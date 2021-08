Cuando George Russell salió de su cambio de neumáticos antes del reinicio del Gran Premio de Hungría, el británico estaba a la cola de los coches que se encontraban a la izquierda, esperando pacientemente que el semáforo a la salida de boxes se pusiera en verde, pero vio un enorme espacio vacío a la derecha del carril del pitlane.

Así, en lugar de alinearse en su lugar designado, o incluso detrás de su compañero de equipo Nicholas Latifi, se dirigió a la zona que estaba libre para regresar al circuito.

"¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ir al frente de la cola?", preguntó por la radio del equipo mientras avanzaba.

Tras soltar un improperio, recibió un mensaje desde el muro por parte de su equipo: "Negativo”.

Ya era demasiado tarde para echarse atrás, porque había adelantado a todo el mundo y era el coche que marchaba en cabeza con neumáticos para pista seca, con la posibilidad de que el liderato fuera suyo una vez que Lewis Hamilton se viera obligado a parar al final de la vuelta.

“Siendo honesto, en algún momento pensé que estaba liderando la carrera”, dijo Russell al finalizar. “En el reinicio, se produjo una situación muy extraña, con todo el mundo haciendo cola al final del pit lane”.

"En circunstancias normales puedes adelantar a los coches en el pit lane o puedes salir y competir con ellos. Así que vi una oportunidad y pensé: 'a la mierda, vamos a por hacerlo porque considerando el riesgo frente a la recompensa, la parte de la recompensa superaba el riesgo”.

Pero con el mensaje de Williams dejando claro que no debería haberlo hecho, Russell supo rápidamente que su recompensa iba a durar poco.

Teniendo claro que había infringido potencialmente el reglamento al adelantar a los coches en el pit lane, tanto el equipo como el piloto aceptaron que podrían recibir una penalización de tiempo. En la cabeza de Russell, la probabilidad de una sanción significaba que lo único que podía hacer ahora, tras esa decisión arriesgada, era agachar la cabeza y tratar de acumular tanta ventaja como pudiera para contrarrestar cualquier tipo de castigo.

"Siempre miro hacia adelante", dijo. "Cuando una situación está hecha, está hecha, no puedes cambiarla. Así que pensé que me impondrían una penalización de drive through o de 20 segundos, por lo que puse el pie en el acelerador y traté de conseguir un hueco”.

"Y si no era así, estaba liderando una carrera y tenía que intentar sellar esa actuación. Sí, fue oportunista. Pero a veces así es la vida, tienes que ir a por ello cuando la recompensa es tan alta".

Pero sin que Russell lo supiera en ese momento, su equipo estaba al tanto del caso y envió un mensaje al director de carrera de la F1, Michael Masi, aceptando que habían cometido un error y lo enmendarían.

Hasta ese momento, Masi no había pasado el caso a los comisarios, por lo que la rapidez con la que Williams actuó evitó que eso sucediera.

Masi explicó: "George [Russell] se dio cuenta de su error y el equipo se acercó inmediatamente y dijo 'hemos cometido un error, vamos a colocarnos detrás de Fernando [Alonso]', pero en realidad eso fue a iniciativa del equipo”.

Russell aceptó instantáneamente las órdenes de Williams de colocarse detrás del Alpine del español, y Masi se mostró satisfecho de que no hubiera necesidad de llevar el incidente a los comisarios.

Para un joven piloto que se ha enfrentado a una increíble mala suerte en su carrera, solo podía estar agradecido de que la FIA no fuera severa con la confusión de la salida de boxes, robándole así los que serían sus primeros puntos en la F1 junto a Williams.

En declaraciones posteriores a la carrera, Russell señaló: "Estoy muy agradecido a la FIA por mostrar un poco de sentido común al ordenar únicamente las posiciones”.

"Podrían haberme impuesto un drive through. Así que fue genial. No estaba muy seguro de qué hacer. Pero vi una oportunidad y fui a por ella".

Nicholas Latifi, Williams Racing y George Russell, Williams Racing