Los cinco mejores pilotos españoles de F1: Alonso, Sainz y más

El Gran Premio de España es uno de los más antiguos en la historia de la Fórmula 1, pero solo ha habido 13 españoles que hayan tomado la salida a bordo de uno de estos monoplazas en el campeonato del mundo de la categoría.

España es conocida por ser una de las grandes superpotencias del motociclismo, pero la cosa cambia cuando hablamos de F1. Solo ocho pilotos han podido conseguir puntos y únicamente uno de ellos se ha subido al primer cajón del podio.

Alfonso de Portago, piloto de coches deportivos, fue el primero en conseguir llegar a estar entre los tres primeros, aunque tuvo que compartir su coche con Peter Collins, en el GP de Gran Bretaña de 1956. Solo logró participar en cinco carreras antes de fallecer por un accidente en la Mille Miglia de 1957. Desde entonces, la participación del país en F1 ha sido escasa.

Hemos recopilado a los cinco mejores pilotos españoles de la historia en un ranking que hemos basado en lo que lograron en la categoría, pero también teniendo en cuenta los coches que pilotaron.

5. Luis Pérez-Sala

Luis Pérez-Sala en el Minardi M188 Ford

Temporadas: 1988-89

Carreras empezadas: 26

Mejor posición: 6º

Podios: 0

Mejor clasificación: 9º

Títulos: 0

En una era en la que las parrillas eran lo suficientemente grandes como para dar cabida a varios novatos cada temporada, la incorporación de Luis Pérez-Sala en 1988, bajo la tutela de Minardi, era completamente merecida. El catalán, que ha sido el que ha dejado fuera a Marc Gené, había brillado en la F3000 en 1986 y 1987, consiguiendo un total de cuatro victorias y siendo subcampeón en la última temporada con el equipo Lola.

Como recién llegado a la F1, Pérez-Sala se alineó en Minardi junto con Adrián Campos, que había sido superado por su compañero de equipo Alessandro Nannini en su propia temporada de novato en 1987. Pérez-Sala también superó a Campos, incluyendo un buen 15º puesto en la parrilla de Mónaco en el que era su tercer GP, y Campos fue sustituido por Pierluigi Martini después de tan solo cinco rondas.

Martini había tenido problemas en la F1 con Minardi en 1985 antes de bajar a la F3000 y demostrar que era igual de bueno que su compañero, Pérez-Sala, en el equipo Pavesi Ralt en 1986. Tenía que reconstruir su propia carrera en la F1, y lo hizo con un efecto espectacular en 1989, con su famosa racha de actuaciones matagigantes al final de la temporada

Eso eclipsó a su compañero de equipo, pero Pérez-Sala fue lo suficientemente bueno como para anotar su único punto en la F1 al ser sexto en Silverstone, a solo seis segundos del quinto clasificado, Martini. Aun así, se quedó sin coche para 1990.

En la década de los 90, Pérez-Sala se convirtió en un elemento de primera línea de la era del Super Touring español con Nissan, y volvió a la primera línea de la F1 a finales de 2011 como director del malogrado equipo HRT fundado por Adrián Campos. Eso fue justo después de que su sobrino, Dani Juncadella, ganara el Gran Premio de Macao.

4. Jaime Alguersuari

Jaime Alguersuari a bordo del Toro Rosso STR04

Temporadas: 2009-11

Carreras empezadas: 46

Mejor resultado: 7º

Podios: 0

Mejor clasificación: 6º

Títulos: 0

Jaime Alguersuari, que formaba parte del equipo junior de Red Bull, era el vigente campeón de la F3 británica y competía en la Fórmula Renault 3.5 cuando recibió la llamada para sustituir a Sébastien Bourdais en Toro Rosso en 2009. En aquel momento, se convirtió en el piloto más joven en tomar la salida en una carrera del campeonato del mundo en el GP de Hungría, un récord que más tarde le arrebataría Max Verstappen.

Alguersuari no consiguió ningún punto en sus ocho carreras de ese año, pero fue renovado junto a Sébastien Buemi para 2010. El español consiguió sus primeros puntos en el GP de Malasia, el segundo de esa temporada, y el duelo entre compañeros estuvo muy igualado. Buemi terminó por delante en la tabla, pero Alguersuari estuvo por delante en las etapas finales de la campaña.

Buemi le ganó por poco en las clasificaciones de los sábados en 2011, pero sufrió algunos infortunios y Alguersuari a menudo corrió bien. Eso hizo que terminara por delante en el campeonato, 14º frente al 15º de Buemi.

Los séptimos puestos logrados en Italia y Corea fueron sus mejores resultados y este último fue quizás la mejor demostración de pilotaje de Alguersuari en la F1. Sin embargo, ninguno de los dos pilotos había hecho lo suficiente para convencer al equipo de que debían quedarse y fueron sustituidos por Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne para 2012.

Un desilusionado Alguersuari disputó la temporada inaugural de la Fórmula E, con un cuarto puesto como mejor resultado, antes de retirarse definitivamente del automovilismo en 2015, a los 25 años, para centrarse en su carrera como DJ.

