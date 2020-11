¿Fue ética la cobertura de la TV del accidente? la F1 responde

El propio director del equipo de Grosjean, Gunther Steiner, también apoyó la cobertura, asegurando que era importante que la gente en casa supiera lo que había sucedido.

Después de la toma inicial en directo que mostraba el monoplaza Haas de Grosjean explotando e incendiándose al fondo, no se mostró nada hasta que se vio al francés sentado en el coche médico de la FIA y siendo atendido por el Dr. Ian Roberts.

A pesar de que estaba claro que el piloto estaba a salvo, no se mostraron repeticiones hasta que se determinó que ningún comisario había resultado herido en el accidente.

Una vez que eso se confirmó, el director de televisión llenó gran parte del largo vacío antes del reinicio de carrera con repeticiones del accidente y cobertura de la actividad de reconstrucción de las barreras de esa zona, y los pilotos lo veían desde el pitlane y sus boxes mientras se preparaban para la reanudación.

Después de la carrera, Ricciardo calificó las constantes repeticiones de "repugnantes" e "irrespetuosas".

"Quiero expresar mi disgusto y decepción con la F1", dijo. “La manera en la que se transmitió el incidente de Grosjean una y otra vez, las repeticiones una y otra vez, fue completamente irrespetuoso y desconsiderado para su familia, para todas las familias que lo estaban viendo".

“Para mí, fue espectáculo, y están jugando con nuestras emociones. Creo que fue bastante desagradable".

Un portavoz de la organización de la Fórmula 1 destacó que se siguieron los protocolos establecidos y que no hubo cobertura hasta que quedó claro que no hubo heridos graves.

"En primer lugar, en la F1 no se trata de espectáculo y se implementan algunos procedimientos y protocolos antes de tomar la decisión de llevar a cabo una acción", defendió.

“Después de un accidente, se cortan todas las cámaras on board, del helicóptero, etc. Hay comunicaciones directas entre control de carrera y el centro de transmisión".

“No se muestran imágenes hasta que se confirme que el piloto está bien. En esta ocasión, en ese momento, la F1 mostró a Romain con la ambulancia, sin casco y caminando con ayuda".

“No se muestran repeticiones de un accidente hasta que se tenga la aprobación y la confirmación de control de carrera y de la FIA de que todas las personas están a salvo (piloto, comisarios, médicos, etc.). Y entonces ahí comenzaron las repeticiones".

“El contexto de lo que un espectador ve y los comentarios que escucha es importante, ya que se hablaba de la seguridad de Romain, del Halo, de las mejoras de seguridad de la FIA y las actualizaciones del centro médico".

"Existe un diálogo constante entre la F1, la FIA/control de carrera y todo se hace en buen juicio para los espectadores, las familias y los afectados".

Cuando se le preguntó por las críticas de Ricciardo, Steiner dijo que la cobertura televisiva era la mejor manera de transmitir el hecho de que Grosjean estaba a salvo.

“Puede haber dos opiniones distintas sobre eso”, explicó el de Haas. “Pero mi opinión es que si afortunadamente no pasó nada malo, ¿por qué no mostrarlo para asegurarse de que la gente lo entienda?".

“Sí, lo que ocurrió fue terrible, pero todo el mundo está bien. Queríamos dar la noticia lo antes posible a la gente 'Romain está bien, chicos', porque es difícil contactar a familiares, amigos, gente que nos conoce, gente del equipo. Si enviamos un mensaje por televisión y algo así, es mucho más poderoso".

“Creo que mostrándolo y enseñando las imágenes del piloto saltando, sí, fue dramático, pero acabó bien. Mientras acabe bien, estará bien".

“Por supuesto, si pasa algo malo, no debería mostrarse. No soy un experto en ética televisiva, pero en mi opinión, se demostró algo bueno".

“Fue un accidente grave, pero tuvimos suerte y todo acabó bien. Bueno... no diría bien, porque este tipo de cosas no terminan bien. Simplemente estuvo OK".