Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Los términos que debes conocer para la temporada 2026 de Fórmula 1

Fórmula 1
Los términos que debes conocer para la temporada 2026 de Fórmula 1

Sainz radiografía los F1 de 2026: "Son un cohete… durante cuatro segundos"

Fórmula 1
GP de Australia
Sainz radiografía los F1 de 2026: "Son un cohete… durante cuatro segundos"

La pregunta de F1 de la semana: ¿deben los pilotos criticar a la Fórmula 1?

Fórmula 1
La pregunta de F1 de la semana: ¿deben los pilotos criticar a la Fórmula 1?

Ogura lamenta su oportunidad perdida en Tailandia: "Me sorprende lo mal que lo hice"

MotoGP
GP de Tailandia
Ogura lamenta su oportunidad perdida en Tailandia: "Me sorprende lo mal que lo hice"

Ferrari asegura que los F1 2026 han superado el escepticismo inicial

Fórmula 1
GP de Australia
Ferrari asegura que los F1 2026 han superado el escepticismo inicial

Horarios de la IndyCar 2026 en Phoenix: Palou, ante un trióvalo ¡y en sábado!

IndyCar
Phoenix Raceway
Horarios de la IndyCar 2026 en Phoenix: Palou, ante un trióvalo ¡y en sábado!

Márquez le recuerda a Acosta que "el Marc de 2013 ganó el título a la primera"

MotoGP
Márquez le recuerda a Acosta que "el Marc de 2013 ganó el título a la primera"

El combustible Petronas para los motores Mercedes ha sido homologado por la FIA

Fórmula 1
GP de Australia
El combustible Petronas para los motores Mercedes ha sido homologado por la FIA
Noticias
Fórmula 1 GP de Australia

El combustible Petronas para los motores Mercedes ha sido homologado por la FIA

El combustible sostenible de Petronas para las unidades de potencia Mercedes ha sido homologado por la FIA justo a tiempo antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Australia.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Petronas ha obtenido la homologación del combustible sostenible que alimentará las unidades de potencia de Mercedes. In extremis, el departamento del gigante malasio encargado del programa de Fórmula 1 recibió la certificación necesaria para poder estar presente en el inicio del campeonato mundial 2026.

El proceso se completó en la víspera del fin de semana de Melbourne. El nuevo procedimiento de homologación introducido para los combustibles sostenibles es mucho más complejo que el que se aplicaba a las gasolinas utilizadas hasta la temporada pasada.

Ojo a esto:

Hasta 2025, las gasolinas eran verificadas y certificadas en un laboratorio asociado con la FIA. Los fabricantes enviaban una muestra y recibían los resultados en unos veinte días. A partir de esta temporada, el proceso se ha vuelto mucho más complejo: los fabricantes comenzaron a trabajar con mucha antelación, pero en caso de contratiempos el riesgo es enfrentarse a plazos mucho más largos. La FIA ha delegado la certificación en una entidad externa encargada no solo de analizar el producto final, sino también de verificar todo el proceso de producción.

Kimi Antonelli, Mercedes W17: la Petronas ha ottenuto l'omologazione del carburante

Foto de: AG Photo

Desde este año, de hecho, es toda la cadena de suministro la que está sometida a controles. El personal de la entidad certificadora acude directamente a las instalaciones de producción para comprobar que cada fase respeta los criterios establecidos por el reglamento de la FIA.

También se examinan las certificaciones de los distintos componentes (varias decenas), incluidas las procedentes de posibles proveedores implicados en la cadena de suministro. Si falta incluso una sola certificación, el combustible, aunque cumpla las especificaciones técnicas, no puede ser homologado. Petronas y Mercedes no han comentado el asunto, pero el retraso en la homologación parece haber estado relacionado precisamente con las certificaciones necesarias para completar el procedimiento.

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior DAZN F1 presenta su temporada 2026: periodistas, programación y precios
Siguiente artículo Ferrari asegura que los F1 2026 han superado el escepticismo inicial

Mejores comentarios

Más de
Roberto Chinchero

Verstappen y Alonso, casi ausentes y Horner el gran protagonista de Drive to Survive

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen y Alonso, casi ausentes y Horner el gran protagonista de Drive to Survive

La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

Ferrari sorprende con una idea inédita en el escape del SF-26

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ferrari sorprende con una idea inédita en el escape del SF-26
Más de
Mercedes

El nuevo control de motores perjudica mucho a Mercedes, según Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
El nuevo control de motores perjudica mucho a Mercedes, según Schumacher

La guía para el espectador de la Fórmula 1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La guía para el espectador de la Fórmula 1 2026

¿No va a ganar nadie el GP de Australia? Por qué el sandbagging es un arte en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
¿No va a ganar nadie el GP de Australia? Por qué el sandbagging es un arte en la F1

Últimas noticias

Los términos que debes conocer para la temporada 2026 de Fórmula 1

Fórmula 1
Los términos que debes conocer para la temporada 2026 de Fórmula 1

Sainz radiografía los F1 de 2026: "Son un cohete… durante cuatro segundos"

Fórmula 1
GP de Australia
Sainz radiografía los F1 de 2026: "Son un cohete… durante cuatro segundos"

La pregunta de F1 de la semana: ¿deben los pilotos criticar a la Fórmula 1?

Fórmula 1
La pregunta de F1 de la semana: ¿deben los pilotos criticar a la Fórmula 1?

Ogura lamenta su oportunidad perdida en Tailandia: "Me sorprende lo mal que lo hice"

MotoGP
GP de Tailandia
Ogura lamenta su oportunidad perdida en Tailandia: "Me sorprende lo mal que lo hice"