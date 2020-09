Clasificación de la F1 en Rusia: horario y cómo y dónde verla

¿A qué hora es la clasificación del GP de Rusia 2020 de F1 en Sochi?

Día : sábado 26 de septiembre de 2020

Hora de la clasificación de Rusia : 14:00h (horario peninsular español)

El GP de Rusia, la novena cita de la temporada 2020 de F1, tiene un horario diferente al que estamos acostumbrados. Como en el país sede de la carrera hay una hora más que en España, la clasificación arranca a las 14:00h, y no a las 15:00h a las que ya nos habíamos acostumbrado.

Eso altera el resto del programa, claro. A las 14:00h empieza la Q1 de Sochi, la primera ronda de la sesión de clasificación, que tiene una duración de 18 minutos en los que los 20 pilotos buscan un puesto entre los 15 más rápidos. Acabará a las 14:18, hora a la que sabremos qué cinco pilotos quedan eliminados y saldrán desde la 16ª a la 20ª plaza el domingo.

La Q1 deja paso a un parón de siete minutos de reposo, por lo que la Q2 del GP de Rusia empezará a las 14:35. Es una sesión que dura 15 minutos, y donde los 10 más rápidos se clasifican para la Q3 definitiva. La Q2 terminará a las 14:45 y definirá el orden de salida del 11º al 15º.

Tras ocho minutos de pausa, a las 14:53 empieza la Q3 del GP de Rusia de F1, donde se decide el autor de la pole position y quedan definidas, tras 12 minutos, las diez primeras posiciones de la parrilla.

Recordamos que el domingo, del 11º al 20º pueden elegir neumáticos para la salida, mientras que los pilotos que hayan disputado al Q3 (del 1º al 10º) tendrán que montar las mismas gomas con las que lograron su mejor tiempo en Q2.

Ojo a si nos lees desde Latinoamérica, estos son los horarios

Horarios para Latinoamérica del GP de Rusia de F1

¿Dónde se puede ver la clasificación del GP de Rusia de F1 2020?

Canal para ver la clasificación de F1 en España : Movistar + F1

Número de canal de Movistar + F1 : Dial 57 en Movistar TV

Si estás en España, solo hay una forma legal de ver la Fórmula 1, ya que no disponemos del acceso a F1 TV: contratar Movistar + F1, y poner el dial 57 de Movistar +.

El paquete de motor que incluye la F1 tiene un coste de siete euros mensuales, pero solo se puede contratar con el paquete Movistar Fusión ( teléfono fijo, internet y móvil).

A las 13:10h empieza en Movistar + F1 el previo de la clasificación del GP de Rusia de Fórmula 1, unos 50 minutos antes del arranque de la Q1 en Sochi.

Ya sabes que en Latinoamérica esta temporada hay diferentes opciones según el país en el que vivas. Mira a continuación.

Además, se repetirá la sesión de clasificación del GP de Rusia 2020 de F1 de manera íntegra a las 18:00 y a las 21:45 del sábado 26 de septiembre, y a las 4:00 y a las 7:30 de la mañana del domingo 27 de septiembre.

¿Cómo se puede seguir la clasificación del GP de Rusia 2020 de F1?

Cada sesión de clasificación de la F1, y la del GP de Rusia no es una excepción, dura una hora y cinco minutos, por lo que poner la tele si tienes contratado Movistar + F1 es la mejor opción. Si no es el caso, puedes seguir nuestro directo, no te arrepentirás.

Desde las 13:50 empezaremos a dar datos y narrarte todo lo que ocurra en Sochi, minuto a minuto, contándote qué pilotos quedan eliminados y quién se lleva la gloria de la pole.

¿Cómo ver lo mejor de la clasificación de Rusia de F1?

Si te has perdido la clasificación en directo por cualquier causa, en Movistar + F1 puedes disfrutar de un Post donde repasan los mejores momentos, analizan lo ocurrido en Rusia y recogen testimonios de los protagonistas.

por cualquier razón no puedes o quieres ver la clasificación en directo, en Movistar + F1, gracias al Post, puedes revivir los mejores momentos y escuchar a los protagonistas. Suele durar una media hora, y arrancará en este GP de Rusia aproximadamente a las 15:15h.

Dónde ver lo mejor de la clasificación de Rusia de F1 : Movistar + F1, dial 57 de Movistar

Hora de inicio del Post de Movistar + F1 para Rusia : 15:15h

Si quieres revivir incidentes, cosas destacadas y momentos concretos de la clasificación del GP de Rusia de F1, en el Twitter y Youtube de la F1 podrás disfrutar de una buena dosis. En nuestra web Motorsport.com también recopilaremos momentos y, sobre todo, con nosotros puedes disfrutar de las fotos y las declaraciones de pilotos y equipos.

¿Se puede seguir la F1, la clasificación de Rusia 2020, por la radio?

Lamentamos decirte que no, ninguna emisora en España retransmite íntegramente la F1. Puedes encontrarte conexiones en momentos puntuales, resúmenes o repaso a los resultados, pero si no puedes verlo por ti mismo o leer nuestro directo, será mejor pedir que te lo vayan leyendo...

Y sobre todo...

Resultados de los entrenamientos libres del GP de la Rusia 2020 de F1

Resultados de los libres 1 del GP de Rusia 2020 el viernes

Resultados de los libres 2 del GP de Rusia 2020 el viernes