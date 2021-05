Un comentarista de F1, suspendido por machismo sobre Serena Williams

Marc Duez, comentarista de F1 de la cadena pública belga RTBF, se pasó de la raya el domingo durante el GP de Mónaco. Durante la transmisión, el ex piloto hizo algunos comentarios misóginos sobre la genial tenista Serena Williams, que fue invitada como VIP por Aston Martin a la quinta prueba de la temporada.

Al final de la carrera, a Serena se le concedió el honor de ondear la bandera a cuadros para marcar la llegada a meta.

Sin embargo, la 23 veces ganadora de Grand Slam tuvo que soportar un deleznable comentario que los aficionados de la Fórmula 1 que vieron el Gran Premio de Mónaco en la RBTF belga no vieron venir: "Serena Williams va a sacudir algo diferente a lo que está acostumbrada", dijo de repente el comentarista Marc Duez.

Luego la cosa no fue a mejor. Mientras se veía a la campeona de tenis de pie en un balcón, Duez comentó que "la amiga de Williams que está a su lado es fea". Gaëtan Vigneron, que estaba comentando el gran premio con Duez, no daba crédito. Mientras Williams agitaba la bandera, Duez dijo: "Podemos ver claramente que no es una animadora".

Esas declaraciones traerán cola. La RTBF ha iniciado una investigación interna y Duez ha sido suspendido (de momento temporalmente). Mientras tanto, se disculpó con los aficionados: "Quiero pedir perdón a las personas que pueden haberse visto afectadas por mis declaraciones. No quise escandalizar a nadie en absoluto".

Marc Duez fue piloto de carreras en las décadas de 1980 y 1990. Destacó como piloto de rallies y fue campeón de Bélgica en tres ocasiones. Duez también es conocido por sus victorias en las 24 Horas de Spa-Francorchamps y Nürburgring.

Además, hay que resaltar que Serena Williams cumplió con creces con el proceso. Otros no pueden decir lo mismo...

