detrás del coche de seguridad, la Fórmula 1 vuelve a abrir un debate sobre cómo se gestiona la neutralización de una carrera en su parte final y decisiva. Mientras el expiloto David Coulthard critica con dureza los procedimientos existentes y pide cambios, Anthony Davidson, también excorredor y experto de 'Sky Sports F1', defiende la actuación de Dirección de Carrera, remitiéndose al reglamento vigente.

El detonante del debate fue el incidente de Max Verstappen, que se quedó atrapado en la grava en Stowe en la vuelta 48 de 52 de la carrera de Silverstone. A continuación, salió el coche de seguridad a la pista. Mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton aprovecharon la oportunidad para hacer un último cambio de neumáticos, George Russell se quedó fuera, y asumió así la segunda posición por delante del inglés de Ferrari. Prácticamente todo el mundo esperaba después una reanudación, pero esta no llegó.

La confusión adicional surgió por un rótulo de televisión erróneo, que anunciaba que el Safety Car entraría en boxes antes de la última vuelta. Sin embargo, la realidad fue que el pelotón se mantuvo detrás de Bernd Mayländer hasta la meta. La FIA explicó más tarde que el rótulo se había producido debido a un error de software. Leclerc ganó la carrera por delante de Russell y Hamilton.

Coulthard critica el lento procedimiento del coche de seguridad

Para Coulthard, precisamente este procedimiento es el verdadero problema. En el podcast 'Up To Speed', el ganador de 13 grandes premios criticó un sistema que, desde su punto de vista, es innecesariamente largo.

"Qué aburrido es, y, de algún modo, es algo para lo que tenemos que encontrar una solución", explicó Coulthard. "Tenemos un circuito de casi seis kilómetros de longitud. Hay un incidente en una sola curva. Y el coche de seguridad se despliega bastante rápido, en cuanto se decide que el coche ya no puede salir de la grava".

Bernd Maylander, piloto del Safety Car, con David Coulthard Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Luego, pasamos varias vueltas esperando a que el pelotón alcance al coche de seguridad. Y cuando todos están detrás del Safety Car, volvemos a esperar a que el Director de Carrera permita a los pilotos adelantarlo. Simplemente, se tarda demasiado".

El escocés está convencido de que la categoría reina podría trabajar de forma mucho más eficiente con su tecnología actual. "Somos la Fórmula 1. Cambiamos ruedas en 2,2 segundos, el récord está incluso en 1,8 segundos. Desarrollamos los coches de carreras más rápidos del mundo. En cuanto el coche de seguridad está fuera, ese proceso podría comenzar inmediatamente".

Con la ayuda de los datos GPS, en su opinión, el procedimiento podría acelerarse considerablemente. "Porque con los datos GPS se sabe exactamente dónde se encuentran los coches en la pista, sería completamente factible, siempre que los pilotos respeten la velocidad prescrita en la zona de doble bandera amarilla. Somos capaces de llevar a cabo todo el procedimiento más rápido, absolutamente".

Según Coulthard, un enfoque así habría podido evitar tanto los acontecimientos del final de la temporada 2021 en Abu Dhabi como el final de carrera en Silverstone hace unos días.

¿Bandera roja como solución para incidentes a última hora?

Cuando el presentador del podcast, Will Buxton, propuso después mostrar automáticamente la bandera roja en los incidentes que tengan lugar en las últimas diez vueltas de carrera de cara al futuro, Coulthard se mostró abierto a este enfoque. "Sí, creo que es una solución. Con eso se tendría la posibilidad de reordenarlo todo".

David Coulthard Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Al mismo tiempo, el británico volvió a subrayar que también considera realista una gestión más rápida en condiciones de SC. "No está fuera de las posibilidades de la Fórmula 1 implementarlo rápidamente, directamente, en la pista. Son solo 22 coches, suponiendo que sigan todos en carrera. No es tan complicado. Son los mejores pilotos del mundo".

Con la vista puesta en las exigencias de seguridad, añade: "Van a más de 300 km/h a pocos centímetros de otro coche. Y, aun así, en un incidente en una sola curva, actuamos como si fueran niños de guardería a los que no se les puede confiar determinadas cosas".

Davidson insiste en una interpretación consecuente de las reglas

Anthony Davidson ve la situación, en cambio, de forma claramente más sobria. El expiloto de Fórmula 1 defendió en 'Sky Sports F1 Show' la actuación de Dirección de Carrera, y señaló que las reglas deben aplicarse de forma consecuente.

"Creo que precisamente por eso tanta gente estaba descontenta en 2021 en Abu Dhabi. Quienes conocían el reglamento sabían lo que allí estaba prescrito, porque esa regla no ha cambiado desde entonces", explica Davidson.

Por eso, ve una contradicción en las críticas actuales. "Entonces, los aficionados de Hamilton y los aficionados de Mercedes querían que el reglamento se cumpliera palabra por palabra. Por eso, ahora no se puede pedir lo contrario y decir que la carrera tenía que haberse reanudado necesariamente otra vez. Hay que aplicar las reglas. Existen por una buena razón".

Anthony Davidson, Sky F1 Foto de: Sky Sport

Que en Silverstone no se produjera una reanudación se debió, en última instancia, únicamente, al momento del incidente. "Lo desafortunado fue solo que se nos acabó el tiempo. Si hubieran quedado diez vueltas por disputar, habríamos relanzado la carrera y no habría habido ningún problema", opina.

Davidson también ve ventajas en la bandera roja

Sin embargo, Davidson también ve como algo positivo la propuesta de una bandera roja en esas situaciones. "Algunas personas con las que he hablado dicen que tanto en 2021 como en Silverstone la bandera roja habría sido la solución correcta. Creo que, de hecho, sería una posibilidad bastante sencilla".

En principio, sin embargo, Davidson no tiene ningún problema con que un gran premio termine detrás del coche de seguridad. "Por supuesto, preferiría ver una carrera terminar bajo bandera verde. Pero, precisamente en las últimas vueltas, el resultado normalmente ya está de todos modos perfilado".

Con ello, la discusión sobre posibles ajustes del procedimiento del coche de seguridad seguramente aún no esté cerrada. Queda por ver si la FIA sacará consecuencias en el futuro y considerará procedimientos más rápidos, o interrupciones automáticas de una carrera en la fase final, o si, por el contrario, optará por una aplicación consecuente del reglamento existente.