Fórmula 1 GP de Las Vegas

Colapinto cuenta la otra cara del récord de Las Vegas: "Pierdes como un segundo"

Franco Colapinto volvió a pelear con McLaren y Ferrari en Las Vegas. Disfrutó de una batalla que Alpine llevaba meses sin vivir, aunque explicó por qué cada intercambio de posiciones podía costarle un segundo.

Pol Hermoso

Publicado: 25 nov 2026, 16:03

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Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Hacía meses que Franco Colapinto no tenía un McLaren o un Ferrari delante y podía pensar en cómo adelantarlo. En Las Vegas volvió a tener esa oportunidad. Se tiró, pasó y, más de una vez, tuvo que volver a empezar.

Cuando le preguntaron qué le había parecido tanto cambio de posiciones, su primera respuesta fue ponerse en el lugar de quien veía la carrera desde el sofá. "Supongo que para la televisión fue divertido".

Material para la retransmisión hubo de sobra. La Fórmula 1 contó 352 adelantamientos y 35 cambios de líder en 50 vueltas, una barbaridad incluso para un circuito con rectas tan largas. Lo que no aparece en esa cuenta es lo que pasaba entre una maniobra y la siguiente. Puedes trabajar la salida de una curva, completar el adelantamiento y descubrir, al llegar a la próxima recta, que el coche que acabas de pasar se ha guardado justo lo que necesita para devolvértelo.

"Estás apretando mucho, haces la maniobra a la salida de la tercera curva y aun así te vuelven a pasar", explicó Colapinto.

Si un piloto gastaba mucha energía en una recta, el otro podía reservar la suya para atacar en la siguiente. Y mientras los dos se turnaban por delante, el resto seguía haciendo su carrera. "Pierdes como un segundo en cada adelantamiento", calculó el argentino.

La pelea que Alpine llevaba meses esperando

Con todo, a Colapinto le habría encantado tener ese problema más a menudo. "Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros. Es algo que no podemos hacer muy a menudo. Hacía meses que no lo hacía", reconoció.

Acabó sexto, igualó su mejor resultado de la temporada y cruzó la meta justo detrás de Pierre Gasly. Los dos Alpine se llevaron 18 puntos de Las Vegas.

Para meterse en esa pelea, Colapinto primero necesitó un coche con el que pudiera atacar. Describió un Alpine que deslizaba mucho con el blando usado de clasificación y que cambió de cara en cuanto montó un medio nuevo. "El coche tenía mucho más agarre y era mucho más competitivo. Así pudimos adelantar y hacer las maniobras".

El argentino vio un parecido con Monza, otro circuito de baja carga aerodinámica en el que Alpine había sido rápido, y apuntó que el frío de Las Vegas también pudo ayudar. Ahora espera que algo de ese ritmo viaje con el equipo a Qatar. Después de varios fines de semana complicados, hasta tener que adelantar dos veces al mismo Ferrari suena a un problema que Alpine firmaría volver a tener.

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