Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

El consejo de Stefano Domenicali a Lando Norris tras ganar el campeonato

Stefano Domenicali afirma que Lando Norris tiene la energía para liderar la Fórmula 1.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, cree que el nuevo campeón del mundo, Lando Norris, tiene la personalidad necesaria para portar la corona del campeonato, pero añade que, para hacerlo, necesita "seguir sonriendo".

En declaraciones a Sky Sports después de que el piloto confirmara su lugar en los libros de historia tras una exitosa campaña en Abu Dhabi, el máximo responsable de la F1 explicó qué espera del nuevo campeón y detalló los rasgos de personalidad que, en su opinión, benefician al británico.

"Muy positivo, joven, enérgico, con una personalidad diferente a la de los demás", dijo Domenicali. "Así que creo que, si vas a hacer eso, necesitas mantener una cosa que siempre le he dicho: sigue sonriendo. Sigue sonriendo. Necesitas tener energía positiva".

"A veces son jóvenes, así que están haciendo un trabajo increíble. Son un modelo a seguir para mucha gente. Por eso necesitan recordar que son un talento único. Pero siempre le digo: no, no hay ningún secreto".

La temporada 2025 de Norris fue complicada, con errores al inicio del curso que acabarían permitiendo a su compañero de equipo, Oscar Piastri, tomar la delantera en la clasificación de pilotos.

A eso se sumó un empuje final del piloto de Red Bull Max Verstappen, y Norris sintió la presión por ambos lados. Afortunadamente, logró resistir esa tortura mental y terminó tercero en Abu Dhabi, dos puntos por delante del neerlandés.

Lando Norris, McLaren

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Norris habló sobre su cambio mental en una conversación con Sky Sports F1.

"La primera temporada fue muy dura, y estoy seguro de que incluso más dura para otros", dijo. "El equipo me ha dado un coche increíble este año que me ha hecho la vida muy fácil en algunos momentos".

"A veces tuve dificultades frente a Oscar, que ha hecho un trabajo increíble", continuó. "Me alegro de haber tenido a Oscar estos últimos tres años, aunque sigue siendo mucho más nuevo en esto que yo. Aprendí mucho de él y me dejó en evidencia muchas veces".

"Logré aprender mucho de Oscar y no sería el piloto que soy hoy sin eso, también gracias a Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, pero Oscar me ha hecho profundizar aún más que nunca antes, porque a mitad de temporada estaba rindiendo mejor que yo y haciendo un mejor trabajo de forma constante".

El parón veraniego le permitió armarse con las herramientas que necesitaba para resistir mentalmente el asalto a la lucha por el campeonato.

"Después de Zandvoort fue duro. Pero tuve un buen descanso e hice todo lo que necesitaba. Y no se trata solo de pilotar mejor en pista: hay muchas otras cosas que suceden en segundo plano y que tuve que hacer a nivel personal para mejorar y ser más resistente, para sacar más de mí mismo, ya sea en la diferencia de tiempo por vuelta o en pequeños detalles que nadie conocerá en años. Todo eso forma parte de esos dos puntos [por los que gané]".

Más de Domenicali:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior "Si Hamilton no sigue en Ferrari en 2027, Bearman es el candidato obvio"

Mejores comentarios
Redacción Motorsport.com
Más de
Redacción Motorsport.com
"Si Hamilton no sigue en Ferrari en 2027, Bearman es el candidato obvio"

"Si Hamilton no sigue en Ferrari en 2027, Bearman es el candidato obvio"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
"Si Hamilton no sigue en Ferrari en 2027, Bearman es el candidato obvio"
Norris señala su año perfecto en F1 y bromea: "Ahora viene la bajada"

Norris señala su año perfecto en F1 y bromea: "Ahora viene la bajada"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Norris señala su año perfecto en F1 y bromea: "Ahora viene la bajada"
Norris revela mensajes con Hamilton y Vettel que le ayudaron a ganar el título

Norris revela mensajes con Hamilton y Vettel que le ayudaron a ganar el título

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Norris revela mensajes con Hamilton y Vettel que le ayudaron a ganar el título
Lando Norris
Más de
Lando Norris
Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!

Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!

Fórmula 1
Fórmula 1
Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!
Estos serían los mejores pilotos de la F1 si todos tuvieran el mismo coche

Estos serían los mejores pilotos de la F1 si todos tuvieran el mismo coche

Fórmula 1
Fórmula 1
Estos serían los mejores pilotos de la F1 si todos tuvieran el mismo coche
Resumen de la F1 2025: Norris debería haber alcanzado el título mucho antes

Resumen de la F1 2025: Norris debería haber alcanzado el título mucho antes

Fórmula 1
Fórmula 1
Resumen de la F1 2025: Norris debería haber alcanzado el título mucho antes
McLaren
Más de
McLaren
Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1

Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1
El McLaren de 2026 ya vendido por casi diez millones de euros

El McLaren de 2026 ya vendido por casi diez millones de euros

Fórmula 1
Fórmula 1
El McLaren de 2026 ya vendido por casi diez millones de euros
Por qué Verstappen no siente que ser el único líder de Red Bull F1 le perjudicara

Por qué Verstappen no siente que ser el único líder de Red Bull F1 le perjudicara

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Verstappen no siente que ser el único líder de Red Bull F1 le perjudicara

Últimas noticias

Repaso a la F1 2025: Gabriel Bortoleto justificó la fe de Sauber en él

Repaso a la F1 2025: Gabriel Bortoleto justificó la fe de Sauber en él

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso a la F1 2025: Gabriel Bortoleto justificó la fe de Sauber en él
Newey está construyendo el sueño de Aston Martin F1, pero necesita tiempo

Newey está construyendo el sueño de Aston Martin F1, pero necesita tiempo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Newey está construyendo el sueño de Aston Martin F1, pero necesita tiempo
Las cinco actuaciones más memorables de la temporada 2025 de IndyCar

Las cinco actuaciones más memorables de la temporada 2025 de IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Las cinco actuaciones más memorables de la temporada 2025 de IndyCar
Vídeo: Aston Martin arranca por primera vez el AMR26 para la F1 2026

Vídeo: Aston Martin arranca por primera vez el AMR26 para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vídeo: Aston Martin arranca por primera vez el AMR26 para la F1 2026

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros