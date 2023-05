Cómo Montoya acabó con la carrera deportiva de Christian Horner

Cuando era más joven, Christian Horner quería ser piloto de carreras y persiguió ese objetivo con una gran dedicación. Pero poco después de fundar su propio equipo, vivió una experiencia en la pista que le hizo renunciar a su gran sueño y tomar un camino profesional diferente.

El ahora director de equipo de Red Bull habló de ese momento clave recientemente: fue en un test de pretemporada antes del inicio de la campaña de 1998 de la Fórmula 3000 en Estoril, Portugal.

"Recuerdo cuando salía del pitlane. Juan Pablo Montoya me adelantó en lo que entonces era una curva rápida a derechas al final de la recta, donde las barreras de seguridad estaban a sólo unos metros de la pista. Si hubiéramos tenido un accidente en ese momento, habría sido como un pequeño accidente de avión".

El momento en el que Horner tomó una decisión trascendental

Los monoplazas que usó la Fórmula 3000 en la temporada 1998, todos los pilotos llevaron el mismo coche, un Lola T96/50 con unos 450 CV, podría decirse que sólo eran superados por los Fórmula 1 de ese momento en cuanto a las carreras de "fórmula" al estilo europeo se refiere.

O como dice el propio Horner: "Cuanto más alto llegas, más potencia tienen los coches y mayor es el riesgo. Cada vez eres más consciente de ello [como piloto]".

Y después de aquel 'incidente' con Montoya en Estoril, para Horner ya fue suficiente. Y todavía hoy lo sigue diciendo: "¡Con qué determinación tomó esa curva! Su neumático trasero casi se sale de la llanta. Eso fue entrega absoluta".

Por eso fui "sincero conmigo mismo" y pensé: "Mi corazón y mi cerebro no están en armonía aquí. No puedo hacerlo así, no puedo hacerlo por mucho que quiera", explicó.

Cómo Christian Horner pasó de piloto a jefe de equipo

Pero como no quería renunciar a su pasión por el automovilismo, el británico siguió fiel a su idea, aunque desde un ángulo y un papel diferente: ya no como piloto del equipo familiar Arden, sino como su jefe de equipo.

Horner hizo ese cambio inmediatamente, después de la temporada 1998, en la que no consiguió sumar ningún punto: "La semana siguiente, ya había algunos jóvenes pilotos haciendo pruebas para mi equipo".

"En aquel momento teníamos doce o trece personas y se trataba de trabajar por un objetivo común. Poco a poco, conseguí dar forma a la escudería de modo que ganamos varios títulos de campeones seguidos entre 2002 y 2004".

Tomas Enge, Björn Wirdheim, Townsend Bell, Vitantonio Liuzzi y Robert Doornbos fueron los pilotos de Arden durante las temporadas mencionadas, y todos ellos llegaron antes o después a la F1 al menos como pilotos de pruebas.

Montoya: ¿No demostró todo lo que tenía en la Fórmula 1?

Montoya, que en esa ocasión le demostrado a Horner sus límites, también pilotaba allí en aquella época. Y Horner sigue creyendo que "Montoya no estuvo a la altura de las expectativas en la Fórmula 1. Creo que tiene un talento extraordinario y creo que podría haber logrado más".

Montoya tenía "esa determinación que quema las piernas" que caracteriza a los grandes pilotos de carreras, explicó Horner. "Veo esa determinación en Max Verstappen y la vi en Sebastian Vettel. Es ese último extra de tiempo que están dispuestos a dar".

Y Horner, entonces jefe de equipo en dicha categoría junior, también quería más: su plan era dar el paso a la Fórmula 1 con Arden, negociando con Eddie Jordan para que hacerse cargo de su equipo. El acuerdo no llegó a materializarse, pero poco después, Red Bull entró en la Fórmula 1 y se fijó en Horner, que entonces tenía 32 años, para colocarlo a los mandos.

Con Horner como director del equipo, la estructura austriaca pasó de ser un equipo secundario a un equipo puntero, ganando una carrera por primera vez en 2009 con Vettel y títulos de campeón del mundo de 2010 a 2013. Desde 2014 y hasta 2020, Red Bull siempre ocupó una posición entre los cuatro primeros del campeonato y en 2021 y 2022, con Verstappen, volvieron a lo más alto.

