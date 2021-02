Cómo la renovación de Hamilton enciende el mercado de la F1 2022

Aunque la saga que rodea el nuevo contrato de Lewis Hamilton con Mercedes en la Fórmula 1 se ha prolongado, había pocas dudas de que el heptacampeón del mundo pondría negro sobre blanco.

Sin embargo, aunque se esperaba, hubo un elemento sorprendente en la ampliación del contrato: sería por un solo año, cubriendo únicamente la temporada 2021.

Hamilton había firmado anteriormente contratos de dos o tres años con Mercedes, y la mayoría esperaba que se llegara a un acuerdo de varias temporadas una vez más.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, explicó el razonamiento para el acuerdo de un año tras el anuncio, citando el cambio de las regulaciones de 2022, el incierto panorama mundial y la tardanza de las negociaciones, después de que tanto él como Hamilton contrajeran la COVID-19.

Pero mientras que Mercedes y Hamilton todavía pueden entrever su futuro a largo plazo juntos –evidenciado por la nueva fundación que están creando para mejorar la diversidad y la inclusión en el automovilismo– el acuerdo de un año va a tener un gran impacto en las discusiones del mercado de pilotos para 2022.

Mercedes siempre iba a ser el centro de atención de la silly season de 2022, especialmente después de los acontecimientos del Gran Premio de Sakhir del año pasado. Valtteri Bottas ya está acostumbrado a la saga anual que rodea su futuro debido a los contratos renovables de un año que ha tenido con Mercedes, pero la presión aumentará esta vez, ya que George Russell entra en el último año de su contrato con Williams.

La impresionante exhibición de Russell en Sakhir como sustituto de Hamilton dio a Mercedes una comparación directa entre Bottas y su joven estrella, independientemente de que haya restado importancia a las conversaciones sobre cualquier "prueba cara a cara", y es algo en lo que Russell salió notablemente bien parado.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

La historia del mercado de 2022 siempre iba a rodear ese asiento. ¿Abandonaría finalmente Mercedes a Bottas para que Russell pudiera dar un paso al frente y comenzar el siguiente ciclo de pilotos para el equipo de Brackley? ¿Fomentaría una relación de mentor/aprendiz entre Hamilton y Russell, preparando las cosas para la era post-Lewis? ¿O podría Mercedes adoptar un enfoque de "si no está roto, no lo arregles" y mantener a Bottas para conservar el statu quo?

Pero hay otra trama fascinante que seguir ahora que hay dos asientos de Mercedes teóricamente en juego en 2022. Esto ha abierto más el mercado de pilotos, haciéndolo mucho más lucrativo para los que aspiran a pasar a la escuadra campeona de la F1.

Mucho depende de lo que Hamilton quiera hacer después de este año. En 2021 competirá por su octavo título mundial, un récord, y seguramente alcanzará el centenar de victorias y poles. Se encontraría en un territorio inexplorado, siendo el mejor de la historia de la F1. La narrativa está ahí para que Hamilton consiga el octavo título y lo deje. Después de todo, ¿a quién más hay que vencer?

Wolff no quiso comentar si pensaba que 2021 sería la última temporada de Hamilton.

"Esta es una decisión muy de Lewis", dijo. "Mientras disfrute de las carreras, creo que es muy capaz de seguir más tiempo. Evoluciona como piloto, se cuida en términos de entrenamiento físico y preparación mental".

"No creo que en términos de capacidad se agote en 2021. Pero al final, es su decisión. Lewis tiene que decidir qué le depara su futuro. Por eso no me gustaría comentar en qué punto se encuentra Lewis".

A sus 36 años, Hamilton está mucho más cerca del final de su carrera en la F1 que del comienzo, pero ha mostrado pocos signos de desaceleración. El 2020 fue estadísticamente su año más dominante hasta la fecha, y el subidón que le produce ganar no se ha diluido aunque caigan más récords en su camino. Mientras la emoción esté ahí para él, seguirá corriendo.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Sin embargo, las cosas están cambiando en la F1. Hay que tener en cuenta el cambio en el reglamento, que aleja a la F1 de su actual especificación de coches, así como el límite salarial previsto para los pilotos en 2023. Aunque es probable que haya formas de eludirlo para los que más ganan en la F1 –Hamilton es la punta del iceberg–, esto complicará el panorama de las negociaciones.

Eso es antes de considerar los impactos económicos de la COVID-19, de los que Hamilton ha sido públicamente muy consciente, que seguramente rebotarán durante algún tiempo. Su atención en los proyectos de gran envergadura también podría darle una razón más para alejarse de las carreras a finales de año, si siente que hay un propósito mayor que cumplir.

Pero Mercedes también debe planificar el futuro a largo plazo. Incluso si Hamilton hubiera firmado un contrato de varios años, se habría planteado cómo sería la vida después de Lewis. Sustituir a Bottas por Russell no respondería a la pregunta de qué hacer una vez que Hamilton colgara el casco, y es algo para lo que debe posicionarse en el mercado.