3. Pedro de la Rosa

GP de Hungría de 2006, de izquierda a derecha: Pedro de la Rosa, segundo, Jenson Button, ganador, y Nick Heidfeld, tercero.

Temporadas: 1999-2002, 2005-06, 2010-12

Carreras empezadas: 104

Mejor resultado: 2º

Podios: 1

Mejor clasificación: 4º

Títulos: 0

La carrera previa a la Fórmula 1 de Pedro de la Rosa fue muy interesante, e incluye los títulos de la F3 japonesa de 1995, la Fórmula Nippon (que ahora se conoce como la Súper Fórmula) en 1997 y el campeonato All-Japan GT, también de 1997, junto a Michael Krumm.

Tras ser piloto de pruebas de Jordan en 1998, de la Rosa consiguió un punto en su debut en la F1 con Arrows en el GP de Australia de 1999. Ese fue su único punto de la temporada, pero el equipo decidió mantenerlo en la alineación para el año 2000, cuando Jos Verstappen sustituyó a Tora Takagi como su compañero de equipo.

Verstappen superó a De la Rosa en la clasificación, pero fue una dupla sólida y elevó a Arrows del noveno puesto en el campeonato de constructores al séptimo.

De la Rosa se unió a Eddie Irvine en Jaguar en 2001. Le costó igualar al cuatro veces ganador del GP y perdería su puesto en el problemático equipo a finales del año siguiente. Sin embargo, su vida dio un giro a mejor.

De la Rosa se convirtió en piloto de pruebas de McLaren, un papel que conservó durante siete años. Cuando Juan Pablo Montoya se lesionó antes del GP de Bahrein de 2005, De la Rosa pudo por fin ponerse al volante de un coche de F1 de primera línea. Llevó el MP4-20 hasta la quinta posición y marcó la vuelta rápida, aunque terminó a más de medio minuto del líder del equipo, Kimi Raikkonen.

"Pedro estaba tan en sintonía con el coche y los retos a los que nos enfrentábamos, que a menudo me llamaba a casa, después de haber reflexionado sobre un test reciente en pista o en el simulador, para hablar de las correlaciones", recuerda Mark Williams, antiguo jefe de ingeniería de vehículos de McLaren. "Estaba muy comprometido con la mejora del coche".

"En Bahrein lo dio todo. Después de la carrera me llamó y me dijo: 'El coche era fantástico, me lo pasé muy bien, ahora soy un hombre muy feliz'".

Cuando un descontento Montoya se marchó a mediados de 2006, de la Rosa volvió a subirse al coche. Aunque no era rival para Raikkonen, logró puntos de forma regular y consiguió su único podio en la F1, con un segundo puesto en condiciones difíciles en Hungaroring, en un día en que su compañero de equipo se estrelló.

De la Rosa regresó a la vida como piloto de pruebas antes de volver a la competición con Sauber en 2010. Hizo un sólido trabajo junto a Kamui Kobayashi y el coche mejoró a medida que avanzaba la temporada, pero De la Rosa fue sustituido por el favorito de Sauber, Nick Heidfeld, antes del final de la campaña.

Su montaña rusa en la F1 continuó cuando fue llamado de nuevo para una carrera puntual, esta vez para sustituir al lesionado Sergio Pérez en Sauber para el GP de Canadá de 2011, pero terminó fuera del top 10.

La última temporada de De la Rosa en la F1 fue con el equipo español HRT en 2012. A sus 40 años, De la Rosa se esforzó y en general superó a su compañero de equipo Narain Karthikeyan, pero, lamentablemente, el coche era poco competitivo y HRT se retiró al final de la temporada.

El papel de De la Rosa se limitó entonces a tareas de prueba y desarrollo, primero con Ferrari y luego en la Fórmula E, pero es uno de los tres españoles que han participado en más de 100 carreras del campeonato mundial.

2. Carlos Sainz

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, seguido de cerca por Sergio Pérez, Red Bull RB18

Temporadas: 2015-presente

Carreras empezadas: 145

Mejor resultado: 2º

Podios: 9

Mejor clasificación: 2º

Títulos: 0

Si Carlos Sainz no se convirtiera en el segundo español en ganar una carrera de Fórmula 1, sería una auténtica locura. Sus nueve podios le sitúan empatado en el quinto puesto de la lista de los que más veces han subido al podio sin conseguir una victoria, y su rendimiento ha sido impresionante en los últimos años.

Sainz tuvo un historial mixto en su subida por las categorías inferiores, ya que sufrió en la F3 y la GP3 pero ganó el título de la Fórmula Renault 3.5 en 2014.

Al año siguiente, entró en la F1 con Toro Rosso como compañero de equipo del también novato Max Verstappen. Verstappen sumó más puntos, pero gran parte de la diferencia se debió a la falta de fiabilidad del coche y Sainz ganó a Verstappen por 10-9 en los resultados del sábado.

Después de que Verstappen fuera ascendido a Red Bull para la quinta ronda de 2016, Sainz superó cómodamente a su nuevo compañero de equipo Daniil Kvyat. También estuvo brillante en 2017, siendo su séptimo puesto en el GP de China una de las mejores actuaciones de la temporada, y quedó noveno en la clasificación final.

