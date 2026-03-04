El combustible Petronas para los motores Mercedes ha sido homologado por la FIA
El combustible sostenible de Petronas para las unidades de potencia Mercedes ha sido homologado por la FIA justo a tiempo antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Australia.
Petronas ha obtenido la homologación del combustible sostenible que alimentará las unidades de potencia de Mercedes. In extremis, el departamento del gigante malasio encargado del programa de Fórmula 1 recibió la certificación necesaria para poder estar presente en el inicio del campeonato mundial 2026.
El proceso se completó en la víspera del fin de semana de Melbourne. El nuevo procedimiento de homologación introducido para los combustibles sostenibles es mucho más complejo que el que se aplicaba a las gasolinas utilizadas hasta la temporada pasada.
Hasta 2025, las gasolinas eran verificadas y certificadas en un laboratorio asociado con la FIA. Los fabricantes enviaban una muestra y recibían los resultados en unos veinte días. A partir de esta temporada, el proceso se ha vuelto mucho más complejo: los fabricantes comenzaron a trabajar con mucha antelación, pero en caso de contratiempos el riesgo es enfrentarse a plazos mucho más largos. La FIA ha delegado la certificación en una entidad externa encargada no solo de analizar el producto final, sino también de verificar todo el proceso de producción.
Desde este año, de hecho, es toda la cadena de suministro la que está sometida a controles. El personal de la entidad certificadora acude directamente a las instalaciones de producción para comprobar que cada fase respeta los criterios establecidos por el reglamento de la FIA.
También se examinan las certificaciones de los distintos componentes (varias decenas), incluidas las procedentes de posibles proveedores implicados en la cadena de suministro. Si falta incluso una sola certificación, el combustible, aunque cumpla las especificaciones técnicas, no puede ser homologado. Petronas y Mercedes no han comentado el asunto, pero el retraso en la homologación parece haber estado relacionado precisamente con las certificaciones necesarias para completar el procedimiento.
