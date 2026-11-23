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Colton Herta, sustituido en Hitech antes del final de una mala temporada en la F2

Colton Herta no participará en las dos últimas pruebas de la temporada 2026 de la Fórmula 2, y aún no tiene planes concretos para 2027.

Ed Hardy

Publicado: 23 nov 2026, 17:08

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Colton Herta pondrá fin antes de lo previsto a su difícil etapa en la Fórmula 2, ya que no volverá para las dos últimas pruebas de la temporada 2026 tras un "mutuo acuerdo" con Hitech.

El piloto, ganador de nueve carreras de la IndyCar, dio el salto a los monoplazas europeos este año, como parte de su intento por obtener la Superlicencia de la FIA, necesaria para competir en la Fórmula 1.

Pero la F2 no ha salido según lo previsto para Herta, que ocupa el puesto 19º en la clasificación general con solo 26 puntos en 12 rondas, habiendo logrado su mejor resultado, un quinto puesto en Barcelona, tras salir tercero en una parrilla invertida. El estadounidense de 26 años no volverá para las últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi, y será sustituido por Roman Bilinski, quien ya tenía previsto ocupar su asiento en 2027.

Jan Sumann, jefe de ingeniería de carrera de Hitech en la F2, declaró: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Roman a Hitech para las dos últimas rondas de la temporada. Estos dos fines de semana nos brindarán la oportunidad de empezar a forjar relaciones importantes antes del invierno".

"También me gustaría dar las gracias a Colton por su compromiso y determinación durante todo el tiempo que ha estado en Hitech, a pesar de haber sido una temporada complicada. Le deseamos lo mejor para el futuro".

Roman Bilinski, en Monza, en la F3 de 2025

Foto: Formula Motorsport Ltd

Herta no fue citado en el comunicado del equipo y aún se desconocen cuáles son sus planes para el próximo año, ya que, a pesar de una temporada mediocre, seguía siendo candidato a ascender a la F1.

Esto fue gracias a su papel como piloto reserva de Cadillac y a que, tras seis participaciones en FP1 en 2026, ha obtenido la Superlicencia; sin embargo, pocos días después de conseguirla, se confirmó que Valtteri Bottas correrá el año que viene junto a Sergio Pérez.

En cuanto a su sustituto en Hitech, Bilinski también disputó este año su primera temporada en la F2, pero no le fue mucho mejor, ya que terminó 16º en la clasificación con 36 puntos para DAMS.

"Estoy muy emocionado por unirme a Hitech para las dos últimas rondas de la temporada. Tener la oportunidad de trabajar con el equipo de cara a 2027 es una auténtica ventaja", afirmó el piloto polaco-británico de 22 años, que terminó undécimo en la F3 2025.

"Esto significa que podemos empezar a trabajar juntos de inmediato, conocernos mejor y sentar unas bases sólidas de cara al año que viene. Por supuesto, espero conseguir buenos resultados para cerrar la temporada actual".

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