Sainz sintió que su futuro tenía que estar fuera del redil de Red Bull y se fue a Renault para las últimas cuatro carreras de 2017. Nico Hulkenberg, su nuevo compañero, le superó en 2018, pero pareció encajar mejor con McLaren cuando se unió a los británicos para la siguiente temporada.

Fue aquí donde Sainz sacó todo su talento a relucir. Ayudó a reconstruir el maltrecho equipo junto con el novato Lando Norris, y a menudo fue el mejor de la zona media, tan solo por detrás de los pilotos de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Finalmente, consiguió su merecido primer podio en su 101ª carrera, en el GP de Brasil.

El fichaje de Sainz por Ferrari en 2021 se anunció antes del inicio de la tardía campaña de 2020. Con una presión constante por parte de Norris, Sainz siguió siendo el protagonista y se quedó a solo 0,4 segundos de su primera victoria en Monza.

Sainz impresionó en Ferrari en su primer año. Aunque los picos de forma de su compañero de equipo, Charles Leclerc, fueron más altos, Sainz le superó por poco en la clasificación y consiguió subirse al podio en cuatro ocasiones.

El Ferrari F1-75 es el mejor coche que el español ha tenido hasta ahora en sus manos en la F1, pero le ha costado ponerse a la altura de Leclerc. Queda por ver si puede ser un piloto número uno para un equipo puntero o, simplemente, es un número dos muy fuerte.

1. Fernando Alonso

Fernando Alonso, Renault R26, gana por delante de Michael Schumacher, Ferrari 248 F1

Temporadas: 2001, 2003-18, 2021-presente

Carreras empezadas: 338

Victorias: 32

Podios: 98

Poles: 22

Títulos: 2 (2005-06)

Fernando Alonso forma parte de los números uno más evidentes de la historia de las listas. No es solo el único piloto español que ha ganado carreras en la Fórmula 1, sino que es el sexto en la tabla de victorias de todos los tiempos, con 32, además de ser bicampeón del mundo.

El ascenso de Alonso fue meteórico. Fue titular de Minardi en su primera temporada de F1 (apenas su tercera en el automovilismo), fue piloto de pruebas de Renault en 2002 y luego consiguió su primera victoria para el fabricante francés en el GP de Hungría de 2003.

Fue sexto en la clasificación, llegó hasta el cuarto puesto en 2004 a pesar de no haber ganado en todo el año, y luego comenzó 2005 con tres victorias en las cuatro primeras carreras. Alonso subrayó su estatus como uno de los mejores pilotos de su generación al realizar una brillante campaña contra los rápidos McLaren para conseguir su primer título de F1.

Posteriormente, Alonso derrotó al siete veces campeón del mundo Michael Schumacher en 2006 para conseguir su segunda corona antes de unirse a McLaren. Gracias a una reñida, y a veces controvertida contienda con su compañero novato Lewis Hamilton, ambos pilotos de McLaren perdieron ante Raikkonen y Alonso regresó a Renault.

Desde entonces, Alonso ha tenido que pelear de forma constante con unos monoplazas de F1 que no eran los mejores. Consiguió dos victorias para Renault en 2008, sufrió un 2009 sin victorias y se unió a Ferrari para 2010.

Fernando Alonso, Ferrari F2012, lidera la carrera por delante de Sebastian Vettel, Red Bull RB8 Renault

Alonso, que fue prácticamente el impulsor en solitario de la popularidad de la F1 en España, posiblemente estuvo en su mejor estado de forma durante su etapa en Maranello, pero Ferrari nunca fue capaz de darle un coche que pudiera pelear de tú a tú y superar al Red Bull. Alonso perdió la batalla contra Sebastian Vettel en la última carrera de 2010 en Abu Dhabi, y se quedó a tan solo tres puntos de la gloria en 2012 tras una de las mejores campañas de la historia de la F1.

El primer coche turbo-híbrido de Ferrari no fue competitivo en 2014 y Alonso regresó a McLaren. El programa McLaren-Honda fue, sin embargo, un desastre y Alonso se vio forzado a realizar heroicidades simplemente para poder entrar en los puntos.

Durante esos años, miró hacia otro lado mientras buscaba la triple corona del automovilismo, que se consigue con las victorias en el GP de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans. Alonso lideró brevemente la Indy 500 de 2017 y protagonizó la victoria en Le Mans en 2018 para Toyota, acercándose más a su objetivo.

Alonso dejó la F1 a finales de 2018 y se aseguró una segunda victoria en Le Mans, así como el título mundial de resistencia durante su ausencia, para luego regresar con Alpine (antes conocida como Renault) para 2021.

Ahora, con más de 40 años, sigue mostrando tener el suficiente hambre como para luchar con su joven compañero de equipo, Esteban Ocon, y consiguió su podio número 98 en la F1 en el GP de Qatar de 2021. Pero parece poco probable que Alonso consiga la maquinaria que necesita para conseguir esa tercera corona de F1 que anhela.

Fernando Alonso al volante del Alpine A522