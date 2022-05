El Circuit de Barcelona matiza las críticas recibidas y promete mejoras

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de España 2022 de F1 revivió la época dorada de la categoría en nuestro país, con una influencia que se acercó a los récords históricos del circuito de Montmeló.

Un total de 277.836 espectadores se dieron cita entre las cuatro jornadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, 121.667 el domingo para la carrera, un claro ejemplo del reavivado interés del Gran Circo en nuestro país.

De esos miles y miles de fans que acudieron al GP de España, muchos asistían por primera vez a una carrera de la F1, y por redes sociales han quedado plasmadas algunas decepciones que sufrieron a nivel logístico.

Un miembro de la F1 expresó una crítica al Circuit a un redactor de Motorsport.com, y en Motorsport.com España hemos hablado directamente con el director general del Circuit de Barcelona, Josep Lluís Santamaría.

"La verdad es que ha sido un éxito el fin de semana con la gran asistencia de público, que demuestra que la Fórmula 1 vuelve a interesar aquí al público de casa", celebra Santamaría. "Y además, con una carrera que podríamos decir que fue de las más espectaculares que se han vivido aquí en los últimos años".

Respondiendo directamente a la información publicada, el director general reveló que este lunes recibió una carta del presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en la cual felicita al trazado catalán por el fin de semana, recalca la importancia del GP de España en la historia de la F1 y celebra la pasión que se ha vivido en el gran premio.

En la carta, la categoría también señala que hay cosas en las que trabajar juntos (circuito y F1) para seguir mejorando y hacer aún mejor la experiencia de los aficionados que van al circuito. De hecho, Domenicali dijo que la Fórmula 1 y el Circuit van a debatir temas relacionados con el tráfico y otros asuntos menores para hacer mejor todo el fin de semana del evento.

"Lo que salió publicado en algunos medios no tiene nada que ver con lo que nos ha llegado a nosotros", explica Josep Lluis, antes de admitir que efectivamente hubo contratiempos. "Sí que es cierto que ha habido fallos que hay que trabajar y modificar".

La enorme masa de aficionados, tras dos años de pandemia y otros de menor número de asistentes, complicó todo: "Hemos tenido la tercer mejor afluencia en la historia del gran premio. Hemos de trabajar, como dice Domenicali, en mejorar para dar el mejor producto a todos".

Problemas de transporte público en el GP de España 2022 de F1

Respecto a uno de los grandes problemas, el transporte público, declaró: "Renfe ha informado de que cerca de 75.000 personas han viajado en sus trenes este fin de semana en Catalunya, aproximadamente el 26% del total de asistentes al gran premio. Esa cifra es el doble de la gente que llegó en tren a Montmeló en 2019, en el gran premio anterior a la pandemia".

"También hay que destacar el refuerzo que hizo Renfe después del sábado, cuando hubo problemas y se tardó bastante en evacuar la estación de Montmeló, y para el domingo aumentaron la frecuencia y el número de trenes. Ese día, el alcalde de Montmeló nos dijo que todo había ido bastante bien y que se había conseguido dar fluidez al tráfico".

"Por lo que respecta al tema de accesos, durante muchas semanas se había trabajado con un dispositivo especial para hacer que los accesos a los circuitos fueran lo más fluidos posibles ante la previsión de gran afluencia de público".

Una de las claves de los problemas fue el número de aficionados que se dieron cita en la jornada del viernes para ver los entrenamientos libres, muchísimo mayor al de otros años, y mayor también de lo estimado.

Santamaría comprende el malestar y promete trabajar en que el futuro sea mejor: "El viernes hubo una cantidad de público superior a las previsiones, vinieron 54.000 personas y manejar esas grandes cantidades de personas requiere trabajar en muchos temas y estamos trabajando ya para el futuro tanto con tránsito, como con movilidad para dar mejor servicio a todos"

"Entendemos el malestar de los espectadores, algunos no han tenido problemas porque han entrado y salido bien, pero en algunos puntos sí que ha habido congestiones que se han alargado bastante. Después, la gente se empieza a poner nerviosa e intenta buscar una salida, con lo cual se colapsa más todavía cualquier posible salida lógica que podría haber".

Problemas de calor en el GP de España 2022 de F1

Uno de los aspectos señalados por Motorsport.com España tras recoger el testimonio de aficionados que fueron al evento fue la falta de zonas con sombra, de agua potable sin tener que pagar altos precios, y de largas colas en los puestos de venta.

Le trasladamos directamente esa preocupación al director general, que insistió en que mejorarán lo detalles para el próximo año y recordó la situación que vive el mundo desde 2020: "Las sombras son las que hay, hay que trabajar de cara a los próximos años, tener más tribunas".

"Luego, salimos de una pandemia, hay cosas que no se pueden hacer, como poner agua en spray para que pase la gente, que sería lo que daría frescor a la gente. Eso no se puede hacer porque con ello podrías esparcir más el virus".

Y de nuevo surge la sorpresa ante la cantidad de público que hubo el viernes: "El tema del agua sí que es cierto que el viernes se había hecho una previsión de unas 25.000 personas, superando las previsiones o la media de los últimos años pre-COVID, en los que había una media de 15.000 o 16.000 personas. Calculamos 25.000 y aun así vinieron 54.000. La temperatura del viernes fue muy elevada así que en algunos puntos se hicieron colas considerables".

