Los F1 de 2022 no tendrán trucos tan obvios como el doble difusor

Los equipos ya han abandonado el desarrollo de sus actuales coches y ahora en las fábricas se centran en adaptarse a la nueva normativa del año que viene.

En mitad de una revisión tan importante del reglamento, los equipos tratarán de explotar cualquier laguna y obtener una ventaja como la Brawn GP en 2009 con los dobles difusores.

Recuerda Brawn GP y la sorpresa increíble de la F1 2009

Sin embargo, los jefes de la F1 han trabajado mucho para que la normativa de 2022 sea mucho más hermética en lo que respecta a las zonas grises y los equipos no podrán innovar en muchas áreas que antes sí podían.

Para Key, aunque eso significa que no habrá ningún truco obvio y que llame la atención, eso no significa que no haya un montón de conceptos pequeños que se podrán poner en marcha.

"Creo que hay muchas sutilezas que explotar", explicó. "Y creo que ese va a ser el camino en 2022".

"No se van a ver dobles difusores ni ese tipo de innovaciones con estas normas. Son demasiado restrictivas para ello. Pero habrá otras ideas inteligentes y formas de enfocar las cosas que empezaremos a ver a medida que estos coches aparezcan. Así que creo que probablemente habrá menos trampas".

Mira después Históricas trampas de los equipos de F1 con el peso mínimo

Uno de los objetivos de los propietarios de la F1, Liberty Media, en la nueva era de los grandes premios es igualar la parrilla y dar esperanzas a los equipos medianos para que aspiren a algunas victorias ocasionales.

Key considera que algunos elementos del nuevo reglamento, como la norma de desarrollo aerodinámico ponderado que otorga más tiempo de túnel de viento y CFD a los equipos más lentos, podrían ser importantes para ayudar a los más rezagados.

"Es muy difícil decir qué va a pasar", señaló Key. "Cuando tienes una normativa nueva como ésta, el momento más aterrador del año es la primera sesión de clasificación, en la que todo el mundo demuestra lo rápido que es".

"Supongo que, en última instancia, no vamos a saber hasta la clasificación en Bahrein del año que viene dónde está la gente exactamente. E incluso ahí pasan cosas extrañas a veces".

"Pero creo que hay varias ventajas que obtienes por estar más atrás en el campeonato, con el CFD y los beneficios del túnel de viento, que es realmente importante para los coches de 2022".

"Fue estupendo terminar terceros el año pasado, pero tuvo un efecto menor en cuanto al desarrollo que podemos hacer con nuestras herramientas en comparación con un equipo en la octava, novena o décima posición. Así que definitivamente tienen una pequeña ventaja ahí".

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la foto para ver cómo serán los coches de F1 en 2022 )

Key confía en que el nivel del personal de los equipos punteros será suficiente para mantenerlos por delante cuando los coches de 2022 salgan a la pista.

"Las infraestructuras, el legado, los métodos, el conocimiento y la cultura que hay en un equipo ganador da un poco de ventaja", explicó.

"Tienes ese tipo de conocimiento y confianza, tienes las herramientas en las que crees, y se aprovechan esas herramientas".

"Creo que parte del legado de los equipos más grandes, aunque tengan que recortar sus presupuestos, toda la inversión que se ha hecho antes y toda la investigación que les ha permitido hacerlo bien, todavía les dará un poco de margen y de ventaja".

"Así que sospecho que el orden será razonablemente similar. Aunque espero que esté más cerca. Sospecho que estará un poco disperso al principio, porque estoy seguro de que todo el mundo tendrá todavía un poco inmaduro su conocimiento de estos coches cuando se estrenen. Pero con el paso del tiempo, y con un reglamento un poco más restrictivo, se acerquen las cosas, y veremos cómo se reduce ese orden".