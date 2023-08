Austin mantiene su "receta" tras la llegada de Miami y Las Vegas a la F1

El año pasado, el deslumbrante Gran Premio de Miami se unió al Circuito de las Américas de Austin en el calendario, beneficiándose del creciente atractivo del deporte tras el auge de la serie de Netflix en el país. Esta temporada, Las Vegas aspira a superarlo con un extravagante evento en torno a su emblemático Strip, promovido por la propia Fórmula 1.

Sin embargo, Bobby Epstein, jefe del COTA, admite que puede ser "frustrante" que el bombo publicitario de Miami y Las Vegas pueda hacer sombra a la carrera más antigua de Estados Unidos, aunque asegura que el evento se mantiene firme en su papel de "carrera popular".

"No creo que estemos haciendo nada diferente, en realidad, porque lo bueno es que los otros eventos, a medida que fueron llegando, trataron de establecer su propia identidad que es única", respondió Epstein cuando Motorsport.com le preguntó en una mesa redonda con los medios de comunicación si su evento ha tenido que cambiar algo para diferenciarse de Miami y Las Vegas.

"No tenemos que cambiar nuestra receta, realmente funciona. Una de las cosas que hemos descubierto es que la gente nos ha definido, no hemos sido nosotros", dijo. "Los aficionados han venido y han dicho, en muchos sentidos, eso es lo que llamarán la carrera del pueblo. Hemos visto mucho ese nombre. Es bonito verlo e intentaremos estar a la altura".

Epstein cree que el mercado es ahora lo suficientemente grande como para apoyar tres carreras estadounidenses, ya que pueden crear sinergias y concienciarse mutuamente: "Ya lo vimos el año pasado con la masiva afluencia de público. Eso fue una combinación de exposición adicional en los EE.UU. tanto de la carrera de Miami, de Netflix y de lo que hemos hecho en el pasado".

"Creo que las otras carreras pueden funcionar como una especie de anuncio y pueden complementarse muy bien con lo que estamos haciendo. Es genial ver la carrera en primavera, en Miami, en mayo, porque nos permite llamar la atención del espectador estadounidense", explicó.

Austin se enorgullece de ofrecer entretenimiento para toda la familia, habiendo levantado ampollas cuando adoptó un enfoque pionero al emparejar la acción en la pista con conciertos fuera de ella. En 2016, el COTA atrajo a Taylor Swift, mientras que este año Queen y The Killers conforman el cartel del evento de octubre.

Al principio, su estrategia suscitó algunas críticas entre los aficionados tradicionales a las carreras, pero ahora se ha convertido en un modelo a seguir para otras carreras, ya que Liberty Media ha empujado a los promotores a ofrecer más entretenimiento para un público más amplio.

"Cuando empezamos a añadir música, hicimos mucho ruido en el sentido de que los puristas decían 'qué estáis haciendo, estáis arruinando el deporte', cuando en realidad solo estábamos aportando más valor al cliente", comentó. "Ahora creo que en retrospectiva la gente lo mirará y dirá que realmente estamos actuando en favor del interés de los aficionados y de las familias que quieren venir al evento, y tratando de hacerlo atractivo para un público más amplio".

COTA ya había expresado anteriormente su deseo de ser el primer gran premio de Fórmula 1 en superar la barrera de los 500.000 espectadores en un fin de semana de carreras, algo para lo que Epstein cree que el recinto "tendrá capacidad" el año que viene.

Debido al enfoque de entretenimiento del Gran Premio de EE.UU., confía en que pese al dominio de Red Bull y el estancamiento de las cifras de televisión no detendrán necesariamente el crecimiento de su evento: "Hay que mirar cuándo se pusieron a la venta las entradas para ese evento. Si el evento se celebra en junio o julio y las entradas se agotan en enero, la gente no viene necesariamente por la competición, creo que la gente acude a las carreras de Fórmula 1 por diferentes motivos".

Para llegar a esa cifra, superando el récord del año pasado de 440.000 asistentes, el COTA ha empezado a vender entradas a una amplia variedad de plataformas en los últimos años, incluido el minorista Costco, donde se venden bonos de entrada general para tres días desde 350 dólares.

Epstein admitió que el ruido en torno a Miami y Las Vegas, y la cobertura mediática en torno a las entradas de 10.000 dólares y los paquetes VIP millonarios de esta última ciudad, han hecho "difícil transmitir nuestro mensaje".

"[Los medios de comunicación] han dado demasiada cobertura a las entradas caras y a los precios que te dejan boquiabiertos, y a las entradas de 10.000 dólares o a los paquetes de un millón de dólares en Las Vegas", añadió Epstein. "Queremos hacer llegar nuestro mensaje de que hay valor en una entrada normal para el Gran Premio de EE.UU. en COTA, que no todo es una entrada de 10.000 dólares, y ha sido difícil difundir nuestro mensaje".

"El hecho de que alguien se dé cuenta de que se venden en Costco es una verdadera ventaja para nosotros, y hemos vendido miles de entradas a través de ellos", dijo. "Estamos tratando de encontrar todas las maneras posibles para decirle al cliente que una entrada para el Gran Premio de EE.UU. es asequible y que tiene un gran valor".

"Es frustrante. Esta semana escuché un podcast en el que solo se hablaba de Miami y Las Vegas como carreras estadounidenses. Y creo que a veces, si no te promocionas, no se fijan en ti", afirmó. "Tenemos unos seguidores muy fieles y creo que tenemos que ser pacientes. No nos asustamos cuando surge algo nuevo, en última instancia, son los aficionados los que hablan. Estamos en el undécimo año, la gente vuelve y cada año hay más público. Eso habla de la tradición, y no se puede comprar la tradición".