"Actuamos ya en la misma noche del viernes al sábado, abriendo 45 puntos de venta más que estaban previstos para el domingo, y siete más, de solo bebida, en las zonas donde había habido más público".

Una novedad del Circuit para combatir las temperaturas fue permitir que el público metiera la cantidad de botellas que quisieran: "Hay que destacar que por primera vez se dejaba entrar con neveras, con botellas de hasta litro y medio y no se retiraban los tapones, que en las instalaciones deportivas siempre te quitan el tapón. Las botellas metálicas no se permitieron".

"El domingo se montaron diez bares más solo con bebida y 14 puntos de venta de helados. Se hizo un pedido de más de 130.000 botellas de agua, y se mantuvieron en frío unas 80.000 botellas. Estos datos son unas 3.350 cajas de botellas de agua... La venta del sábado en cuanto a botellas de agua estuvo en torno a los 34.500 botellas y el domingo se superaron las 60.000, así que con toda la previsión que se hizo aún sobraron unas 15.000 botellas de agua".

"Es posible -admite Santamaría- que en algún momento, en algunos de los puntos de suministro tal vez faltara agua, pero luego fue repuesta a lo largo del día, y además había otras bebidas"

¿Y la falta de agua potable? "En cuanto al circuito, no trabajamos con agua de la red pública, sino que es de pozo y no es potable, y no es para que la gente tenga que comprar agua, es que no es potable por el contenido tóxico que pueda contener. En los baños se pueden refrescar, pero no es agua para el consumo. Esos son todos los puntos que habrá que estudiar y ver cómo mejorar".

La temperatura, el gran enemigo de la organización del GP de España 2022

Cuando se le preguntó si faltó previsión a la hora de calcular la gente que iría, Santamaría señaló otra causa de los problemas: "Lo que no podíamos controlar fueron las temperaturas, pero en cuanto a afluencia de público hace años ya se dieron estas situaciones, de hecho estábamos en cifras superiores".

"Pero esta vez se ha juntado el aumento de público después de tantos años, porque desde 2008 hasta ahora había bajado mucho la asistencia del público, y este año estaba todo dimensionado para la gente que tenía que venir, pero la temperatura ha ido en nuestra contra".

Esos problemas han provocado que mucha gente pida cambiar de fecha la carrera, o bien a un fin de semana anterior de mayo o bien a octubre, cuando ya ha acabado el verano: "Es que nunca se sabe, hoy por ejemplo aquí llueve y hace frío. Esto tendría que haber pasado dos días antes, y refrescar el sábado con un chaparrón".

"A lo mejor si cambiásemos la fecha haría frío, llovería y la gente se quejaría de mal tiempo. Es muy difícil hacer las cosas a gusto de todos. Tenemos que hacer las cosas para satisfacer al máximo posible de personas que vienen".

Josep Lluís Santamaría señaló que no hubo grandes problemas con las diferentes aficiones, si acaso algún aficionado local algo molesto al encontrarse en una grada plagada de fans de un piloto concreto: "Siempre intentamos tener a estos grupos separados, pero como la compra de entradas es libre y pueden venir por diferentes puntos de venta, puede ser que alguien haya tenido muchos aficionados de otro lado y no se haya sentido cómodo".

Cambios para mejorar el tráfico y transporte para el futuro del GP de España 2022 de F1

El director general del Circuit expuso las medidas en las que van a trabajar de cara a 2023 desde ya.

"Del sábado al domingo se aumentó el número de autobuses y la frecuencia de trenes. Nosotros vamos a trabajar en dar prioridad al evento, porque podemos poner muchos autobuses pero si no se pueden mover, estamos en las mismas".

"Queremos que haya una circulación prioritaria en determinados casos. Porque si tienes una frecuencia prevista, cargan, se van y tienen que volver, si no hay tráfico fluido, van a tardar más en transportar a gente. Vamos a mirar eso, y vamos a activar estaciones de cercanías en las que se puedan ir haciendo los transfers. Para todo eso estamos ya teniendo diferentes reuniones para ir mejorando".

El futuro de Barcelona en la Fórmula 1

Con el aumento de carreras en Estados Unidos y en Oriente Medio, la F1 no ha asegurado el futuro de otras sedes históricas, pero el GP de España tiene aseguradas al menos otras cuatro ediciones y desde Barcelona confían en que haya muchas más.

"Tenemos una muy buena relación con la F1 y contrato hasta 2026. Nosotros vamos a ir mejorando y aquello que no sale bien y detectamos que podemos mejorar, vamos a mejorarlo. Nosotros tenemos asegurado hasta 2026, y dentro de un par de años empezaremos a negociar para largo plazo".

"Miraremos de firmar otro periodo de cinco años, porque hasta el año pasado teníamos contratos de un año y eso no es lo ideal. Tal y como decía en su carta Stefano, con la buena relación que tenemos, entre todos tenemos que hacer que las experiencias sean mejores y construir la F1 entre todos. Y que el GP de España tiene un sitio en la historia de la F1. Estamos muy en contacto con la F1 y tenemos muy buena relación", concluyó.