El incidente de la F1 2005 que provocó la sanción a Norris en Canadá

Lando Norris fue penalizado en el pasado Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 por ir demasiado lento detrás del coche de seguridad desde la horquilla hasta el pitlane, abriendo así a propósito un hueco con su compañero de equipo, Oscar Piastri, para que McLaren pudiera realizar una doble parada en boxes sin que el inglés se arriesgara a perder una posición con Charles Leclerc.

El piloto de Bristol recibió una penalización de cinco segundos que le dejó perplejo en ese momento, y dos semanas después el británico dice que todavía no sabe por qué le penalizaron los comisarios.

"Todavía lo estamos discutiendo con la FIA, porque han sentado un nuevo precedente sobre lo que se puede o no se puede hacer", dijo Norris el jueves en su llegada al Red Bull Ring. "Hay ejemplos claros de gente que lo hizo, o hizo lo que creen que yo hice, a propósito, y no se les impuso ninguna sanción. Ahora básicamente han dicho: 'Tienes que estar en tu delta todo el tiempo'. Así que te obligan a ir rápido bajo el Safety Car, lo que no tiene sentido para mí".

Ahora se ha sabido que la FIA ha retomado un precedente, de la temporada 2005, para frenar la práctica de que los pilotos obstruyan a propósito a otros antes de una parada en boxes con el coche de seguridad, que es donde se originó la sanción de Norris.

El antecedente está en el Gran Premio de China de 2005, cuando el piloto de Renault Giancarlo Fisichella aflojó el ritmo para dejar un hueco a su compañero de equipo, Fernando Alonso, que lideraba la carrera. Al hacerlo, retrasó a Kimi Raikkönen, de McLaren, y a Rubens Barrichello, de Ferrari, lo que dio a Renault tiempo de sobra para volver a sacar a pista al asturiano antes de meter al italiano, que recibió un Drive Through de penalización por la infracción.

En aquel momento, las medidas se tomaron a raíz de un incidente similar con Raikkönen en Bélgica, que llevó al fallecido Charlie Whiting, director de carrera, a advertir a los pilotos de que no obstruyeran a sus rivales en la sesión informativa.

Desde entonces, el caso de mayor repercusión ha sido el de Lewis Hamilton, que retrasó a Daniel Ricciardo cuando el australiano estaba en Red Bull en el Gran Premio de Bahrein de 2017, lo que también le valió al británico una sanción de cinco segundos.

Al sancionar ahora a Norris, la FIA ha enviado una nueva y clara señal de que no tolerará que los pilotos ralenticen a sus rivales a propósito para ganar ventaja durante las paradas en boxes con el coche de seguridad, ya sea en el propio pitlane o en la vuelta. Utilizó como prueba la telemetría de Norris, que mostraba una diferencia de velocidad de 50 kilómetros por hora con respecto a Piastri en el camino al pitlane.

Pero, más que el descenso de velocidad en sí, fue la intención específica de crear una ventaja lo que llevó a los comisarios a invocar el artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional y a aplicarle una sanción por "conducta antideportiva" al considerar que Norris sobrepasaba el límite de lo que se consideraba justo.