Cómo la nueva era de la F1 mostró el fallo de la regla más importante

Olvídese de Netflix, de la atención que se presta al cuidado de las redes sociales o del cambio a los monoplaza con efecto suelo. Cuando se trata de señalar la modificación más importante que la Fórmula 1 ha realizado en los últimos años hay que mirar a la introducción del límite presupuestario.

Los nuevos límites económicos que entraron en vigor como parte de un plan de emergencia que se introdujo durante la pandemia de la COVID-19 han contribuido a garantizar la supervivencia a largo plazo de una parrilla que debería ser más compacta. En palabras del director de Alpine, Otmar Szafnauer: "Los equipos inteligentes tienen ahora más posibilidades de hacerlo bien. También nos salvamos de nosotros mismos al no gastar todo el dinero que tenemos, y el que no tenemos, en intentar ir más rápido".

"Y gracias a todo eso, los equipos tienen más estabilidad financiera. Eso, a su vez, atrae la inversión, por lo que todo el sistema es mejor. ¿Recuerdas la época de Bernie [Ecclestone], en la que siempre había alguien a punto de quebrar o pidiendo dinero? Todo eso ha desaparecido, y creo que es muy importante", indicaba en su momento el estadounidense.

Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que ha supuesto el límite de costes, sería un error pensar que ha convertido la Fórmula 1 en una utopía. De hecho, a medida que las escuderías han ido aprendiendo cómo funciona y han comprendido mejor tanto las oportunidades como las restricciones que impone, ha quedado claro que hay algunos inconvenientes bastante significativos que han cambiado por completo la naturaleza de la categoría.

Quizá la mayor diferencia, que se ha puesto especialmente de manifiesto esta temporada cuando varias escuderías han decidido introducir modificaciones importantes en sus monoplazas, es que hace más difícil desencadenar una rápida recuperación.

En el pasado, cualquier conjunto que tuviera problemas con su monoplaza podía simplemente sacar la billetera e invertir en una profunda renovación del diseño, por lo que no era raro que a principios de la temporada europea los equipos tuvieran una especificación B del monoplaza.

La posibilidad de que las escuderías volvieran a empezar en el aspecto técnico siempre garantizaban una buena de la temporada, y significaba que el calendario nunca era predecible durante demasiado tiempo. En cada fin de semana siempre existía la posibilidad de que alguien diera un gran paso adelante.

Ahora todo eso se ha acabado, puesto los equipos tienen que considerar cuidadosamente cada actualización, por pequeña que sea, para asegurarse de no superan su límite presupuestario. Si bien eso es bueno para agrandar las diferencias, debido a que los más ricos no pueden seguir rascando en sus bolsillos para gastar más dinero, tampoco es tan positivo.

Los equipos son ahora muy cuidadosos con el gasto. No quieren hacer demasiadas inversiones antes de tiempo y deben hacer concesiones a diestro y siniestro con cada componente.

Como el director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough, reveló en Arabia Saudí, su escudería se quedó encasillada en un alerón que no es perfecto para superar la ventaja de velocidad punta de Red Bull.

"Con el límite de costes, no puedes tener todos los alerones que quieras en todos los circuitos", dijo sobre la falta de respuesta inmediata de los de Silverstone. "Siempre empezamos con lo último que harías, y luego tenemos que decir: '¿Qué es lo más rentable que se puede hacer?'".

Existe el argumento de que es una situación que recompensa a los equipos más inteligentes que hacen las cosas bien desde el principio, pero igualmente, la Fórmula 1 siempre se ha basado en las oportunidades de la guerra del desarrollo. Antes, si no trabajabas, retrocedías. Ahora, si empiezas con un coche ganador, no tienes que moverte mucho, ya que los demás tienen muy complicado alcanzarte.

También hay un factor que afecta a largo plazo, y es el legado de las infraestructuras. Aunque los equipos se han igualado en cuanto a la cantidad que pueden gastar a lo largo de una temporada, no todos están en las mismas condiciones.

Al aplicarse el límite de costes desde el inicio de 2021, fueron las escuderías con mucho dinero las que siguieron teniendo ventaja gracias a la superioridad de sus instalaciones. Y esa es una ventaja que los rivales han encontrado casi imposible de eliminar en corto plazo.

El límite presupuestario incluye la mejora de los equipos en las fábrica, lo que significa que cualquier inversión importante en este tipo de gastos de capital tiene que salir del presupuesto de desarrollo del coche. Así que los conjuntos más pequeños no tienen la oportunidad de avanzar, ya que no pueden permitirse el lujo de abandonar su desarrollo para mejorar su sede. El jefe de Williams, James Vowles, es muy consciente de ello, después de darse cuenta de lo atrasada que está su nueva escudería en cuanto a infraestructura.

"Hay algunas cosas que yo consideraría básicas, que existen en otros equipos y llevan existiendo desde hace casi 15 años", dijo. "Por ejemplo, hay sistemas de software que te permiten entender adecuadamente dónde están todas tus piezas, y simplemente no existen [en Williams]. Como resultado de eso, lo que me impresiona es que antes de que yo me uniera, ellos construyeran el coche, 15.000 piezas encajando, funcionando y aparentemente dando vueltas a la pista con bastante rapidez, es un logro increíble, pero está claro que no es así como podemos avanzar, así que necesitamos sistemas y estructuras".

Por eso Vowles habló en la Comisión de Fórmula 1 sobre la posibilidad de aceptar algunas exenciones para los gastos de capital en el techo presupuestario más allá de los túneles de viento: "Personalmente, creo que si queremos una meritocracia, necesitamos que mi equipo tenga la oportunidad de alcanzar a algunos de los grandes y disponer de los mismos recursos".

La frustración de los que quieren ponerse al día es evidente, ya que se sienten como si estuvieran atados de pies y manos en comparación con las libertades de antaño. Sin embargo, en última instancia, merece la pena pagar esos inconvenientes del límite de costes, dados todos los beneficios que ha aportado al campeonato en el global.

"Las restricciones del límite de costes no impiden que se alcancen los beneficios finales, puesto los equipos no ven limitadas las ideas que pueden poner sobre la pista", continuó Vowles. "Por el contrario, solo están limitados en cuanto al momento en que llegan, por lo tanto, tal vez se esté retrasando la puesta a punto, que ahora se produce cada pocas carreras, y no hasta el invierno".

McCullough dijo que la mayor mejora de Aston Martin esta temporada, gran parte del progreso ya estaba en proyecto a lo largo de 2022 y, bajo el antiguo régimen presupuestario, habría llegado al coche del año pasado.

"Hubo muchas cosas que no pudimos hacer la campaña pasada por cuestiones de costes", explicó. "En cursos anteriores, el coche del año pasado habría sido aún más rápido durante la temporada, pero ahora no se puede. En cierto modo, con el límite, empiezas de cero al principio de la próxima temporada".

En definitiva, se trata de un cambio de ritmo en la velocidad a la que se produce la recuperación.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, se refirió a las normas de limitación de costes: "Se han introducido exactamente por la razón hacer la parrilla más ajustada, lo que sucederá. Red Bull nos está demostrando que si haces un buen trabajo puedes superar a todos los demás, pero para nosotros, estas son las reglas y aún tenemos que hacer un mejor trabajo".

Y es este último elemento, la meritocracia de garantizar que las personas que hacen el mejor trabajo lleguen a la cima, el que sigue el que reina, tanto hoy como en la era en la que no había límite de costes, cuando teníamos las especificaciones B y las quiebras de los equipos a la orden del día.

