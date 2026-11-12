Opinión

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cómo Brasil mostró todo lo bueno de la F1... y también algunas de sus sombras

Interlagos demuestra que ser un circuito de la vieja escuela no tiene por qué ser algo negativo, pero la creciente popularidad de la Fórmula 1 está llevando sus instalaciones al límite.

Filip Cleeren

Editado: 12 nov 2026, 7:41

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Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

A estas alturas de la temporada de Fórmula 1, y con el reglamento técnico actual, adelantar resulta más difícil de lo que debería. Aunque parece que nadie se lo ha dicho a Max Verstappen, que remontó desde la 21ª hasta la segunda posición en su tercera remontada consecutiva en Sao Paulo.

La tendencia de Brasil a ofrecer espectáculo y drama volvió a quedar patente con las primeras sesiones de clasificación y carrera disputadas sobre mojado de 2026. Y aunque los pilotos siguieron quejándose de la actual gama de neumáticos de lluvia extrema e intermedios de Pirelli, resulta difícil encontrar motivos para criticar a Dirección de Carrera.

El director de carrera, Rui Marques, conocido por ser bastante prudente, hizo todo lo posible para que la clasificación pudiera celebrarse a pesar de las lluvias torrenciales. También hubo algo de mala suerte en el retraso de una hora y veinte minutos del sábado, ya que parecía que la lluvia se intensificaba cada vez que Bernd Maylander, piloto del coche de seguridad, salía a dar vueltas de reconocimiento para comprobar las acumulaciones de agua en la pista.

Pero al final se consiguió, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la clasificación tuvo que disputarse a las ocho de la mañana del domingo y los agotados miembros de los equipos y oficiales empezaron a llegar al circuito cuando todavía era de noche. Llegar al circuito a las seis de la mañana para el día de la carrera fue una experiencia bastante surrealista, aunque no tanto como ver cómo el diluvio del sábado se colaba por los distintos compartimentos de la carpa provisional de prensa aquel año.

Así pues, la heroica remontada de Verstappen volvió a acaparar los titulares. Y en la rueda de prensa de la FIA, Lando Norris no pudo ocultar su desconcierto al ver cómo los periodistas locales no dejaban de bombardear al imprevisible neerlandés con preguntas sobre su actuación. En lugar de, ya saben, preguntar al verdadero ganador de la carrera. En la recta final de un año complicado con McLaren, y como vigente campeón del mundo, Norris volvió a demostrar por qué es uno de los mejores pilotos de la F1 sobre mojado, exhibiendo esa capacidad de adaptación a condiciones de poco agarre que tantas veces ha destacado su jefe de equipo, Andrea Stella.

Los brasileños tienen una especial predilección por los héroes, sean nacionales o extranjeros, como dejó entrever el alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, el sábado, cuando se anunció la renovación del contrato del Gran Premio hasta 2035.

"Estamos encantados de tener a dos brasileños en la parrilla este año, con Gabriel [Bortoleto] y Rafa [Cámara], pero, en realidad, tenemos a cuatro brasileños en la parrilla, con Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli. En sus corazones, ellos también son brasileños".

Brasil tendrá dos pilotos en la parrilla el próximo año, por primera vez desde 2016, cuando estaban Felipe Massa y Felipe Nasr.

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Los vínculos de Hamilton con Brasil, país del que es ciudadano honorario, son bien conocidos. Antonelli también se ha ganado el cariño de los aficionados por su admiración hacia Ayrton Senna, visitando su tumba en Morumbi y pasando tiempo con su familia. En el extremo opuesto, Arvid Lindblad llegó incluso a recibir críticas de algunos brasileños en las redes sociales por tener la osadía de no idolatrar tanto a Senna, simplemente porque el tricampeón del mundo falleció 13 años antes de que naciera el británico...

