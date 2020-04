El coronavirus también azota a Williams: despidos temporales y recortes

El coronavirus sigue provocando una crisis mundial que, desgraciadamente, no se puede frenar en muchos casos. El deporte, totalmente parado, no es ajeno a ello, y las dudas en torno incluso a las categorías más importantes tienen absolutamente lógica.

Zak Brawn, CEO de McLaren, considera que hasta cuatro equipos pueden desaparecer de la parrilla ante la falta de ingresos y las pérdidas económicas.

Precisamente McLaren fue el primero en presentar lo que en España se conoce como ERTE, suspensión temporal de empleo y sueldo (aunque el estado paga un porcentaje de esos salarios) con la obligación de reincorporar a los trabajadores a los que se les aplique, sin poderles despedir durante seis meses.

Aunque los grandes también se verán afectados por la crisis, hay equipos de los que se conoce una peor situación financiera y que, por lo tanto, son los que más sufrirán. Uno de ellos es Williams, que en el pasado reciente ha acusado la falta de ingresos.

Este lunes, el equipo con sede en Grove emitió un comunicado que decía así:

"Debido a la situación actual que involucra al Covid-19, el ROKiT Williams Racing suspende temporalmente a varios empleados como parte de una serie de medidas de reducción de costes".

"Ese período durará hasta finales de mayo, mientras que los altos cargos y nuestros pilotos también han sufrido una reducción salarial del 20% desde el 1 de abril".

"Estas decisiones no se han tomado a la ligera. Nuestro objetivo es proteger los trabajos de nuestro personal en Grove y garantizar que puedan volver a trabajar a tiempo completo cuando la situación lo permita".

Hay que aclarar que las condiciones del ERTE son diferentes en otros países, por lo que se desconocen cuáles son los derechos de los trabajadores de Williams que han sido suspendidos.

La Fórmula 1, como categoría, también es muy castigada, ya que desaparecen los ingresos por celebración de las carreras y desaparecerán también otras tarifas de patrocinadores y televisiones. Sin embargo, un estudio reciente que podrás leer a continuación considera que no desaparecerá.