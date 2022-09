Cómo una cámara giroscópica es la última innovación de la F1

Cargar el reproductor de audio

El departamento de la televisión de la Fórmula 1 siempre busca nuevos ángulos y tomas frescas. Este año ha visto el regreso de la cámara en los pedales dos décadas después del último experimento, mientras que en el Gran Premio de los Países Bajos pudieron probar algo diferente para dar una mejor impresión a los aficionados en sus casas de lo peraltadas que son las curvas de Zandvoort.

La toma solo se vio en algunos momentos del sábado y el domingo, y solo en el Ferrari de Carlos Sainz. Sin embargo, la primera prueba de una cámara giroscópica en la Fórmula 1 se consideró todo un éxito, ya que la toma se inclinaba cuando el español pasaba por los peraltes.

"Solo hay que ver esta nueva cámara que estamos probando", dijo el director general de la categoría, Stefano Domenicali, que estaba en la cabina de comentaristas de Sky F1 cuando apareció la toma en la FP3. "Creo que es importante para nosotros intentar transmitir la sensación de velocidad, la sensación de lo que hay realmente en la pista".

El responsable de las imágenes que vemos en la televisión desde los monoplazas, Steve Smith, que lleva más de tres décadas en ese cargo, dijo: "Stefano [Domenicali] y Ross [Brawn] tienen mucho interés en introducir innovaciones, cosas nuevas para demostrar que no nos quedamos quietos y que avanzamos".

"Y por eso este año hemos introducido la toma de los pedales", continuó. "Con el tiempo, queremos que la cámara 360º pueda transmitir en directo desde el coche, pero ahora es una unidad independiente, que graba y después cargamos las imágenes que se utilizan para las redes sociales".

"Nuestro deseo final es que se vea en la retransmisión internacional complementándola con un iPad o en el teléfono para ver la cámara en 360º", añadió Smith.

La Fórmula 1 siempre está abierta a las opiniones de los aficionados, pero no es fácil contentar a todos: "Creo que lo que pasa es que la gente ve algo y escribe que por qué nos hacemos eso, y lo más grande para nosotros son las cámaras individuales".

"Por ejemplo, Martin Brundle hizo un reportaje en Sky con un Ferrari en Fiorano hace un par de años, salió con el coche y rodaron con dos GoPro. Dio dos vueltas, con tres o cuatro tomas diferentes, lo trajeron y llevaron esas tomas a otro lado del monoplaza e hizo otro par de giros", explicó. "Luego entró, quitaron todas las cámaras y dieron más vueltas para que no se viera ninguna cámara, pero son diez tomas diferentes, eso no nos hace ningún favor, porque luego alguien dice que por qué no podemos hacer cosas de ese estilo en un gran premio".

La clara inspiración para la cámara giroscópica que la Fórmula 1 probó en Zandvoort fue MotoGP: "Alguien escribió y dijo que sería genial si pudiéramos ver cómo es el peralte, si ves el coche normal, este se mantiene como la pista".

"No es como una moto, que se inclina más de 68º, y eso es impresionante, lo que hacen es genial", dijo. "Y hemos encontrado una cámara que ha hecho el trabajo".

La cámara giroscópica es la misma que se usa en MotoGP y, de hecho, fue suministrada por el organizador de la categoría, Dorna. Como siempre ocurre con ese tipo de innovaciones, el siguiente trabajo fue montarla en el monoplaza.

"Intentamos hacerlo de forma encubierta para que no molestase a la gente", indicó Smith. "Si vas a un equipo y le dices que nos encantaría probar eso, lo primero que te dicen es cuánto pesa, si hay una penalización aerodinámica, si los rivales lo usan, y si le dices que no, no lo van a introducir".

"También lo que encontramos es que si tenemos tomas especiales, las escuderías sienten que pierden exposición, y como las cámaras onboard ya no están en sus inicios, se usan para hacer análisis de los pilotos, hay muchas cosas para que puedan ser útiles", expresó Smith. "Así que usas esa toma inusual y les gusta para ello".

"Sin embargo, tenemos la capacidad de hacer un doble flujo de cámaras, por lo que podemos transmitir dos señales simultáneamente. Ahora no lo hacemos tanto, pero hemos transmitido la toma del pedal y la normal a la vez", insistió.

La nueva cámara giroscópica cabe en un pequeño hueco del morro, y no hay penalización en el peso, por ello, Ferrari, aceptó montarla en el coche de Sainz en Zandvoort. Tras algunos experimentos el viernes, se introdujo de manera discreta el sábado y el domingo.

"Para ser sincero, si no lo hubiéramos probado en Zandvoort, sería como una tetera de chocolate", dijo. "Porque no puedes ir a Monza y probarlo porque es plano, y por eso hemos presionado como locos".

"Si soy muy sincero, hubo imperfecciones en la toma, pero lo hablamos y decidimos que era nuestra oportunidad para hacerlo, sentimos que al mandarlo, lo bueno superaba a lo malo", reconoció.

La nueva toma tuvo una buena acogida, y Smith recibió algunos comentarios al instante: "En cuanto salió al aire pude sentir que mi teléfono vibraba en mi bolsillo, los mensajes no paraban de llegar. ¡Vaya, qué bien!".

Detalle de la cámara giroscópica en el Ferrari de Carlos Sainz

La pregunta ahora es ¿dónde más puede ser útil la cámara giroscópica? Se probó un poco en los entrenamientos libres de Monza en el McLaren de Lando Norris, con la idea de ver cómo reaccionaba con los bordillos y demás, pero las tomas no se emitieron.

Los circuitos con más curvas y rasantes, como Suzuka o Austin, podrían ser opciones interesantes, pero de momento, no hay planes en firme. Mientras, la Fórmula 1 sigue innovando, y para Estados Unidos se espera una vista del Halo con los pedales por encima de la parte delantera del chasis como una imagen de rayos X, mostrando los pies del piloto trabajando. El objetivo es siempre ofrecer algo que los aficionados puedan disfrutar.

"Odio decirlo, porque fui yo quien lo hizo, pero en la vuelta de la pole position de Ayrton Senna en Mónaco en 1990, todo el mundo la utiliza como una pieza icónica", dijo Smith. "Pero no estás comparando lo mismo, ese es el V10, con una caja de cambios manual, y es Ayrton Senna".

"Cuando ves ese giro en YouTube, el 50% de la gente toma como vibración lo que en realidad son roturas de la imagen, porque antes transmitíamos del coche al helicóptero, ahora se transmite el monoplaza en todos los sitios del circuito", reconoció.

"Esta cámara giroscópica tiene la capacidad de reducir la estabilización, y lo que podemos hacer es experimentar con ella. He pasado 30 años de mi vida tratando de hacerlas estables, y ahora algunos quieren que sean menos estables", concluyó Smith.

