Ocon desvela la clave de tanto accidente en Bakú

Los entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán se vieron condicionados por diversos incidentes, mientras que la sesión de clasificación del sábado se detuvo cuatro veces con bandera roja por el mismo motivo.

Lance Stroll y Antonio Giovinazzi se fueron contra el muro en la curva 15, mientras que Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda estrellaron sus coches contra las barreras en la curva 3, antes de que Carlos Sainz hiciera un trompo en esa escapatoria.

Después, en la carrera, Lance Stroll, de nuevo, y Max Verstappen se fueron contra las protecciones en plena recta de meta por sendos reventones de sus Pirelli traseras izquierdas.

La gran mayoría de los incidentes en Azerbaiyán se han debido a que los pilotos juzgaron mal su punto de frenada y llegaron con demasiada velocidad al vértice.

La proximidad de las protecciones implica que cualquier error se castiga fuertemente, y no hay forma de evitarlo si los pilotos deciden a pasar por la curva en lugar de usar las escapatorias.

Ocon cree que hay un patrón en la serie de accidentes, y que la forma en que la frenada se ha convertido en un punto clave del rendimiento del coche significa que hay poco espacio para el error.

"Creo que debido a la forma en que los coches han evolucionado, todo el tiempo que puedes ganar es en la frenada", dijo. "Supongo que todo el mundo estuvo apretando al límite en ese momento, y había un poco más de viento también en la clasificación".

"Hasta ese punto, hubo muchos, muchos pilotos que sobrepasaron ese límite, y no lo hemos visto a menudo en la clasificación. Así que fue muy sorprendente que pasaran tantas cosas el sábado".

Ocon dice que el enfoque en la búsqueda de mejoras de tiempo por vuelta en las frenadas es algo que ha notado desde su regreso a la F1 con Renault el año pasado.

"Creo que es una característica de cómo son los coches", dijo. "No piloté en 2019, pero sí en 2018 y mi sensación viene de eso. Sí, quiero decir, mirándolo, si estás en el límite de los frenos y simplemente toma la curva, esa es la forma más rápida de lograrlo".

El ex piloto de F1 y comentarista de Sky Martin Brundle también sugirió que las características de los sistemas de frenado actuales podrían haber estado detrás de algunos de los incidentes.

El británico escribió en Twitter: "Me parece que hay demasiados controles y algoritmos inteligentes dentro de los sistemas de frenado de la F1 que no están bajo el control directo de los pilotos. Muchos pilotos de clase mundial sufriendo accidentes "amateurs" en Bakú, algunos de los cuales parecían no saber que estaban a punto de chocar".

