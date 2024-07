Los consejos de Steiner para la candidatura de Andretti en la F1

Michael Andrettii ha intentado que su equipo homónimo llegue a la parrilla de Fórmula 1 desde incluso antes de que la FIA abriera el proceso de licitación para nuevas inscripciones en febrero de 2023.

A pesar de ser la única solicitud aceptada por el organismo rector, la dirección de la Fórmula 1 rechazó finalmente el equipo después de que no se pudiera llegar a un acuerdo comercial con los propietarios de la F1, Liberty Media. Sin embargo, se dejó la puerta abierta a una posible unión en 2028, año en el que su alianza con Cadillac daría lugar a una unidad de potencia, introduciendo un nuevo fabricante en la parrilla.

Pero cambiando su postura tras la conclusión del proceso, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró que Andretti debería "ir y comprar otro equipo" en lugar de ampliar la parrilla con una undécima escudería.

En declaraciones a James Allen en el podcast JA on F1, Gunther Steiner ofreció el mismo consejo.

"Compra un equipo", dijo, antes de admitir, "pero no creo que haya un equipo por ahí para que lo compres. Ése es el dilema.

"Hacerlo todo uno mismo es muy difícil y, obviamente, al haber estado ahí, digo que es posible, pero ya sabes, alabo a todos los que lo intentan, aunque yo siempre intento seguir el camino con más posibilidades de éxito. Y creo que ese camino sería comprar un equipo".

De hecho, Steiner lo relacionó a cuando Haas entró a la F1 con chasis Dallara y motor y otras piezas de Ferrari: "En mi opinión, esa era la única manera de llegar a la Fórmula 1, porque había muchos equipos que lo intentaron, equipos nuevos que se crearon unos años antes y todos fracasaron. Y se trataba de gente inteligente con buenas cantidades de dinero invertido. No eran idiotas ni estúpidos. Eran inteligentes, buena gente, pero es tan difícil en Fórmula 1 para empezar de la nada, que no vi que fuera a funcionar".

"Porque no teníamos más dinero que ellos, ni éramos más inteligentes que los que fallaron, así que no veía por qué nosotros sí ibaos a triunfar. Tienes que encontrar otra manera de hacerlo. La forma en que lo hicimos no estaba claro que fuera a funcionar, pero creíamos que sí, y además en ese momento, las reglas eran un poco más laxas, porque nadie lo había hecho. Después de nosotros, siguieron cerrando puertas".

Si Andretti se uniera a la parrilla en 2028, lo haría dos años después de la introducción de un reglamento técnico muy modificado, con cambios considerables en la unidad de potencia y la aerodinámica que se introducirán en 2026.

Aunque la FIA está abierta a introducir cambios en el reglamento antes de cerrarlo, Steiner se refirió a ello: "El desarrollo tecnológico en la F1 nunca se detiene. El porcentaje de energía eléctrica es mayor, así que los coches han tenido que cambiar para adaptarse a eso, a la unidad de potencia. Y creo que los coches se han vuelto muy pesados. Deberíamos intentar aligerarlos porque tienen que ser más ligeros, pero es difícil".

"Lo más importante son las baterías. Simplemente pesan. Quiero decir, no se puede hacer nada al respecto, todavía no. Tal vez en el futuro, porque la F1 siempre desarrolla cosas con bastante rapidez".

"Así que creo que, en general, es bueno que los coches sean cada vez un poco más pequeños porque son realmente grandes".