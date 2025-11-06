Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cómo Nico Hulkenberg logró una sorprendente pole en F1 hace 15 años

Tal día como hoy, hace quince años, el debutante Nico Hulkenberg logró una de las poles más sorprendentes de la Fórmula 1 moderna, en Brasil 2010.

Benjamin Vinel

Publicado: 6 nov 2025, 10:30

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"Bueno, nos ha hecho parecer a todos bastante mediocres". La reacción de Mark Webber, aspirante al título de la Fórmula 1 en 2010, a la sensacional pole de Nico Hulkenberg en el Gran Premio de Brasil lo decía todo.

Al llegar a la cita de Sao Paulo, la F1 disfrutaba de una lucha por el título a cinco bandas entre el líder del campeonato, Fernando Alonso, con Ferrari, Webber y Sebastian Vettel con Red Bull, y Lewis Hamilton y Jenson Button con McLaren.

Pilotando para Williams junto al veterano Rubens Barrichello, el alemán había tenido problemas en su debut en el Gran Circo, sumando sólo un punto en sus nueve primeros grandes premios, desde la quinta posición de la parrilla en Malasia, tras una sesión de clasificación pasada por agua.

En la segunda mitad de la temporada, el rendimiento de Hulkenberg mejoró, sumando puntos de forma constante, destacando el sexto puesto en Hungría y el séptimo en Italia, pero nadie podría haber predicho lo que ocurrió en la sesión clasificatoria de Interlagos.

Hulkenberg fue undécimo en la Q1 y octavo en la Q2 con la pista mojada, siempre siendo más de dos décimas más lento que Barrichello, pero la pista se estaba secando lo suficientemente rápido como para que los neumáticos lisos fueran una opción viable en la Q3.

Nico Hulkenberg, Williams FW32

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

El teutón cambió de intermedios a slicks en el momento adecuado, emulando a su experimentado compañero de equipo, y fue cada vez más rápido, consiguiendo finalmente el primer puesto por 1.049 segundos sobre Vettel, en la que fue su primera y, hasta hoy, única pole position.

Al entonces corredor de 23 años le costaba creerlo. "El coche iba bien, tenía buen ritmo y estaba apretando al máximo, y mi ingeniero [Tom McCullough] me dijo que tenía un buen ritmo", relató poco después de la hazaña. "Pero luego, al terminar, esperaba que por la radio me dijera: 'Sí, eres P5, P6', lo típico. Pero entonces me dijo: '¡Tienes la pole!'".

La astucia de Barrichello jugó un papel clave en el sorprendente resultado. "Rubens estaba haciendo una vuelta con neumáticos intermedios nuevos, y tuvo un susto en una de las curvas, así que no consiguió una vuelta decente. Pero dijo que la pista estaba seca, y Hulkenberg entró", explicó entonces Patrick Head, cofundador de Williams.

Nico Hulkenberg, Williams FW32 Cosworth, Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Estaba poniendo compuestos de seco, y Tom McCullough dijo: '¿Está la pista preparada para 'slicks'?' Y Nico dijo que no, que estaba demasiado mojada. Entonces, Tom dijo: 'Bueno, Rubens está en boxes poniendo los neumáticos de seco', a lo que Hulk se metió directamente en boxes y puso las gomas de seco".

"Si miras los tiempos, y los cronos por sectores, verás que Nico tuvo una vuelta de salida a pista dura, y pudo hacer tres vueltas complicadas consecutivas. No creo que Nico diga, todavía, que la combinación suya con el Williams es más rápida que la de Sebastian Vettel y el Red Bull en seco. Lo que hizo fue poner sus neumáticos en la ventana de temperatura adecuada mejor que nadie, y eso fue en parte por la conducción de Nico, su dureza y determinación, y en parte por el hecho de que fue capaz de completar una vuelta de salida de boxes y otros tres giros consecutivos".

El joven piloto cayó hasta la tercera posición, por detrás de los Red Bull, en la primera vuelta de la carrera del domingo, y finalmente terminó octavo.

Salida del Gran Premio de Brasil

Foto: Getty Images

A pesar de afirmar que Hulkenberg ganaría el campeonato del mundo algún día "en el equipo adecuado", Frank Williams no pudo resistirse a la apuesta por el nuevo campeón de la GP2, el venezolano Pastor Maldonado, y le cedió el segundo asiento para la temporada 2011 de la Fórmula 1.

Hulkenberg se quedó al margen, con un papel de reserva en Force India, pero sigue compitiendo en la actualidad tras recuperarse de varios reveses en su carrera deportiva; este año subió por primera vez al podio en Silverstone, en la 239ª vez que lo intentaba, y este fin de semana se convertirá en el 13º piloto con más experiencia de la historia de la F1 con su 247ª participación en un gran premio.

Años después, su actuación de 2010 en Interlagos sigue siendo inolvidable. "Lo hizo como si lo hubiera robado", dijo McCullough a GP Racing en 2021. "Esa vuelta le tipifica como piloto; un control fenomenal del coche y un talento natural para ser capaz de conducir justo hasta el pico de los ángulos de deslizamiento de los neumáticos. Es rápido por naturaleza".

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