Desde que Felipe Massa ganó su carrera de casa en 2008, aunque se quedó sin el título mundial de forma más que conocida, el Gran Premio de Brasil no ha sido especialmente amable con sus pilotos. El debutante del año pasado, Gabriel Bortoleto, sufrió un fin de semana de pesadilla, marcado por un fortísimo accidente en la primera curva.

El segundo intento de Bortoleto tampoco fue mucho mejor debido a una penalización en parrilla relacionada con el motor, mientras que el debutante de Haas F1, Rafael Cámara, también vivió un auténtico bautismo de fuego. Tras sufrir un accidente en unas condiciones espantosas durante la clasificación, aunque había conseguido avanzar a la Q2, el protegido de Ferrari terminó en una lejana 20ª posición el domingo, después de sufrir muchísimo durante la carrera.

Tras el incidente de Isack Hadjar con un aficionado en México, Interlagos es otro gran premio que se ha convertido en víctima del éxito de la F1, a costa del personal que realmente trabaja allí.

Es imposible demostrar si Cámara se vio superado por la magnitud de la ocasión, por lo que sería injusto afirmarlo con rotundidad. Pero lo que sí quedó claro es que Interlagos resultaba increíblemente complicado de pilotar, incluso para los mejores y más experimentados pilotos. Así que entregarle las llaves del Haas de Esteban Ocon al joven de 21 años en aquellas condiciones no fue precisamente un regalo de Navidad adelantado. A menos, claro, que seas de los que disfrutan regalando a sus seres queridos un regalo envenenado...

Al igual que el accidentado debut de Antonelli en los Libres 1 de Monza hace dos años, o el horrible estreno de Bortoleto ante su público hace doce meses, el primer gran premio de Câmara en casa supone, como mínimo, una experiencia de aprendizaje que ya puede quitarse de encima. Por ahora, Câmara no tiene nada que perder hasta que debute como piloto titular en 2027.

En cualquier caso, la profunda conexión histórica de Interlagos con la Fórmula 1 y la pasión de los aficionados brasileños siguieron convirtiendo Sao Paulo en una de las mejores citas del calendario. Y eso a pesar de algunas quejas sobre la accesibilidad y la visibilidad desde determinadas zonas del circuito, así como de la creciente avalancha de invitados VIP, que hace casi imposible trabajar en el paddock mientras pilotos y jefes de equipo se ven obligados a esconderse.

Interlagos seguirá en el calendario al menos hasta 2035.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tras el incidente de Isack Hadjar con un aficionado en México, Interlagos es otro gran premio que se ha convertido en víctima del éxito de la Fórmula 1, y quienes pagan las consecuencias son las personas que realmente trabajan allí. El domingo fue el peor día, con el estrecho paddock, que no deja de ser una zona de trabajo, completamente desbordado por hordas de invitados VIP que buscaban hacerse una foto con Neymar Jr. o con otras celebridades.

Cuando se le mostró la fotografía que aparece a continuación, un responsable aseguró que el problema se debía simplemente a lo pequeño que es el paddock de Brasil. Eso es como intentar meter a nueve personas en un Renault Clio y echarle la culpa al coche por ser demasiado pequeño. Quizá sería sensato bajar un poco el ritmo. Cabe suponer que las próximas carreras de Qatar y Abu Dhabi serán mucho más tranquilas, por diferentes motivos.

"Nada ultrapassa essa emoção" es el lema que recibe a los aficionados en las entradas de Interlagos. "Nada supera esta emoción".

Mantener la carrera en el calendario hasta 2035 garantiza que seguirá siendo así, siempre que se realicen las inversiones necesarias para poner a la altura unas infraestructuras que ya acusan el paso de los años.

Nadie sabe cómo será la Fórmula 1 ni hasta dónde habrá llegado su popularidad para entonces. Pero, como sugiere el propio lema, hay algo con lo que siempre se podrá contar: será muy difícil superar la pasión de los brasileños.

Foto de: Filip Cleeren

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