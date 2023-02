Lo que Audi debe hacer mejor que BMW para llegar al éxito en F1

Cargar el reproductor de audio

En 2026, Audi entrará a la Fórmula 1 como equipo oficial. De hecho, la empresa con sede en Ingolstadt ya ha comprado una primera participación del Grupo Sauber, unas acciones que seguirán aumentando en el futuro hasta que dentro de tres años, la estructura de Hinwil pase a ser el equipo oficial de la marca de los cuatro aros.

El escenario no es nuevo. A mediados de la década del 2000, BMW, un gran fabricante alemán, unió fuerzas con Sauber. Al igual que con el proyecto de Audi, los motores procedían de Alemania y el chasis se fabricaba en las instalaciones de la escudería en Suiza.

Sin embargo, la asociación BMW-Sauber nunca alcanzó grandes éxitos. Entre 2006 y 2009 lograron una única victoria en el Gran Premio de Canadá 2008 a manos de Robert Kubica, y después de solo cuatro años formando parte de la parrilla de la máxima categoría, BMW abandonó su proyecto. Gerhard Berger explicó lo que cree que salió mal en ese entonces.

En una entrevista con AMuS, el expiloto austriaco, que fue director de automovilismo de BMW cuando la marca se adentró en la F1, explicó que la compañía con sede en Múnich fracasó en el 'Gran Circo' "porque no fueron constantes en nada".

"La mentalidad de la ingeniería y la mentalidad de BMW en general no era constante, mantuvieron la cultura de Sauber en todo momento y no quiero decir que eso fuese algo malo. Pero no fue lo suficientemente bueno como para ganar un campeonato del mundo", dijo Berger.

BMW "simplemente no supo abordar los problemas como debería" y la escudería era "una mezcla extraña entre lo que pasaba en Munich y Hinwil". Gerhard Berger explicó que BMW debería haber puesto algo más de sí mismo en el proyecto para intentar alcanzar un mayor éxito, algo que sí parecen estar haciendo en Audi de cara a 2026.

"Siempre he apreciado mucho a Peter Sauber, pero siempre lo he visto como un delfín en un tanque lleno de tiburones. Y en mi opinión, en BMW-Sauber habrían necesitado más tiburones", dijo el expiloto austriaco.

Pese al duro varapalo de BMW, Sauber volvió a poner al equipo en pista y continuó su camino en la Fórmula 1, pero desde entonces no han conseguido ninguna otra victoria o éxito destacable. Ahora, la escudería está operando bajo el nombre de Alfa Romeo, y a partir de 2026 lo hará junto a Audi, en lo que será una unión mucho más estrecha.

Queda mucho camino por recorrer para ver si su historia en la Fórmula 1 tendrá más éxito que la breve aparición de BMW en Hinwil, pero de momento parece que están intentando no repetir los mismos errores que la marca alemana que, de alguna forma u otra, le marcó el camino a no seguir.