El acuerdo de un año permite al equipo hacer exactamente eso. Será una prueba de fuego para saber qué pilotos están ansiosos por fichar por Mercedes, con un piloto en particular que es un jugador importante.

Puede que Max Verstappen tenga un contrato a largo plazo con Red Bull, pero su innegable calidad de estrella significa que se espera que comience la próxima "era" de dominio en la F1. Sus actuaciones en los últimos años le han hecho merecedor de grandes elogios, pero los reconocimientos que merecen –victorias y campeonatos– no han llegado.

Red Bull ha intentado una y otra vez llevar la lucha a Mercedes, solo para quedarse continuamente corto y nunca dar a su precoz superestrella el coche que realmente necesita para estar a la altura de sus elevadas ambiciones.

La victoria de Verstappen en el final de temporada de Abu Dhabi y la relativa estabilidad en el reglamento han dado esperanzas de una lucha más apretada en 2021, pero si Mercedes ha hecho buen uso de su largo tiempo de espera en el coche de este año –su última actualización para el W11 llegó alrededor de Spa– entonces podría estar fuera de su alcance una vez más.

El entorno de Verstappen puede minimizar la frustración, pero es inevitable. Ver cómo Hamilton y Bottas se reparten la mayoría de las victorias entre ellos no le sentará bien, especialmente a un piloto que la mayoría había previsto que desbancaría a Sebastian Vettel como el campeón más joven de la historia de la F1. Algo que ya no conseguirá.

El actual contrato de Verstappen con Red Bull se extiende hasta el final de la temporada 2023, pero ya hemos visto en el pasado que las cláusulas de salida son comunes. Vettel fue capaz de asegurar un cambio a Ferrari en 2015 utilizando una, saliendo de Red Bull antes de tiempo.

El equipo ya ha restado importancia a las sugerencias de que la salida de su socio de motores, Honda, podría desencadenar una cláusula de rescisión para Verstappen, y Christian Horner dijo el año pasado que el holandés seguía "motivado, optimista y confiando en el equipo" de cara al futuro.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, y Max Verstappen, Red Bull Racing

Pero si Mercedes llamara a la puerta, seguro que Verstappen no se resistiría. Y si eres Mercedes, buscando los dos mejores pilotos jóvenes para liderar el futuro, Verstappen seguramente tiene que estar en la parte superior de esa lista. Es el único piloto que los tres grandes de Mercedes, Red Bull y Ferrari deben codiciar para el futuro, independientemente de la fe depositada en Russell y Charles Leclerc por sus respectivos equipos matriz.

Wolff reconoció la necesidad de planificar a largo plazo tras el anuncio, pero también subrayó que en el primer puerto de escala de Mercedes estarán sus actuales pilotos.

"El equipo necesita decidir a largo plazo lo que vamos a hacer con los pilotos", dijo. "Valtteri y Lewis tienen nuestro compromiso y lealtad al 100% para 2021. Les apoyaremos con todo lo que tenemos".

"Luego miraremos más allá de este año y diremos cuál es la alineación que imaginamos en 2022 y en adelante. Nuestras primeras negociaciones van a ser con Valtteri y Lewis, respetando nuestros valores de lealtad e integridad".

"Pero por otro lado, los jóvenes pilotos son el futuro, y por lo tanto tenemos que considerar cómo queremos posicionarnos para los años posteriores".

Wolff dejó claro que tanto Mercedes como Hamilton estaban deseosos de evitar que se repitieran las prolongadas negociaciones a la hora de discutir un acuerdo para 2022, reconociendo la naturaleza única de 2020 y los obstáculos inesperados. Pero con los factores externos que hay que tener en cuenta y que afectan al resto del mercado de pilotos, seguramente habrá más necesidad de una resolución rápida y decisiva.

Continuar con Hamilton será, naturalmente, la prioridad de Mercedes más allá de 2021, y es poco probable que se aventure a ir a otra parte. Su futuro se reduce a sus propias motivaciones –algo difícil de cuestionar actualmente– y a sus intereses, pero eso podría resultar difícil de decidir hasta más adelante en el año.

En caso de que decida alejarse, Mercedes debe tener un plan B. ¿Se queda con Bottas y lo empareja con Russell? ¿O se lanza a por Verstappen antes de tiempo, en lugar de esperar a que su contrato con Red Bull llegue a su fin? ¿O podría otro piloto, como Esteban Ocon, vinculado a Mercedes, disfrutar de una campaña de 2021 que le permita competir?

La flexibilidad es el rey en el mercado de pilotos. Firmar un contrato de un año con un siete veces campeón del mundo puede parecer un movimiento extraño, pero en realidad, ha dado a Mercedes una gran cantidad de poder en el paddock para el próximo año. Sus opciones para el futuro están ahora más abiertas que nunca.