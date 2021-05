Vettel no da ningún consejo a Verstappen: "Hamilton me ganó"

Hamilton y Verstappen están protagonizando una reñida batalla por el campeonato de pilotos este año tras un inicio de temporada en el que se repartieron las primera posición en las cinco primeras carreras disputadas, con tres triunfos para el piloto de Mercedes y dos para el holandés.

Aunque ahora Max está al frente por 4 puntos, antes del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana, Hamilton era líder con 14 puntos más que Verstappen, que el miércoles estuvo en la rueda de prensa oficial con Vettel.

El piloto de Aston Martin ha tenido muchas batallas con Hamilton, las más recientes en las temporadas 2017 y 2018, cuando como piloto de Ferrari terminó subcampeón detrás del siete veces campeón mundial.

Ante la pregunta de Motorsport.com sobre si le daría algún consejo a Verstappen en su pelea por el título con Hamilton, el alemán prefirió no decir nada al holandés, no porque no quisiera ayudarle, sino porque se siente incapaz de hacerlo.

"Ningún consejo. Obviamente no tuve éxito. Lewis me ganó", respondió Vettel. "¡Así que es mejor no darle ningún consejo! Supongo que quiere tener éxito. Es un año largo, hay muchas carreras. Así que no funciona así, no le voy a dar ningún consejo".

Respecto a la disputa que están protagonizando Hamilton y Verstappen, Vettel cree que es "genial" tener a dos pilotos de dos equipos diferentes en ese nivel.

"No he visto mucho porque estaba muy atrás. Pero sí, creo que, al final, están muy cerca en ritmo. Si estás muy cerca en ritmo, entonces estarás luchando por el mismo lugar en la pista más a menudo".

"Creo que es genial si hay dos pilotos, dos coches diferentes, luchando entre sí por el liderato. Vamos a ver cómo se desarrolla en el transcurso del año", comentó.

Por último, Vettel se mostró en la línea de Verstappen cuando le preguntaron por los comentarios de Zak Brown, CEO de McLaren, que dijo recientemente que un incidente entre el holandés y Hamilton era cuestión de tiempo.

"Una cosa que la gente de fuera no parece entender es lo reñido que está a veces y lo fácil que es que las cosas salgan mal sin tener ninguna intención", dijo Vettel.

"Nadie hace un adelantamiento con la intención de sacar al otro coche o salirse él mismo, porque el riesgo de equivocarse es muy alto".

"Pero a veces quieres pasar o defender tu posición, con márgenes muy pequeños, y cuesta muy poco equivocarse".

"Hasta ahora lo han hecho muy bien, y creo que demuestra la clase que tienen ambos. No veo por qué están tan emocionados esperando un toque. Creo que deberían estar emocionados porque han conseguido correr tan pegados e intensamente sin chocar".

"Esa es la habilidad, no chocar. Sé que para ti es más emocionante cuando hay trozos volando, pero nosotros sentimos una emoción al conseguir estar justo en el límite y dominar eso".

Una banda de música en la parrilla 1 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M pit stop 2 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 3 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista ven a Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, pasar 5 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, al inicio 6 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Desfile de pilotos 7 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 8 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 9 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 11 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 13 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 14 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B, al inicio 15 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 16 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 17 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 18 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 19 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra eco el equipo en Parc Ferme 20 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 21 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari 22 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 23 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, 24 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, tercer lugar Lando Norris, McLaren 25 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 26 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y tercer lugar Lando Norris de McLaren 27 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 28 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 29 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con el equipo en Parc Ferme 30 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con el equipo en Parc Ferme 31 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los monoplazas de los tres primeros lugares en Parc Ferme 32 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 33 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Segundo lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari, celebra 34 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, y Zak Brown, director general de McLaren Racing, se felicitan al final de la carrera 35 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing celebra 36 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 37 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 38 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 39 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 40 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mecánicos empujan el coche de Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 41 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 42 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 43 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 44 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images