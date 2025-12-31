El consejo de Stefano Domenicali a Lando Norris tras ganar el campeonato

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, cree que el nuevo campeón del mundo, Lando Norris, tiene la personalidad necesaria para portar la corona del campeonato, pero añade que, para hacerlo, necesita "seguir sonriendo".

En declaraciones a Sky Sports después de que el piloto confirmara su lugar en los libros de historia tras una exitosa campaña en Abu Dhabi, el máximo responsable de la F1 explicó qué espera del nuevo campeón y detalló los rasgos de personalidad que, en su opinión, benefician al británico.

"Muy positivo, joven, enérgico, con una personalidad diferente a la de los demás", dijo Domenicali. "Así que creo que, si vas a hacer eso, necesitas mantener una cosa que siempre le he dicho: sigue sonriendo. Sigue sonriendo. Necesitas tener energía positiva".

"A veces son jóvenes, así que están haciendo un trabajo increíble. Son un modelo a seguir para mucha gente. Por eso necesitan recordar que son un talento único. Pero siempre le digo: no, no hay ningún secreto".

La temporada 2025 de Norris fue complicada, con errores al inicio del curso que acabarían permitiendo a su compañero de equipo, Oscar Piastri, tomar la delantera en la clasificación de pilotos.

A eso se sumó un empuje final del piloto de Red Bull Max Verstappen, y Norris sintió la presión por ambos lados. Afortunadamente, logró resistir esa tortura mental y terminó tercero en Abu Dhabi, dos puntos por delante del neerlandés.

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Norris habló sobre su cambio mental en una conversación con Sky Sports F1.

"La primera temporada fue muy dura, y estoy seguro de que incluso más dura para otros", dijo. "El equipo me ha dado un coche increíble este año que me ha hecho la vida muy fácil en algunos momentos".

"A veces tuve dificultades frente a Oscar, que ha hecho un trabajo increíble", continuó. "Me alegro de haber tenido a Oscar estos últimos tres años, aunque sigue siendo mucho más nuevo en esto que yo. Aprendí mucho de él y me dejó en evidencia muchas veces".

"Logré aprender mucho de Oscar y no sería el piloto que soy hoy sin eso, también gracias a Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, pero Oscar me ha hecho profundizar aún más que nunca antes, porque a mitad de temporada estaba rindiendo mejor que yo y haciendo un mejor trabajo de forma constante".

El parón veraniego le permitió armarse con las herramientas que necesitaba para resistir mentalmente el asalto a la lucha por el campeonato.

"Después de Zandvoort fue duro. Pero tuve un buen descanso e hice todo lo que necesitaba. Y no se trata solo de pilotar mejor en pista: hay muchas otras cosas que suceden en segundo plano y que tuve que hacer a nivel personal para mejorar y ser más resistente, para sacar más de mí mismo, ya sea en la diferencia de tiempo por vuelta o en pequeños detalles que nadie conocerá en años. Todo eso forma parte de esos dos puntos [por los que gané]".